«Коммерсантъ» в статье «Бритва Кудрина» пишет про проект ЦСР, который предполагает сокращение военных и пенсионных расходов (за счет роста возраста выхода на пенсию) в пользу расходов на учителей и врачей.

В статье «Медиа не сходят с экранов» утверждается, что россияне теперь предпочитают потреблять информацию в интернете.

«Николай Гончар сдал партийный пост»: «Единая Россия» обновила руководство региональных отделений.

«Ведомости» пишут: «Минтранс готов отдать подмосковные аэродромы за рубль». В обмен на это он хочет снять с себя ответственность за развитие трех крупнейших московских аэропортов.

«В бюджете осталось много неясного»: его могут поменять выборы, дорожающая нефть и реформы.

«Операторы не хотят, чтобы "Ростех" хранил трафик их абонентов», они должны хранить его для исполнения закона Яровой.

РБК: «Греф заявил об отсутствии ожиданий "черных лебедей" в 2017 году». Цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно, уверен он.

«Стройка на рекорд»: как в Петербурге наконец достроили «Крестовский».

«Известия»: «Европу заминируют "Вулканами"». Пентагон реанимирует оружие времен холодной войны.

«Трамп может отправить в Россию "знающего русскую душу" посла»: команда избранного президента США рассматривает назначение нового диппредставителя в Москве.

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов — о будущем отношений России и Евросоюза, политическом кризисе внутри Европы и Андрее Карлове в статье «Отмена визового режима сейчас не самое модное занятие в ЕС».

«Газета.ru» в статье «Командир, падаем!» пишет о первых результатах расшифровки «черных ящиков» Ту-154.

«Путин почистит Россию»: Госсовет по экологии призывает прибраться в России.

«Умерла Кэрри Фишер»: в возрасте 60 лет умерла актриса, которая запомнилась всем в роли принцессы Леи из «Звездных войн».

The Economist: «Ежедневная диаграмма. Обманчивые карты и неоднозначные проекции» (Daily chart: Misleading maps and problematic projections). Материал посвящен развенчиванию распространенных заблуждений о географии, проистекающих из специфики изображений на картах.

«Год в карикатурах от редакции The Economist» (The year in editorial cartoons from The Economist). Материал представляет собой подборку рисунков карикатуриста Кевина Каллогера, посвященных наиболее выдающимся, с точки зрения редакции, событиям уходящего года.

Bloomberg: «Израиль планирует стройку в Иерусалиме и обдумывает новые способы сопротивления ООН» (Israel to Build in Jerusalem, Mulls More Steps Against UN). Израиль настаивает на застройке территорий, которые Совет безопасности ООН недавно объявил незаконно застраиваемыми.

«Недовольство из-за экономики не объясняет глобальный подъем популизма» (Outrage Over the Economy Doesn’t Explain Surging Global Populism). Автор рассуждает о причинах массового недовольства истеблишментом в странах, находящихся в разных экономических условиях.

The Wall Street Journal: «Потенциальные участники кабинета Трампа расходятся с ним во мнениях по ключевым вопросам» (Trump’s Cabinet Picks Disagree With Him on Key Issues). Избранный президент США Дональд Трамп подобрал себе команду из людей с очень разнородными взглядами на такие вещи как бюджетный дефицит, торговля, глобальное потепление и отношения с Россией. Это может стать проблемой для новой администрации.

«Новое преступление в Берлине поддерживает в Германии полемику о наблюдении» (New Berlin Crime Fuels German Surveillance Debate). Неделю спустя после теракта на рождественском рынке в столице Германии было совершено новое преступление, что послужило поводом к продолжению полемики о соотношении безопасности и гражданских свобод.