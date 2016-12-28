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28 декабря 2016, 09:50
алкоголь
Мария Блохина

Наутро. 28 декабря

Винный магазин
Винный магазин
Фото Москвы / Moscow-Live
 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью RNSзаявил, что вопрос о легализации торговли алкоголем через интернет уже почти урегулирован и механизм продажи спиртного онлайн будет запущен уже с 2018 года. Министр уверен, что государство должно стимулировать легальных игроков рынка, а не «зажимать» их изменением регулирования.

«В отношении потребителя надо понимать необходимость обеспечить возможность потребления легальной и безопасной алкогольной продукции по разумной цене, чтобы не вынуждать к употреблению дешевых суррогатов, которые, к сожалению, зачастую небезопасны. Здесь очень тонкая грань, и необходим баланс между разумными ограничениями и стимулированием рынка легальной алкогольной продукции», — сказал Мантуров.

По его словам, алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, что и в розничных сетях, и принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки нет. «В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу», — заявил министр, заметив, что на данный момент осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным.

Заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что легализация интернет-торговли алкоголем — это весьма пугающая перспектива, а само решение крайне вредоносно: «Не до конца понятно, как будет решен вопрос о том, чтобы покупатели были совершеннолетними, потому что в магазинах, особенно сетевых, вокруг часто много взрослых, и это можно как-то проконтролировать. А при торговле через интернет непонятно, как это будет работать. Опять-таки с ограничением по времени тоже нет полной ясности, как сделать так, чтобы продажи не осуществлялись между 23 и 8 часами утра.

Но главное то, что во всем этом решении хромает логика. Главная книга на эту тему называется NoOrdinaryCommodity, то есть необычный товар, и надо понимать, что алкоголь и табак — это как раз такие необычные товары, и привычная логика к ним неприменима. То есть если по отношению к обычным товарам есть ориентация на максимизацию их продаж и потребления, то здесь прямо противоположная логика. К сожалению, логика Мантурова ущербна и неправильна, и нужно думать не о том, как увеличить продажи алкоголя и табака, а как их уменьшить. Поэтому это решение исходно порочно, и не видно, как оно ориентируется на уменьшение продаж алкоголя и табака, оно их только увеличит. Думаю, что в принципе надо приложить все усилия, чтобы это решение было заблокировано», — говорит Андрей Коротаев.

Сопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем Дарья Халтурина поддерживает позицию Коротаева, аргументируя это тем, что легализация интернет-торговли алкоголем противоречит принципам охраны здоровья и может привести к росту алкогольной заболеваемости и смертности: «Один из принципов регулирования продажи алкогольной продукции — это ограничение доступности. Этот принцип прописан во всех документах Всемирной организации здравоохранения, его эффективность доказана сотнями исследований. Чем меньше магазинов, тем ниже распространенность потребления как среди взрослых, так и среди подростков. В данном случае предлагается сделать территориальную доступность исключительно близкую, так как не надо вообще ни одного шага сделать, чтобы получить алкоголь, и мы категорически против такой меры.

Более того, мне не понятно, откуда такая уверенность, я не видела никаких согласованных правительством документов, например, на regulation.gov.ru. Мы надеемся, что эта антиздравоохранная мера не пройдет. Думаю, проблема в том, что у какого-то одного крупного игрока есть склад, который он не знает, чем забить, но ради этого его лоббисты постоянно ходят и навязывают эту меру для того, чтобы развивать нормальную интернет-торговлю и сделать какой-то аналог американскому Аmazonдешевым и доступным.

Кроме того, поскольку интернет-торговля является достаточно скрытой формой торговли, безусловно, там будут колоссальные нарушения и в плане возраста покупателя, и в плане времени продажи алкоголя, и в плане акцизов. Под этим предлогом вырастет нелегальная торговля алкоголем, а реклама алкоголя в интернете, запрещенная сейчас, фактически будет легализована, потому что невозможно продавать что-то без рекламы. Это крайне невыгодное для России решение, но оно выгодно совершенно конкретным лицам», — заключила эксперт коалиции Дарья Халтурина.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, напротив, полностью поддерживает сказанное министром промышленности и торговли: «Надо помогать легальным производителям и продавцам алкоголя, а не гнобить их, потому что в ином случае выигрывает нелегальный, суррогатный продукт и его производитель.

Что касается разрешения интернет-торговли алкоголем, это абсолютно правильно и грамотно, потому что это есть абсолютно во всех цивилизованных странах мира. Как правило, там продается не дешевый алкоголь, а в основном вино и крепкие премиальные алкогольные напитки. До 20% объема продаж алкоголя на Западе проходит через интернет, и это растущий сектор, который будет развиваться. В России это будет доступно для узкого круга, максимум для 15% населения с уровнем дохода выше среднего, потому что никто из потребителей «Боярышника» сюда не пойдет, никто не пойдет сюда за пивом и дешевой водкой.

Государство с 2007 года запретило продавать алкоголь в интернете, но эта торговля продолжается, и ведется она нелегально. Даже те, кто делает вид, что принимают заказы, что у них на самом есть шоу-румы, это все делают незаконно, потому что даже элемент выбора — это элемент продаж. И хорошо, что государство смотрит на это достаточно спокойно, по крайней мере, на нормальных продавцов. Основная масса продаж — нелегальная суррогатная продукция, работают десятки тысяч сайтов, ничего с ними сделать не удается. Вплоть до генпрокуратуры пытались их гонять Роспотребнадзор и прочие, но все бесполезно. Закроют 500 сайтов, и на их месте тут же появятся еще 500 новых.

Поэтому, во-первых, совершенно правильно будет эту торговлю легализовать. Во-вторых, у нас почему-то считают, что есть 200 тысяч розничных точек – и все они вдруг начнут торговать в интернете. Ничего подобного! У нас будет максимум несколько сотен продавцов в интернете, все остальные автоматически будут закрыты и заблокированы, а новые на их месте не появятся. Торговля будет лицензирована, и лицензия будет дорогой. Продавать, как я понимаю, будут только оптовые компании, сети, бутики -  все. Из главных плюсов то, что российские виноделы смогут продавать свое российское дорогое вино именно через этот канал, потому что на продажу в магазинах и сетях у них денег нет.

Ни одного минуса не вижу. Популисты и идеалисты антиалкогольные рассказывают сказку о том, что дети будут покупать алкоголь. Пардон! Разве, Минздрав и Роспотребнадзор не знали, что у нас 20 лет свободно продаются за бесценок спиртосодержащие жидкости без всяких лицензий? Это все было легально, что-то и дети за это время не спились, ничего страшного. Все это домыслы о том, что дети смогут покупать алкоголь и т.п. Посмотрите, как все остальное работает. Здесь как раз все механизмы будут отработаны, при передаче продуктов будут проверяться документы и так далее. Проблем ни с чем не возникнет, и я это очень приветствую», — поделился мнением Вадим Дробиз.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин полагает, что интернет как средство коммуникации прежде и так использовался при продаже алкоголя, он будет в любом случае задействован и дальше: «Через интернет потребителя стимулируют на покупку той или иной продукции, а также происходит разъяснительная работа о том, что можно, а что нельзя пить. То есть так или иначе эта сфера действительно подлежит регулированию, и скорее всего грамотный и взвешенный подход к регулированию сферы поможет легализовать то, что сейчас совершенно нелегально. Невозможно запретить – и чтобы паровоз остановился на раз-два. В любом случае интернет будет использоваться. Может быть, какое-то регулирование будет введено на первом этапе, затем оно будет корректироваться, например, будут добавлены какие-то новые требования или будут устранены избыточные.

Я думаю, что эту работу нужно вести, потому что запрет, который действует с середины лета этого года, работает, но не на 100% эффективно. Во многих случаях этот запрет не соблюдается», — сказал Павел Шапкин.

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