Топ новостей 28 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня NYT сообщила о признании в России системы допинга чиновниками РУСАДА, стало известно о намерении США ввести новые антироссийские санкции из-за кибератак, а в Черном море обнаружили второй самописец с упавшего Ту-154.

Российские чиновники впервые признали существование в стране системы приема допинга, заявила и.о. главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович в интервью газете The New York Times. Она назвала это «институциональным заговором», в который не было вовлечено высшее руководство. В РУСАДА позднее заявили об искажении слов Анцелиович журналистами. Кремль и Минспорта также отказались комментировать достоверность приведенной информации.

В РУСАДА признали существование допинговой схемы в РФ, хотя и продолжали отрицать участие путина в махинациях с мочой спортсменов. pic.twitter.com/KwE1x4bjE5 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 28 декабря 2016 г.

Барак Обама до конца года примет новые экономические санкции и объявит порицание по дипломатической линии России в связи с обвинениями во «вмешательстве в выборы президента». В отношении попавших под санкции людей могут быть заведены уголовные дела. Сейчас документ о киберугрозе в отношении США не предусматривает санкций, но администрация намерена изменить его еще и с тем, чтобы Дональд Трамп после вступления в должность не смог отменить ограничения сразу.

Российский миллиардер Фридман избавился от всех своих российских нефтяных активов,а полученные средства инвестирует в экономику США — Сибиряк (@SiberianMan) 27 декабря 2016 г.

Днем 28 декабря спасатели нашли и подняли на поверхность второй бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154. Его состояние оценили как хорошее. Ночью было обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел. Один из обломков имеет в длину более 60 м. Источник в следствии сообщил, что причиной гибели самолета стало сочетание технического и человеческого факторов.

Чёрный ящик ТУ-154 переносят в кастрюле для варки щей. Это видео парализовало весь Пентагон. Проклятые русские pic.twitter.com/5m84HSS6C6 — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 28 декабря 2016 г.

Дональд Трамп рассматривает конгрессмена Рорабахера и советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера Грэмена как кандидатов на должность посла в России. Рорабахер занимает по отношению к России наиболее взвешенную позицию в Конгрессе, а Грэм является признанным специалистом по России, свободно говорит по-русски и работал в американском посольстве в Москве.

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx — CNN (@CNN) 28 декабря 2016 г.

У Владимира Путина не будет полноценных каникул, сообщили в Кремле. Свободное время президент «использует для любимых им занятий спортом», возможно, хоккеем и плаванием. В АП отказались раскрывать новогоднее меню Путина, отметив, что оно будет «скромным».

Песков сообщил, что Путин будет встречать Новый год в кругу семьи (болгарской овчаркой Баффи, японской акита-ину Юмэ и лабрадором Кони). — Qazaqstan_Online (@Qazaqstan_) 28 декабря 2016 г.

Путин на Новый год подарил москвичам сквер Ислама Каримова. pic.twitter.com/QZtxiPvEGc — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 28 декабря 2016 г.

Информагентство Regnum подаст в суд на Марию Захарову за комментарии по поводу задержания в Белоруссии журналистов ИА. Дипломат упрекнула журналистов в употреблении слов «недонарод» и «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов. Regnum заявил, что его авторы не употребляли данных слов.

ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клеветуhttps://t.co/JxcGmN5RUI pic.twitter.com/n1hsPuNFia — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) 28 декабря 2016 г.

РФ удивительным образом соединяет в себе худшие черты Востока и Запада, неоконства и реализма, шовинизма и мультикультурности. — Igor Gukovsky (@jstoruser) 28 декабря 2016 г.

Вероника Скворцова рассказала о новом отечественном препарате от рака, который уже показал «фантастический результат». Сейчас идет вторая фаза его испытаний. Препарат позволит точечно блокировать развитие той или иной опухоли.

В этом году перед телевизором россияне стали проводить на семь минут меньше и на 18 минут больше - в интернете со смартфонов. Этот рост произошел за счет старших возрастных групп и и массового распространения смартфонов. В то же время владельцы ноутбуков и стационарных компьютеров снизили время онлайн на 13 и 14 минут соответственно.

кароч, дорогие россияне,

интернет вам скоро отключат pic.twitter.com/5s6bkt8GkD — недруги за бугром (@Lndcalling) 27 декабря 2016 г.

В Чечне девочкам запретили приходить на новогодние утренники в костюмах снежинок из-за несоответствия «вайнахской этике». Речь идет о прозрачных и полупрозрачных костюмах, слишком открытых или коротких бальных платьях. Минобразования республики оказалось комментировать эту информацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель после размещения в интернете видеоролика о расправе над бурым медведем в Якутии. Его фигуранты являются работниками одного из предприятий, занимающегося изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы на территории Якутии, которому принадлежат машины «Урал», использованные в травле хищника.