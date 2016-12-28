Второй бортовой самописец разбившегося в Черном море Ту-154 поднят на поверхность. Ранее был отправлен в Москву первый «черный ящик», эксперты его уже расшифровывают, осталось поднять третий самописец.

В Министерстве обороны заверили, что поисковая операция продолжается круглосуточно. «В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов и беспилотная авиация», — заявил представитель ведомства.

Напомним, самолет военно-транспортной авиации Ту-154 упал Черное море ранним утром 25 декабря. Лайнер пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где проходил дозаправку на маршруте Москва — Латакия. На борту находились 92 человека — военнослужащие, сотрудники трех российских телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Выживших нет.

На борту Ту-154 находились три самописца. Первый, который является основным и находился в кабине экипажа, был поднят на поверхность утром во вторник, 27 декабря. В тот же день его доставили в Москву. В Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил уже изучают его. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — сообщили тогда в Минобороны.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи mchs.gov.ru

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник сообщила, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу. Life со ссылкой на свои неназванные источники опубликовал расшифровку последних секунд переговоров пилотов разбившегося самолета. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"» — приводит издание слова своего источника.

Стоит отметить, что еще до начала расшифровки самописцев «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники написал о показаниях одного из очевидцев падения лайнера, сотрудника береговой охраны. Несмотря на то, что самолет упал за два часа до рассвета, свидетель достаточно четко рассмотрел «странное» положение самолета, а также заявил, что самолет не набирал высоту, а снижался, будто пилоты собирались сесть на воду. Тогда эксперты назвали проблему с закрылками как одну из возможных причин такой траектории полета Ту-154.

Самолет Ту-154B-2 (RA-85572) заходит на посадку в аэропорт Чкаловский, май 2016 Alexander Usanov

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты указали, что даже отказ системы уборки закрылков является неприятным событием, но не ведет к катастрофе напрямую. Подобная ситуация, а также действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154, а члены экипажа регулярно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах. По мнению собеседников издания, экипаж разбившегося лайнера по какой-то причине не смог решить проблему несработавших закрылков. Кроме того, действия пилотов могли усугубить аварийную, но не критическую ситуацию, сложившуюся на борту.