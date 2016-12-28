Сенатор Алексей Майоров: На примере Кольской АЭС мы видим высокий научный и инженерный потенциал атомной отрасли России

27 декабря 2016 года в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной». В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта» г. Санкт-Петербурга, АО «Концерн Росэнергоатом», работники Кольской АЭС, представители органов местного самоуправления, Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, общественных и экологических организаций. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

Алексей Майоров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике:

На примере Кольской АЭС, реализовавшей мероприятия по повышению мощности энергоблоков № 3 и № 4, мы видим высокий научный, инженерный потенциал атомной отрасли России. Это позволяет стране находиться среди мировых лидеров инновационного развития ядерных технологий. Увеличение мощности генерирующего оборудования АЭС с сохранением высокого уровня безопасности без значительных капитальных затрат – один из индикаторов такого лидерства.

В проекте применены самые совершенные активные и пассивные системы безопасности. Он соответствует всем требованиям природоохранного законодательства и нормативных документов, действующих в России, а также рекомендациям МАГАТЭ. Безопасность при повышении мощности энергоблока для населения и окружающей среды подтверждена в рамках проведения ОВОС.