Дополнительные налоговые платежи в регионы присутствия АЭС в 2016 году составили почти 10 млрд рублей

За последние четыре года более 28,7 млрд рублей направлено в субъекты Федерации в качестве дополнительных налоговых отчислений по соглашениям, заключенным Госкорпорацией «Росатом» с регионами присутствия атомных станций России. В муниципальных образованиях реализованы мероприятия социально-экономического характера на сумму 5,74 млрд руб. При этом дополнительные налоговые платежи в регионы в 2016 году составили чуть менее 10 млрд руб., из них на мероприятия муниципальных образований направлено 1,68 млрд руб. В 2016 году были заключены новые дополнительные соглашения с Саратовской, Воронежской и Ленинградской областями. Об этом сообщила пресс-служба АО «Концерн Росэнергоатом».

В рамках реализации соглашений построено множество объектов, в том числе в 2016 году в Нововоронеже (Воронежская область) положено начало строительству ледовой арены; в Балаково (Саратовская область) отремонтирован участок дороги (6 км) в направлении к Балаковской АЭС; в Курчатове (Курская область) достроен Дом культуры; в Полярных Зорях (Мурманская область) завершены ремонт путепровода и ремонт объектов и систем жизнеобеспечения; в Десногорске (Смоленская область) началось строительство универсального спортивного комплекса с ледовым катком; в Волгодонске (Ростовская область) приобретены пять троллейбусов и пять автобусов, а также 17 единиц специализированной дорожной техники; в Заречном (Свердловская область) отремонтированы образовательные учреждения и дороги, началось строительство очистных сооружений.

«Вся социальная сфера – это, как правило, забота муниципалитетов, а их бюджеты обычно трещат "по швам", - отметил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава. - Понятно, что в этой связи едва ли не на первый план выступают отношения власти и граждан. В городах присутствия Концерна «Росэнергоатом» мы не наблюдаем таких острых отношений, потому что благодаря соглашениям «Росатома» и региональных правительств атомные города становятся все краше».

Показали свою эффективность партиципаторные бюджеты, с инициативой реализации которых выступила атомная отрасль. По сути, все желающие жители атомных городов смогли управлять своими регионами, что позволило демократическим путем учесть наиболее актуальные для жителей проблемы, реализовать инициативы граждан, а заодно и выявить кадровый резерв. К примеру, в Курчатове с участием жителей определены основные направления благоустройства городских территорий. В результате в городе установлены 44 малые архитектурные формы, украсившие дворы и набережную. Благодаря реализации народных проектов «Атомграду – светлые дворы!» и «Светлый двор» на фасадах зданий установлены энергосберегающие светильники. Общая стоимость проектов составила 2,5 млн руб.

Еще один яркий пример реализации народных инициатив – благоустройство придомовых территорий в городе Полярные Зори. В проекте участвовали администрация муниципалитета, работники Кольской АЭС и жители города. Общая сумма, затраченная на проект, – 2,2 млн руб.

По словам Джумбери Ткебучавы, партнерские отношения губернаторов областей и атомной отрасли будут продолжены и в 2017 году.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти атомных станциях в эксплуатации находятся 34 энергоблока (без учета энергоблока №6 НВАЭС, который находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации): 17 - с реакторами типа ВВЭР (из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000 и 5 энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 - с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, четыре энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 2 энергоблока с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 26,7 ГВт. В настоящее время на АЭС Концерна «Росэнергоатом» производится более 18 % от всего объема выработки электроэнергии в России.