Поисковики смогли обнаружить один из бортовых самописцев рухнувшего в Черное море Ту-154. Об этом сначала сообщили источники ТАСС, а затем информацию подтвердили в Министерстве обороны. О состоянии прибора информации нет, теперь его предстоит поднять на поверхность водолазам.

Найден «черный ящик», который находился в кабине экипажа, два других самописца располагались в хвостовой части и их найти пока не удалось. При этом сама хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя уже обнаружена.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи Пресс-служба МЧС России / МЧС Медиа

Бортовые самописцы должны пролить свет на то, почему транспортный самолет Министерства обороны рухнул в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлера.

Впрочем, «Коммерсантъ» пишет, что у следователей уже появилась приоритетная версия благодаря появлению показаний человека, который был свидетелем аварии. Согласно этой версии, лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.

Одним из свидетелей, показания которых оказались в деле, как утверждает «Коммерсантъ», стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Отметим, что катастрофа произошла за два часа до рассвета, то есть свидетель должен был находится достаточно близко от места происшествия чтобы разобрать подобные детали.

Корабль береговой охраны в порту Сочи lexleo / fleetphoto.ru

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета. Также катастрофе могли способствовать и технические факторы: возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Таким образом следствие пока, в целом, поддерживает версию ФСБ, представители которого ранее назвали в числе возможных причин катастрофы «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета», при этом не найдя хоть каких-нибудь данных, которые могли бы указывать на теракт.

Всего ФСБ назвала четыре рабочие версии падения Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Пока же для определения причины крушения самолета не хватает данных. Со дня Черного моря уже поднято 12 погибших и почти 160 фрагментов тел. Пока опознаны два человека, среди них — капитан корабля Роман Волков, это удалось сделать благодаря знакам различия, которые были у него на форме.

Появилась также информация о приостановке эксплуатации всех самолетов такого типа, находящихся в ведении Минобороны РФ,