Депутат Госдумы Алексей Веллер: Сегодня цена на электроэнергию в Мурманской области – самая низкая в первой ценовой зоне

27 декабря 2016 года в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107 % от номинальной». В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта» г. Санкт-Петербурга, АО «Концерн Росэнергоатом», работники Кольской АЭС, представители органов местного самоуправления, Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, общественных и экологических организаций. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

Алексей Веллер, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Увеличение мощности – это увеличение выработки, а увеличение товарной продукции ведет к росту налогов, перечисляемых в бюджеты всех уровней.



В 2015 году в региональный и местный бюджеты Кольская АЭС перечислила более 1,5 млрд. рублей. И, судя по предварительным итогам, в 2016 году вклад атомной станции в формирование бюджетов также будет существенным.

Чего хочет потребитель? Чтобы цена за киловатт-час была низкой. Сегодня цена на электроэнергию в Мурманской области – самая низкая в первой ценовой зоне. Для населения она находится в пределах 2 рублей за киловатт-час. Вклад Концерна в эту цену – около 40%. Понятно, что напрямую ни Концерн, ни атомная станция не могут влиять на цену для конечного потребителя. Но они могут снижать себестоимость электроэнергии, а значит – уменьшать свою часть в тарифе.

Примечательно, что атомщики делают это элегантно – они полагаются не только на консервативный подход к запасу прочности энергоблока, заложенный при сооружении, но и на инновации. Увеличение мощности всегда сопровождается модернизацией, что еще больше увеличивает безопасность энергоблоков.

Первыми по пути повышения установленной мощности пошли Балаковская, Калининская, Ростовская и Кольская атомные станции. Причем планируемый максимум не превысил 107%.

Наши зарубежные коллеги действуют решительнее: на АЭС «Ловиза» (Финляндия) тепловая мощность энергоблоков увеличена до 111%, на АЭС «Пакш» (Венгрия) - до 108%. А в ряде европейских стран и США мощность энергоблоков доведена до 110 - 120%.

Увеличение масштабов производства электроэнергии на действующих АЭС, рост их общей экономичности при безопасной и надежной эксплуатации – одна из главных задач перспективного развития атомной энергетики России в рамках Энергетической стратегии на период до 2020 года.