Главные проблемы России связаны с низкими зарплатами (отмечают 18% россиян), ситуацией с экономикой (18%) и здравоохранением (17%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Куда меньше людей волнуют, например, коррупция (8%) и внешняя политика (4%), а два года назад главной проблемой считался рост цен (26%), сейчас на него обращают внимание 13% опрошенных.

Вообще следить за тем, что именно россияне считают самыми проблемными областями крайне познавательно, но делать выводы стоит не из среза, а из долгосрочного наблюдения. Так, например, россиян совершенно справедливо все меньше и меньше волнует рост цен — вот и на внешнюю политику внимания обращается все меньше.