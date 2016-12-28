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28 декабря 2016, 20:52
Россия Сирия США Турция
Анна Сакоян

Колебания Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Пресс-служба президента Турции

СМИ обсуждают динамику поведения Турции в контексте сирийского конфликта. Долгое время Турция была яростной противницей сирийского руководства и сотрудничала с американской антитеррористической коалицией. Теперь она демонстрирует готовность к сотрудничеству с Россией.

CNN пишет, что Россия и Турция собираются установить режим прекращения огня по всей Сирии. Из предполагаемого перемирия исключаются террористические группировки, например, «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Насколько повстанцы в Сирии осведомлены о планируемом перемирии, отмечает CNN, пока неясно. В этом году, напоминает автор, было много попыток установить перемирие, однако все они провалились. Если эта попытка будет успешной, то сирийское правительство начнет переговоры с оппозицией при посредничестве России и Турции в Астане.

Российско-турецкий проект перемирия, отмечает CNN, появился через шесть дней после того, как силы сирийского правительства взяли под контроль Алеппо, что стало крупным событием в гражданской войне. Эвакуация людей из восточного Алеппо также была результатом сделки между Россией и Турцией. Этот тандем оказывает всё большее влияние на судьбу Сирии, в то время как Совет безопасности ООН уже несколько раз пытался найти политическое решение сирийскому конфликту, пока все попытки оказывались неудачными.

 
Улицы Алеппо. 26 декабря 2016
Fathi Nezam / Tasnim News

Al Jazeera пишет, что Турция и Россия независимо друг от друга обвинили США в поддержке «того, что они называют "террористическими группами" в Сирии». Это произошло в тот же день, когда они начали настаивать на проведении в Казахстане мирных переговоров. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил во вторник, что у него есть свидетельства, подтверждающие, что коалиция, возглавляемая США, поддерживает ИГ и курдские группировки, которые Турция считает террористическими. Он подчеркнул, что раньше в поддержке ИГ США обвиняли Турцию, а теперь утверждается, что этим занимаются сами США. США на это ответили, что заявления Эрдогана абсолютно безосновательны.

Россия, в свою очередь, раскритиковала США за намерение вооружить сирийских повстанцев, что создает прямую угрозу российским войскам в Сирии. Также говорилось о том, что предоставленное боевикам оружие, скорее всего, попадет в руки террористам, а это значит, что США им как бы помогают.

Al Jazeera оговаривает, что во время гражданской войны в Сирии США оказывали финансовую поддержку некоторым группам сирийских ополченцев и предоставляли им оружие. Россия, вступившая в войну в прошлом году, поддерживала сирийского президента Башара Асада в борьбе против оппозиционных сил, поддерживаемых США.

 
Лондон, 17 декабря 2016. Шествие против бомбардировок Алеппо 
Alisdare Hickson

International Business Times пишет, что Турцию принято считать стратегическим союзником США на Ближнем Востоке. Однако Эрдоган уже не первый раз выражает недовольство вашингтонской политикой. В октябре он пообещал бороться с терроризмом у себя в стране и за рубежом, несмотря на то, что его западные союзники якобы не принимают деятельного участия в этой борьбе. Также он был недоволен тем, что США не стали включать Турцию в число участников операций по перезахвату у ИГ Мосула в Ираке.

Большую часть времени Турция и США сходились в том, что они считали нужным противостоять Асаду и поддерживать восставших против него. Асада, в свою очередь, поддерживали Россия и Иран. Однако успехи сирийского правительства в последнее время склонили Турцию к переговорам. Сразу после того, как силы оппозиции были изгнаны из Алеппо, Эрдоган изъявил готовность сотрудничать с Дамаском, Москвой и Тегераном в совместном поиске политического решения.

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