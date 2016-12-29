«Политолог-2016». Кто он?

Сегодня стали известны результаты двухдневного голосования за лучшего политолога 2016 года по версии читателей портала «Давыдов.Индекс». Голосование проходило в telegram-канале «Давыдов.Индекс», в нем приняли участие 1962 человека.

Лидером рейтинга стал политтехнолог и публицист Станислав Белковский, за него проголосовали 314 человек, второе место заняла политолог Екатерина Шульман из РАНХиГС с 280 голосами, замкнул первую тройку Валерий Соловей из МГИМО. Также в пятерку лучших политологов вошли Евгений Минченко и Александр Кынев.

Остальные голоса распределились следующим образом:

6. Глеб Павловский

7. Олег Матвейчев

8. Оксана Гаман-Голутвина

9. Константин Калачев

10. Александр Дугин

11. Дмитрий Бадовский

12. Михаил Виноградов

13. Дмитрий Орешкин

14. Андрей Шутов

15. Алексей Пушков

16. Константин Костин

17. Николай Петров

18. Кирилл Рогов

19. Аббас Галлямов

20. Алексей Чеснаков

21. Ростислав Туровский

22. Дмитрий Орлов

23. Станислав Еремеев

24. Алексей Мухин

25. Игорь Бунин

26. Виталий Иванов

27. Сергей Марков

28. Алексей Макаркин

29. Сергей Кургинян

30. Дмитрий Гавра

31. Григорий Голосов

По мнению политолога Леонида Давыдова, первый опыт оказался очень плодотворным: «Используя нерепрезентативную выборку читателей специализированного ресурса, мы получили интересную картину. Это не досужие домыслы неизвестных экспертов, на чем раньше держались попытки создавать подобные рейтинги, а свободное творчество заинтересованных масс.

И еще одно соображение: кто бы что ни говорил об уязвимости подобных попыток, такие оценочные мероприятия нужны прежде всего самим участникам политологического процесса, ибо нет ничего полезнее стороннего субъективного взгляда», — считает Леонид Давыдов.

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Анастасия Николаева