Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 декабря 2016, среда, 12:38
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
28 декабря 2016, 11:19
Алексей Кудрин Стратегия для России ЦСР
Илья Карпюк

Работа над ошибками

Алексей Кудрин и Владимир Мау на презентации проектов «Стратегия профессионалов будущего 18-24-35». Декабрь 2016
Алексей Кудрин и Владимир Мау на презентации проектов «Стратегия профессионалов будущего 18-24-35». Декабрь 2016
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Центр стратегических разработок опубликовал доклад «Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня», в котором дается обзор стратегических планов развития страны, которые были подготовлены в последние годы и делается разбор причин, почему эти стратегии, фактически провалились. Понимание, с какими проблемами столкнулись предшествующие стратегии, необходимо, чтобы избавить от них разрабатываемые на базе ЦСР предложения по Стратегии развития Российской Федерации на 2018–2024 гг. и на перспективу до 2035 года. 

Алексей Кудрин, глава ЦСР, не является автором доклада, но написал вступительное слово, которое начинает с вопроса «Что будет отличать новую программу от предыдущих стратегических документов и почему на этот раз получится лучше?» — по сути ЦСР, который обещает представить свою программу развития страны в мае, уже сейчас показывает, чем она будет выгодно отличаться от ранее принятых документов, которые по многим причинам не привели Россию к успеху и процветанию.

Особое внимание эксперты ЦСР уделяют трем концепциям: Стратегии-2020, майским указам Владимира Путина и приоритетным национальным проектам. Так как будущая программа ЦСР более всего походит на Стратегию-2020, причинам ее нереалиации уделяется больше всего внимания. Для сравнения также активно привлекается Стратегия 2010.

По мнению экспертов, которые были опрошены ЦСР, Стратегия-2020, которая хоть официально так и не была утверждена, но все же стала базой для составления многих правовых актов, в среднем она была выполнена всего на 29%. Какие-то темы были исполнены лучше (например, борьба с курением идет практически так, как описано в Стратегии-2020), а какие-то вовсе были упущены из вида правительством и законодателем (тут эксперты отметили, скажем, отсутствие прогресса на пути федерализации и усиления роли местного самоуправления).

 
Разработчики Стратегии-2020 отвечают на вопросы студентов ВШЭ. 2012 год
hse.ru

Помешали выполнению «Стратегии-2020» несколько факторов. Например, плохая работа администрации. Чиновники и без реализации «Стратегии» были загружены работой, координации министерств фактически никто не занимается, в том числе и из-за слабой позиции премьера. В итоге некому противостоять лоббистам, которые руководствуются не идеологией, а «действуют сугубо прагматически». Так как влияние различных групп интересов не было «должным образом уравновешено через эффективные каналы общественного участия, институты прямой и представительной демократии», общественные интересы оказались не представлены.

Респонденты ЦСР также ответили на вопрос, почему не достигли успеха майские указы. Оказалось, что хотя это была хорошая, краткая форма для фиксации национальных приоритетов, но не все они попали в точку. Так, например, указ о повышении зарплаты сотрудникам сферы образования и здравоохранения был очень важным начинанием, но привел к к разбалансировке региональных бюджетов и, в кнечном счете, к размыванию ответственности исполнительной власти, из-за чего «до сих пор остается неясным, какая степень ответственности за его выполнение лежит на губернаторах и какая на федеральном центре». А некоторые указы и вовсе были не выполнены или их выполнение превратилось в имитацию.

Приоритетные национальные проекты, которые состояли из принятых в 2005 году четырех документов — проектов «Образование», «Здравоохранение», «Жилье» и «Развитие АПК» — были скорее ориентированы «не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов, связанных с поддержкой развития соответствующих отраслей». При этом в целом проекты были в каком-то смысле эффективны — но только потому, что почти никакие реформистские планы в них не закладывались. Главные вопросы респондентов ЦСР направлены на выбор приоритетных направлений: они не меняли институциональную среду и в их число не вошли некоторые важные темы.

В итоге в докладе ЦСР приводится несколько способов усовершенствования стратегического планирования. Так, позиции во власти должны быть согласованы, иначе итоговый документ станет либо результатом компромисса, в котором никто особенно не заинтересован, либо «плодом бюрократического выкручивания рук». Также у каждого органа, ответственного за ту или иную меру, должны быть соответствующие ресурсы и полномочия, споры между ведомствами часто приводят к тому, что реформы проваливаются. «Роль премьера в координации приоритетов была недостаточна, и в итоге сложилась ситуация, когда идет не выработка консолидированной позиции и общих содержательных мер, а деление денег и использование административного ресурса и аппаратного веса отдельными министерствами для доступа к бюджетным средствам», — говорится в докладе.

ЦСР предлагает сформировать проектные команды из разных министерств или даже создать «новый надминистерский центр реформ». Главное, чтобы его организация не стала поводом для новых конфликтов госорганов, он должен иметь полномочия только там, где ручному управлению в российских реалиях нет альтернатив.

Также очень интересно, что в ЦСР признают: стоит сдержанно относится к любым KPI как способу контроля исполнения решений, но надо строго применять санкции за невыполнение прописанных мер.

В своей статье Алексей Кудрин пишет о том, что на страницах отчета есть и авторские мнения с рекомендациями по подготовке новой стратегии от Вадима Волкова, Ивана Бортника и Виктора Полтеровича. "Я разделяю не все выводы и точки зрения, но рад, что этот доклад уже на этапе подготовки стал площадкой для дискуссии", - продолжает он.

К числу разделяемых, вероятно, относится мысль Вадима Волкова о критической значимости реформы правоохранительной и судебной систем: "И речь идет не об отдельных поправках в законы, а об организационных и структурных преобразованиях, ведущих в конечном итоге к появлению полноценной и самостоятельной судебной власти... новая стратегия достижения качественного роста в первую очередь должна содержать программы кардинальных преобразований в судебной и правоохранительной системе, в уголовной политике, а уже потом — все остальное". Основания для такой позиции просты: именно правоохранительная и судебная системы - "основные элементы, которые определяют качество институциональной среды, безопасность человека, ощущение справедливости, горизонты ожиданий, понимание того, что собственность будет защищена, а результаты экономической активности никто не отнимет".

Алексей Кудрин по этому поводу пишет: "Еще одним упущением Стратегии-2020 является ее избыточная сосредоточенность на экономической повестке – отчасти в ущерб неэкономическим институтам. Так, очевидно недостаточно внимания уделялось судебной системе – на наш взгляд, важнейшей для реализации любой программы развития. Поэтому в ЦСР разработке предложений по совершенствованию этих институтов посвящено целое направление".

См. также:

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Специальные бутылки фирмы Berlinger для допинг проб
СМИ рассказали о признании чиновниками РФ системы допинга
Военно-транспортная авиация РФ
МИД не увидел проблемы в полетах военных самолетов РФ с выключенными маяками
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
США на этой неделе введут против России новые санкции
Спасатели подняли бортовой самописец Ту-154.
СМИ узнали об обнаружении 60-метрового обломка на месте крушения Ту-154
Турция - Россия
СМИ узнали подробности российско-турецкого плана по перемирию в Сирии
12:28 Великобритания и Франция решили запретить поставки вертолетов в Сирию
12:11 Второй черный ящик Ту-154 подняли из Черного моря
12:03 Скворцова рассказала о революционном лекарстве от рака
11:51 Матвиенко признала встревоженность из-за снижения доходов населения
11:46 СМИ узнали подробности российско-турецкого плана по перемирию в Сирии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Юткевич
Сергей Юткевич
28 декабря 1904 года родился Сергей Юткевич, режиссёр, теоретик кино
11:26 В Шереметьево и Домодедово отменили более 30 рейсов
11:23 По факту убийства медведя в Якутии возбуждено уголовное дело
11:14 СМИ назвали причину смерти Кэрри Фишер
11:13 Минтранс распродаст подмосковные аэродромы за рубль
11:04 Куба ограничила использование имени Фиделя Кастро
10:58 Гепарды стремительно вымирают
10:44 Календарь калужских праздников пополнился новыми событиями
10:42 МИД не увидел проблемы в полетах военных самолетов РФ с выключенными маяками
10:27 Россияне предпочли телевидению интернет
10:17 СМИ рассказали о признании чиновниками РФ системы допинга
10:09 РПЦ назвала «большим перегибом» уничтожение Библии по «закону Яровой»
09:49 В Сан-Франциско хотят связаться с инопланетянами
09:45 Президентские гранты отдали патриотам
09:35 Топ-менеджер «Уралвагонзавода» назвал имя нового главы предприятия
09:25 Задержанная по делу о «Боярышнике» замминистра Иркутской области отпущена на свободу
08:55 США на этой неделе введут против России новые санкции
08:22 Источники сообщили о кандидатурах на должность посла в России в администрации Трампа
08:03 В Москве разыскивают подростка за убийство ребенка
07:44 СМИ узнали об обнаружении 60-метрового обломка на месте крушения Ту-154
01:44 Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене
00:02 МИД РФ рассказал о встрече Лаврова с Пан Ги Муном
27.12 23:30 СМИ процитировали последние слова в кабине Ту-154
27.12 22:51 Набиуллина спрогнозировала отсутствие больших потрясений на валютном рынке
27.12 22:44 Российские автошколы задумали сделать теоретическое обучение удаленным
27.12 22:15 Эрдоган обвинил США в поддержке «Исламского государства»
27.12 21:27 Актриса из «Звездных войн» умерла после сердечного приступа
27.12 21:02 Монголия попросила у РФ кредит на 100 млрд рублей‍ без цели
27.12 21:01 РПЦ утвердила текст молитвы о прощении аборта
27.12 20:24 Volkswagen решил отозвать почти 4,5 тысячи машин в России
27.12 20:04 Расшифрованы первые данные с самописца Ту-154
27.12 19:57 Минкульт начал проработку идеи штрафов за скачивание пиратского контента
27.12 19:29 «Аэроэкспресс» предупредил о подорожании билетов
27.12 19:00 СКР подтвердил получение видеозаписи крушения Ту-154
27.12 18:36 В МГУ допустили срыв проверки диссертации Мединского
27.12 18:26 СКР предъявил обвинения семерым фигурантам дела об отравлении «Боярышником»
27.12 18:15 Путин передал «Ростеху» акции «Уралвагонзавода»
27.12 17:52 Четверо российских лыжников отстранены от соревнований
27.12 17:21 Министр транспорта РФ допустил возобновление полетов в Египет в январе
27.12 17:08 СМИ узнали об отказе правительства от рецептурной продажи йода и зеленки
27.12 17:01 СМИ сообщили о героиновой зависимости певца Джорджа Майкла‍
27.12 16:46 Казахстанца осудили на три года за оскорбительные посты про Путина
27.12 16:45 Гены денисовского человека помогают переносить холод
27.12 16:35 Онищенко признал разрушение ментального единства России
27.12 16:32 Российские ритейлеры пожаловались в ФАС на Visa и Mastercard
27.12 16:12 Росавиация попросила эксплуатантов проверить самолеты SSJ-100
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.