Японское правительство и уходящая американская администрация обсуждают новую систему, при которой некоторые гражданские сотрудники американских военных баз в Японии будут лишены иммунитета, защищающего их от уголовного преследования по японскому законодательству. Сейчас, поясняет газета Japan Today, в Японии находится порядка 50 000 американских военных, половина из них – на военной базе на Окинаве. Кроме того, при базах есть гражданские сотрудники, работающие по контракту.

По первоначально подписанному (в 1960 г.) соглашению о статусе сил, американские военные и гражданские служащие, занятые на американских базах в Японии, имеют иммунитет против японского уголовного преследования, если они совершают преступления, находясь при исполнении обязанностей либо если преступление совершается на базе. Также американские военные имеют право удерживать подозреваемых на базе, пока Япония не предъявит официальное обвинение. Это, по словам японских экспертов, затрудняет следствие.

Между убийством женщины на Окинаве и согласованием новых правил Токио и Вашингтоном прошло почти восемь месяцев, пишет Japan Times. Новые правила касаются изменения статуса у гражданских сотрудников американской военной базы. Министр иностранных дел Японии в понедельник заявил, что новая система будет лучше предотвращать преступления, совершаемые так называемым гражданским контингентом, находящимся в ведении американской базы. Суть изменения состоит в том, что теперь иммунитет гражданских сотрудников будет варьироваться в зависимости от сферы деятельности, а не распространяться автоматически на всех.

Со стороны Японии, отмечает Japan Times, договоренность о новой системе позиционируется как большое достижение, которое позволит укрепить и развивать дальше японско-американский союз. При этом Япония стремиться подписать договор до 20 января 2017 г., то есть пока администрация президента США Барака Обамы еще у власти.

Новое соглашение, комментирует автор, стало реакцией на гражданские протесты против размещения японской базы на Окинаве, поводом для которых стало убийство женщины в июне этого года гражданским сотрудником. Этот случай актуализировал воспоминания о том, как в 1995 г. трое американских военных на Окинаве изнасиловали и убили двенадцатилетнюю девочку.

Автор поясняет, что американские военные базы в Японии насчитывают сейчас порядка семи тысяч гражданских сотрудников. Теперь, согласно договоренности, число носителей иммунитета сократится за счет лишения некоторых сотрудников (например, занимающих простые технические должности) этого статуса. Преступник был одним из таких простых специалистов. Но насколько велико будет сокращение, пока непонятно.

Продвижение этой инициативы, считает автор, выгодно правительству. Оно хочет, чтобы это выглядело как важная мера по сокращению преступлений, исходящих от сотрудников американской военной базы, не подвергая при этом пересмотру главное, то есть соглашение о статусе вооруженных сил США. Насколько эффективной окажется новая система, неизвестно. Гражданские сотрудники, конечно, совершали преступления, но это лишь малая доля от числа преступлений, совершаемых военными.

Стремление правительства уладить историю с новой системой до ухода Обамы, считает автор, закономерно: им хочется быстрее решить проблемы, связанные с Окинавой, а для этого лучше работать с уже знакомым правительством. С новой администрацией США могут возникнуть осложнения. Некоторые эксперты на Окинаве выражали надежду на то, что со следующим президентом США Дональдом Трампом будет проще договориться об изменении положения дел с американским военным присутствием в Японии. Однако если министром обороны США станет генерал Джеймс Мэттис, есть риск, что оспорить статус базы на Окинаве будет очень трудно.