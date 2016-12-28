Сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко: Кольская АЭС пошла по пути увеличения мощности энергоблоков одной из первых

27 декабря 2016 года в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной». В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта» г. Санкт-Петербурга, АО «Концерн Росэнергоатом», работники Кольской АЭС, представители органов местного самоуправления, Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, общественных и экологических организаций. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

Игорь Чернышенко, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

На сегодня в портфеле Госкорпорации «Росатом» находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке. И, как уже было заявлено, «Росатом» планирует нарастить десятилетний портфель экспортных заказов до 137 млрд долларов (по итогам 2015 года этот показатель, как вы помните, составлял около 110 млрд долларов). Мощное строительство ведется и на российских площадках: в Воронежской, Ростовской, Курской областях. В этом году пущен в промышленную эксплуатацию энергоблок на быстрых нейтронах в Свердловской области.

Такие объемы возможны только для настоящих профессионалов, умеющих конвертировать современные технологические достижения, инновационные подходы в развитие отрасли. Повышение мощности энергоблоков, наряду с использованием запасов их прочности, – пример конвертации такого рода. Причем Кольская АЭС пошла по этому пути одной из первых.

Обязательным условием выполнения всех программ в атомной отрасли является соблюдение предприятиями «Росатома» и Концерна «Росэнергоатом» всех требований федерального законодательства. Повышение мощности энергоблоков, в том числе и на Кольской АЭС, полностью соответствует и самым жестким международным требованиям, что позволяет открывать новые горизонты развития.