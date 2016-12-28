Колебания Турции
СМИ обсуждают динамику поведения Турции в контексте сирийского конфликта. Долгое время Турция была яростной противницей сирийского руководства и сотрудничала с американской антитеррористической коалицией. Теперь она демонстрирует готовность к сотрудничеству с Россией.
CNN пишет, что Россия и Турция собираются установить режим прекращения огня по всей Сирии. Из предполагаемого перемирия исключаются террористические группировки, например, «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Насколько повстанцы в Сирии осведомлены о планируемом перемирии, отмечает CNN, пока неясно. В этом году, напоминает автор, было много попыток установить перемирие, однако все они провалились. Если эта попытка будет успешной, то сирийское правительство начнет переговоры с оппозицией при посредничестве России и Турции в Астане.
Российско-турецкий проект перемирия, отмечает CNN, появился через шесть дней после того, как силы сирийского правительства взяли под контроль Алеппо, что стало крупным событием в гражданской войне. Эвакуация людей из восточного Алеппо также была результатом сделки между Россией и Турцией. Этот тандем оказывает всё большее влияние на судьбу Сирии, в то время как Совет безопасности ООН уже несколько раз пытался найти политическое решение сирийскому конфликту, пока все попытки оказывались неудачными.
Al Jazeera пишет, что Турция и Россия независимо друг от друга обвинили США в поддержке «того, что они называют "террористическими группами" в Сирии». Это произошло в тот же день, когда они начали настаивать на проведении в Казахстане мирных переговоров. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил во вторник, что у него есть свидетельства, подтверждающие, что коалиция, возглавляемая США, поддерживает ИГ и курдские группировки, которые Турция считает террористическими. Он подчеркнул, что раньше в поддержке ИГ США обвиняли Турцию, а теперь утверждается, что этим занимаются сами США. США на это ответили, что заявления Эрдогана абсолютно безосновательны.
Россия, в свою очередь, раскритиковала США за намерение вооружить сирийских повстанцев, что создает прямую угрозу российским войскам в Сирии. Также говорилось о том, что предоставленное боевикам оружие, скорее всего, попадет в руки террористам, а это значит, что США им как бы помогают.
Al Jazeera оговаривает, что во время гражданской войны в Сирии США оказывали финансовую поддержку некоторым группам сирийских ополченцев и предоставляли им оружие. Россия, вступившая в войну в прошлом году, поддерживала сирийского президента Башара Асада в борьбе против оппозиционных сил, поддерживаемых США.
International Business Times пишет, что Турцию принято считать стратегическим союзником США на Ближнем Востоке. Однако Эрдоган уже не первый раз выражает недовольство вашингтонской политикой. В октябре он пообещал бороться с терроризмом у себя в стране и за рубежом, несмотря на то, что его западные союзники якобы не принимают деятельного участия в этой борьбе. Также он был недоволен тем, что США не стали включать Турцию в число участников операций по перезахвату у ИГ Мосула в Ираке.
Большую часть времени Турция и США сходились в том, что они считали нужным противостоять Асаду и поддерживать восставших против него. Асада, в свою очередь, поддерживали Россия и Иран. Однако успехи сирийского правительства в последнее время склонили Турцию к переговорам. Сразу после того, как силы оппозиции были изгнаны из Алеппо, Эрдоган изъявил готовность сотрудничать с Дамаском, Москвой и Тегераном в совместном поиске политического решения.