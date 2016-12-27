Ту-154: первый свидетель и первый самописец
Поисковики смогли обнаружить один из бортовых самописцев рухнувшего в Черное море Ту-154. Об этом сначала сообщили источники ТАСС, а затем информацию подтвердили в Министерстве обороны. О состоянии прибора информации нет, теперь его предстоит поднять на поверхность водолазам.
Найден «черный ящик», который находился в кабине экипажа, два других самописца располагались в хвостовой части и их найти пока не удалось. При этом сама хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя уже обнаружена.
Бортовые самописцы должны пролить свет на то, почему транспортный самолет Министерства обороны рухнул в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлера.
Впрочем, «Коммерсантъ» пишет, что у следователей уже появилась приоритетная версия благодаря появлению показаний человека, который был свидетелем аварии. Согласно этой версии, лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.
Одним из свидетелей, показания которых оказались в деле, как утверждает «Коммерсантъ», стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Отметим, что катастрофа произошла за два часа до рассвета, то есть свидетель должен был находится достаточно близко от места происшествия чтобы разобрать подобные детали.
По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета. Также катастрофе могли способствовать и технические факторы: возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.
Таким образом следствие пока, в целом, поддерживает версию ФСБ, представители которого ранее назвали в числе возможных причин катастрофы «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета», при этом не найдя хоть каких-нибудь данных, которые могли бы указывать на теракт.
Всего ФСБ назвала четыре рабочие версии падения Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Пока же для определения причины крушения самолета не хватает данных. Со дня Черного моря уже поднято 12 погибших и почти 160 фрагментов тел. Пока опознаны два человека, среди них — капитан корабля Роман Волков, это удалось сделать благодаря знакам различия, которые были у него на форме.
Появилась также информация о приостановке эксплуатации всех самолетов такого типа, находящихся в ведении Минобороны РФ,