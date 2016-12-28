В прошлую пятницу по требованию Генпрокуратуры впервые в реестр запрещенных сайтов были внесены сразу 99 аккаунтов и записей в LiveJournal, сообщает «Роскомсвобода». Официальная причина блокировки — призывы к массовым беспорядкам, хотя сами блогеры, изучившие заблокированные записи, утверждают, что во многих из них содержалась информация иного характера. В это же время были зафиксированы перебои в работе LJ. Позже в холдинге Rambler&Co сообщили, что сбои в работе платформы произошли по причине «балансировки нагрузки на оборудование». Пользователи сервиса считают, что проблемы с доступом возникли в связи с переносом серверов LJ из Сан-Франциско в Москву.

Администрация LJ объяснила перебои в работе сервиса техническими работами. Как сообщила «Коммерсанту» представитель Rambler&Co София Иванова, в ночь с 22 на 23 декабря в «Живом Журнале» проводились «инфраструктурные работы по балансировке нагрузки на оборудование», включая «актуализацию IP-адресов».

Сообщение о блокировке учетной записи ЖЖ ljpromo.livejournal.com

Однако по сведения блогера и бывшего медиадиректора SUP Media Антона Носика, сбои связаны «переездом» серверов LJ из США в Россию: «Из-под защиты Первой поправки и законов штата Калифорния они переместились под прямой и бесконтрольный надзор всех здешних силовых ведомств, спецслужб и контролирующих органов, в юрисдикцию «пакета Яровой»».

По словам Носика, идея переноса серверов LJ в Россию обсуждалась еще в 2006 году, когда SUP заключила с владельцами платформы договор о поддержке кириллического сегмента. Тогда Носику удалось убедить руководство компании отказаться от этой затеи, объяснив «юридические последствия и угрозы такого шага для авторов, комментаторов и читателей ЖЖ».

Блогер добавил, что с того момента в России «успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях». При этом ни одно из обвинительных заключений, по его словам, не основывалось на пользовательских данных, полученных от администрации сервиса LJ — компания отказывалась передавать личные данные пользователей, ссылаясь на Первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Теперь оснований для таких отказов нет. После переноса серверов LJ в Россию вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна спецслужбам в соответствии с требованиями оперативно-розыскных комплексов СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам, заключает Носик. В «Роскомсвободе» добавили, что за последние годы 83% уголовных дел в этой сфере приходилось на долю «ВКонтакте», поскольку эта площадка является российской и «с легкостью сдает данные любого пользователя по первому запросу любой местной силовой структуры».

Согласно трассировке нескольких московских провайдеров, трафик до сайта livejournal.com не выходит за пределы России, сообщает «Коммерсантъ». Сам сайт хостится на IP 81.19.74.4, который принадлежит московской Rambler Internet Holding LLC. Ранее серверы LJ находились в Сан-Франциско на IP 208.93.0.150, принадлежащем американской LiveJournal Inc.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил «Газете.Ru», что в связи с техническими работами на стороне Rambler потребовалось актуализировать 99 реестровых записей ЖЖ, заблокированных «давным-давно» по требованию Генпрокуратуры. По его словам, сейчас эти записи перенесены на другие изолированные IP, на работе ЖЖ это никак не сказалось. Представитель Rambler&Co София Иванова утверждает, что никаких массовых блокировок на минувшей неделе не было.