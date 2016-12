«Коммерсантъ» в статье «Баланс крепчал» пишет о том, что рубль в 2016 году утвердился в мировых лидерах курсового роста.

Правительство готово обменивать деньги на эффективность регионов, утверждается в статье «Федерация вложится в свои субъекты».

«ЦУП уполномочен разрулить»: Росавиация одобрила систему воздушного движения над Москвой.

РБК: «Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку». Речь идет о главе ФГКУ «Росвоенипотека».

«Производители предупредили власти о дефиците косметических средств»: сети магазинов бытовой химии и парфюмерии обратились к властям.

«Известия»: «Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами». Доля препаратов отечественного производства из перечня жизненно необходимых к 2018 году должна достичь 90%.

«К расследованию аварии "Прогресса" привлекли экспертов NASA»: в «Роскосмосе» утверждают, что данный случай оказался исключительно сложным для установления причин нештатной ситуации.

«АСВ раскрыло карты рухнувшего Пробизнесбанка»: четверть активов, перешедших от него Бинбанку, составили наличные средства.

«Газета.ru»: «В "пакет Яровой" доложили Библию». Суд во Владивостоке постановил уничтожить несколько экземпляров Библии по «закону Яровой».

«Ле Пен заберет французов из Европы»: рост популярности Марин Ле Пен вызывает беспокойство инвесторов.

The Economist: «Вена. Город столетия» (Vienna: The city of the century). Материал о том, «как Вена породила идеи, которые сформировали Запад».

«Тюремные татуировки: статистический анализ» (Prison tattoos: A statistical analysis). В материале приводятся результаты исследования тюремных татуировок и их значения.

Bloomberg: «Лидер Союза государственных служащих обрушился с критикой на подход Мэй к Brexit'у» (May’s Brexit Approach Slammed by Leader of Civil-Service Union). Глава профсоюза, представляющего интересы британских госслужащих, раскритиковал премьер-министра Британии Терезу Мэй за то, что она не осознает "сложности" выхожа Британии из ЕС.

«Германия: арестован подозреваемый в связях с берлинским террористом» (Germany: Suspected Contact of Berlin Attacker Arrested). Немецкое следствие заявило в среду, что задержан тунисец, которого подозревают в причастности к теракту на берлинской рождественской ярмарке.

The Wall Street Journal: «Франция готова к пророссийскому развороту» (France Poised for Pro-Russia Pivot). Во Франции два лидирующих кандидата в президенты недовольны антироссийскими санкциями и обещают прекратить европейскую стратегию сдерживания в отношении России.

«Керри предупреждает, что сценарий "два государства для двух народов" "в опасности"» (Kerry Warns Two-State Solution on Israel ‘in Jeopardy’). Госсекретарь США Джон Керри в среду запустил усиленную кампанию по защите стратегии Обамы в отношении Израиля.