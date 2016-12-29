ФАС одобрила ходатайство Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» о покупке 74% акций столичного футбольного клуба «Динамо» у банка ВТБ за 1 рубль. Таким образом, в распоряжении ВФСО окажется 99,9961% голосующих акций ФК «Динамо».

Продажа за рубль легендарного клуба, который в следующем сезоне, скорее всего, вернется в премьер-лигу, показывает уровень компетенций в государственном банке. В России сложно называть футбол бизнесом — вложения, миллиарды рублей, изначально делались как имиджевые или политические. И вот, в какой-то момент менеджменту банка удается, наконец, избавиться от убыточного актива.

Учитывая это возникает один вопрос: осмысленно ли доверять свои деньги банку, который сам с трудом управляется с собственными активами?