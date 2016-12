Топ новостей 28 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня NYT сообщила о признании в России системы допинга чиновниками РУСАДА, стало известно о намерении США ввести новые антироссийские санкции из-за кибератак, а в Черном море обнаружили второй самописец с упавшего Ту-154.

Российские чиновники впервые признали существование в стране системы приема допинга, заявила и.о. главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович в интервью газете The New York Times. Она назвала это «институциональным заговором», в который не было вовлечено высшее руководство. В РУСАДА позднее заявили об искажении слов Анцелиович журналистами. Кремль и Минспорта также отказались комментировать достоверность приведенной информации.

Барак Обама до конца года примет новые экономические санкции и объявит порицание по дипломатической линии России в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента». В отношении попавших под санкции людей могут быть заведены уголовные дела. Сейчас документ о киберугрозе в отношении США не предусматривает санкций, но администрация намерена изменить его еще и с тем, чтобы Дональд Трамп после вступления в должность не смог отменить ограничения сразу.

Днем 28 декабря спасатели нашли и подняли на поверхность второй бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154. Его состояние оценили как хорошее. Ночью было обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел. Один из обломков имеет в длину более 60 м. Источник в следствии сообщил, что причиной гибели самолета стало сочетание технического и человеческого факторов.

Дональд Трамп рассматривает конгрессмена Рорабахера и советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера Грэмена как кандидатов на должность посла в России. Рорабахер занимает по отношению к России наиболее взвешенную позицию в Конгрессе, а Грэм является признанным специалистом по России, свободно говорит по-русски и работал в американском посольстве в Москве.

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx