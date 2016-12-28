Дефицит консолидированного бюджета России, то есть бюджета федерации, регионов и муниципалитетов, в январе — ноябре вырос до 1,41 трлн рублей, говорится в материалах Минфина. Месяцем ранее, по данным Казначейства, дефицит консолидированного бюджета составил 1,01 трлн.

Несмотря на величину цифры, все не так уж и плохо: по итогам 2015 году дефицит консолидированного бюджета России составил 2,8 трлн рублей.

При этом под конец прошлого года рубль достаточно резко упал, а на этот раз российская валюта чувствует себя на удивление спокойно. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила вчера в интервью телеканалу «Россия 1», что Банк России не ожидает сильных потрясений на валютном рынке при любом сценарии развития экономики. Обычно такие слова высших чиновников означают, что населению нужно срочно бежать в обменники покупать валюту. Но на этот раз, похоже, Набиуллина действительно ждет стабильного рубля.

«Мы при любом сценарии (развития экономики) не ожидаем каких-то сильных потрясений. Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков», — отметила она. При этом глава ЦБ подчеркнула, что курс национальной валюты находится в существенной зависимости от мировых цен на нефть. «Чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль, но эта зависимость, если можно так сказать, стала меньше: при том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше», — сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России

Между тем уже вырисовываются общие очертания части реформ, которая будет предложена Центром стратегического развития. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ». Глава ЦСР Алексей Кудрин представил во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева некоторые идеям, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся Центром стратегии России на 2018-2024 годы.

В целом ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 2019 году до 34-35% ВВП и «бюджетной консолидацией» с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер — административная реформа «с вовлеченностью лидера», увеличение пенсионного возраста с 2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и здравоохранения.

Среди ориентиров стратегии, разрабатываемой на площадке ЦСР, называют увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не ниже 3,7% до 2035 года. Среди инструментов вывода российской экономики на целевую траекторию издание называет повышение производительности труда. Альтернативой может стать привлечение в экономику до 2019 года дополнительных 4,5 млн человек рабочей силы и 40 трлн рублей инвестиций — но представить себе условия, при который эти цифры могут быть достигнуты пока затруднительно.

Дмитрий Медведев в Московском колледже железнодорожного транспорта. Сентябрь 2016 premier.gov.ru

Часть проблем команда Алексея Кудрина предлагает решать за счет роста численности экономически активного населения, который будет достигнут с увеличением пенсионного возраста до 63 лет. Другую часть — попыткой поворота к высокотехнологичной экономике, что позволит повысить производительность труда. В Стратегии-2020 были похожие выкладки, но ее рекомендации выполнены не были.

Не забывают в ЦСР и о других реформах. Запуск в России «новой научной и промышленной революции» предполагает новый раунд реформ в науке (РАН, ФАНО, РНФ), реинжиниринг институтов развития, в целом новую попытку научно-инновационного рывка. Административная реформа, по мнению ЦСР, необходима, так как в обществе уже сейчас сложилось понимание, что без значимых структурных реформ не будет роста доходов, а по поводу архаичности системы госуправления есть общественный консенсус. Важнейший комплекс проблем - реформа правоохранительной и судебной систем.

Оставить все как есть, уверены в ЦСР, рискованно: по мнению экспертов любой внешний шок с 2017 года в этом сценарии приведет к снижению уровня жизни населения и сокращению доли России в мировой экономике. В качестве такого шока ЦСР видит или остановку китайского роста, или новый спад цен на нефть.