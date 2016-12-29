Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 декабря 2016, четверг, 17:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
29 декабря 2016, 16:54
алкоголь Роспотребнадзор
Глеб Корепанов

Антиалкогольный удар по косметике

Фото Москвы / Moscow-Live
Фото Москвы / Moscow-Live
moscow-live.ru

С понедельника в России действует 30-дневный запрет на продажу жидкой спиртосодержащей продукции бытового назначения. Роспотребнадзор потребовал убрать с прилавков косметические средства на основе спирта, не имеющие аэрозольную упаковку или фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, а также косметику, которая по консистенции подходит для употребления в качестве суррогата алкоголя.

Покупатели по-прежнему смогут приобрести гели, лаки, муссы и лосьоны для волос, спреи, скрабы, пены, кремы,  масла, сухие шампуни, дезодоранты с роликовым аппликатором, солнцезащитные средства, освежители в аэрозольной упаковке, средства для снятия лака с ногтей, а также средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки, уточнили вчера в Роспотребнадзор, но паника уже успела подняться.

Продажи спиртосодержащей непищевой продукции крепостью более 25 градусов были приостановлены после массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутской области. Согласно последним данным Минздрава, в результате отравления погибли 74 человека, 120 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинения предъявлены уже 16 подозреваемым.

С предложением о месячном запрете на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал это предложение.

Однако магазины бытовой химии и парфюмерии заявили, что решение властей может привести к возникновению искусственного дефицита косметических товаров, который спровоцирует рост цен на них. Письмо с предупреждениями о таких рисках в Роспотребнадзору направило Объединение розничных сетей по продаже парфюмерно-косметической продукции «Дрогери союз», сообщает «Коммерсантъ».

Ритейлеров беспокоит то, что, в соответствии с постановлением «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», им придется как минимум на 30 суток изъять из продажи широкий спектр косметических товаров, включая некоторые лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и антиперсперанты, лаки для волос и маникюрные лаки, красящие средства для волос.

В письме Роспотребнадзора ритейлерам говорится, что под запрет попадают также средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, средства для укладки, для ванн и остальная похожая продукция. Власти некоторых регионов предпочитают перестраховаться и убирают обратно в коробки даже лосьоны после бриться Gillette с содержанием спирта 69 процентов, которые из-за высокой стоимости (свыше 400 рублей) явно не станут заменой легальному акоголю для потребителей суррогатного.

В компании Procter & Gamble  подсчитали, что под действие постановления подпадает 16 наименований ее продукции с содержанием спирта более 25%. Среди в них, в том числе, лосьоны после бритья Old Spice и Gillette, тоники Head & Shoulders и Pantene Pro-V и т.д.

По мнению представителя «Дрогери союза» Константина Пьянкова, постановление Роспотребнадзора может быть истолковано как поддержка коррупционной деятельности, поскольку «исполнение документа отдано на откуп территориальным органам». Пьянков отмечает, что продукция, затронутая постановлением, занимает около 15% парфюмерно-косметического рынка.

Роспотребнадзор, впрочем, уже разослал в территориальные управления письмо, в котором оговаривается, что спреи, муссы, и прочая продукция, имеющая аэрозольную упаковку или фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, а также товары с неподходящей консистенцией, не могут употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

«Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для предпринимателей действует «горячая линия» Роспотребнадзора, по которой можно обратиться по всем спорным вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Единый день приёмки военной продукции. Владимир Путин и Сергей Шойгу
Россия выведет часть войск из Сирии
Война в Сирии
В Сирии договорились о перемирии с 30 декабря
Посиковые работы на месте крушения Ту-154 в Сочи.
Крушение Ту-154 длилось 10 секунд
Ольга Вилухина
Союз биатлонистов отстранил призеров Сочи-2014 Вилухину и Романову
Выкатное поле стадиона "Зенит-Арена". 24 октября 2016
«Зенит-Арена» получила разрешение на работу
17:06 Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
16:55 СМИ рассказали о трех неизданных альбомах Джорджа Майкла
16:48 Дэвида Кэмерона назвали претендентом на пост генсека НАТО
16:35 Клименко анонсировал введение электронных паспортов РФ в 2017 году
16:31 СМИ рассказали о возгорании в посольстве Италии в Москве

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Елизавета Петровна
Г. Х. Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
29 декабря 1709 года родилась Елизавета Петровна, российская императрица.
16:27 Медведев дал задание вице-премьерам назначить дежурных на праздники
16:15 Главный нарколог РФ призвал «не наслаивать» алкоголь в новогоднюю ночь
16:11 Крушение Ту-154 длилось 10 секунд
16:02 МИД Турции назвал Москву и Анкару гарантами прекращения огня в Сирии
16:00 Губернатор отправил в отставку правительство Пермского края
15:42 Замминистра обороны стал заместителем главы МИД РФ
15:35 ФСБ опубликовало видео задержания готовивших теракты на Новый год в Москве
15:32 Россия выведет часть войск из Сирии
15:20 Чиновникам запретили владеть активами за рубежом через третьих лиц
15:13 На Керченской переправе столкнулись два парома
15:12 «Зенит-Арена» получила разрешение на работу
15:06 Глава Федерации футбола Украины высказался за перенос ЧМ-2018
14:47 Россельхознадзор нашел в меде в Metro опасные вещества
14:46 В Сирии договорились о перемирии с 30 декабря
14:38 Прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154
14:29 Amazon разработал проект беспилотной доставки товаров
14:25 Грузовик берлинского террориста остановил бортовой компьютер
14:07 В Москве допросили предполагаемую подругу Мевлюта Алтынташа
14:00 Забота о гигиене зубов была свойственна и древнейшим людям
14:00 Путин обсудил с египетским коллегой возобновление авиасообщения
13:40 ВТБ продал ФК «Динамо» за один рубль
13:33 В Дагестане задержали семерых готовивших теракты в Москве сторонников ИГ
13:23 В России приостановлены полеты всех Ту-154
13:18 Комиссия огласила первые итоги расследования крушения Ту-154
13:13 После ремонта открылась станция московского метро «Фрунзенская»
13:06 Сбербанк спишет долги погибших при крушении Ту-154
12:43 В МИДе назвали новые санкции против России «агонией правящей элиты»
12:38 Минздрав рассказал об области применения нового лекарства от рака
12:23 Украина пожаловалась на задержку введения безвизового режима
12:15 Иракские военные выбили ИГ с двух третей позиций в Мосуле‍
12:06 Украшенная фресками гробница найдена в Иордании
12:03 Трое армянских военных погибли в бою с азербайджанцами
12:00 Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому-оборонщику
11:53 Суд отменил домашний арест певца Александра Новикова
11:51 Самым высокооплачиваемым футболистом мира стал аргентинец Тевес
11:37 Роскосмос выявит причины аварии «Прогресса» вместе с экспертами NASA‍
11:35 Ритейлеры попросили Минпромторг защитить дезодоранты и духи
11:30 Сулейман Керимов продал «Анжи» экс-президенту махачкалинского «Динамо»
11:12 Советник Путина призвал россиян готовиться к отключению от мирового интернета
10:58 В Москве отменили 46 авиарейсов
10:57 Космодром Восточный пригрозили обесточить из-за долгов
10:57 Путин подписал закон о детском отдыхе
10:42 СМИ узнали о планах ЕР упразднить свои идеологические платформы
10:23 Джордж Лукас возглавил список богатейших знаменитостей по версии Forbes
10:21 Главу порта Усть-Луга арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.