С понедельника в России действует 30-дневный запрет на продажу жидкой спиртосодержащей продукции бытового назначения. Роспотребнадзор потребовал убрать с прилавков косметические средства на основе спирта, не имеющие аэрозольную упаковку или фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, а также косметику, которая по консистенции подходит для употребления в качестве суррогата алкоголя.

Покупатели по-прежнему смогут приобрести гели, лаки, муссы и лосьоны для волос, спреи, скрабы, пены, кремы, масла, сухие шампуни, дезодоранты с роликовым аппликатором, солнцезащитные средства, освежители в аэрозольной упаковке, средства для снятия лака с ногтей, а также средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки, уточнили вчера в Роспотребнадзор, но паника уже успела подняться.

Продажи спиртосодержащей непищевой продукции крепостью более 25 градусов были приостановлены после массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутской области. Согласно последним данным Минздрава, в результате отравления погибли 74 человека, 120 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинения предъявлены уже 16 подозреваемым.

С предложением о месячном запрете на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал это предложение.

Однако магазины бытовой химии и парфюмерии заявили, что решение властей может привести к возникновению искусственного дефицита косметических товаров, который спровоцирует рост цен на них. Письмо с предупреждениями о таких рисках в Роспотребнадзору направило Объединение розничных сетей по продаже парфюмерно-косметической продукции «Дрогери союз», сообщает «Коммерсантъ».

Ритейлеров беспокоит то, что, в соответствии с постановлением «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», им придется как минимум на 30 суток изъять из продажи широкий спектр косметических товаров, включая некоторые лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и антиперсперанты, лаки для волос и маникюрные лаки, красящие средства для волос.

В письме Роспотребнадзора ритейлерам говорится, что под запрет попадают также средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, средства для укладки, для ванн и остальная похожая продукция. Власти некоторых регионов предпочитают перестраховаться и убирают обратно в коробки даже лосьоны после бриться Gillette с содержанием спирта 69 процентов, которые из-за высокой стоимости (свыше 400 рублей) явно не станут заменой легальному акоголю для потребителей суррогатного.

В компании Procter & Gamble подсчитали, что под действие постановления подпадает 16 наименований ее продукции с содержанием спирта более 25%. Среди в них, в том числе, лосьоны после бритья Old Spice и Gillette, тоники Head & Shoulders и Pantene Pro-V и т.д.

По мнению представителя «Дрогери союза» Константина Пьянкова, постановление Роспотребнадзора может быть истолковано как поддержка коррупционной деятельности, поскольку «исполнение документа отдано на откуп территориальным органам». Пьянков отмечает, что продукция, затронутая постановлением, занимает около 15% парфюмерно-косметического рынка.

Роспотребнадзор, впрочем, уже разослал в территориальные управления письмо, в котором оговаривается, что спреи, муссы, и прочая продукция, имеющая аэрозольную упаковку или фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, а также товары с неподходящей консистенцией, не могут употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

«Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для предпринимателей действует «горячая линия» Роспотребнадзора, по которой можно обратиться по всем спорным вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».