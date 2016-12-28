Состоялись общественные слушания по лицензии на эксплуатацию энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 %

27 декабря 2016 года в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной».

В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта» г. Санкт-Петербурга, АО «Концерн Росэнергоатом», работники Кольской АЭС, представители органов местного самоуправления, Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, общественных и экологических организаций. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, многолетняя планомерная деятельность по повышению безопасности, грамотная экологическая политика, активная модернизация предприятия и поддержка общественности позволили Кольской АЭС увеличить мощность энергоблоков атомной станции, что имеет огромное значение для арктической зоны России.

Прошедшие слушания стали логическим итогом общественного диалога по теме воздействия Кольской АЭС на окружающую среду (ОВОС) при эксплуатации энергоблока № 3 на мощности реакторной установки 107%. 22 октября 2016 года в Полярных Зорях успешно прошли общественные слушания по предварительным материалам ОВОС. В целом процедура ОВОС продолжается на Кольской АЭС с 2015 года.

«Наша задача – обеспечить эксплуатацию энергоблоков в соответствии с проектом: надежно, безопасно, устойчиво, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Необходимые для этого технологии, знания, опыт и персонал у нас есть. Работа на повышенном уровне мощности теперь уже двух энергоблоков - № 3 и № 4 - будет способствовать повышению надежности энергообеспечения Мурманской области и Карелии, повысит привлекательность для потенциальных инвесторов, способных развивать энергоемкие производства. Существующие предприятия смогут расширить действующие производственные мощности, появится возможность снижения стоимости электроэнергии».

Повышение мощности энергоблока № 3 стало возможным благодаря выполненным работам в рамках реализации отраслевой программы модернизации и повышения безопасности энергоблоков. В 2013 году успешно проведены динамические испытания энергоблока, исследования поведения активной зоны в разных режимах, проверка вибрационных характеристик оборудования, сепарационные испытания парогенераторов. Кольская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на опытно-промышленную эксплуатацию».

По итогам общественных обсуждений не позднее 10 дней будет составлен протокол. Любой участник слушаний вправе ознакомиться с протоколом в течение 5 дней со дня его составления по адресу: г. Полярные Зори, ул. Пушкина д. 22, Информационный центр Кольской АЭС.

По завершении общественных слушаний материалы обоснования лицензии будут направлены на государственную экологическую экспертизу.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.