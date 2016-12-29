Комиссия по эксплуатационным испытаниям новой автоматизированной системы организации воздушного движения над Москвой (АС ОрВД) признала ее «пригодной и готовой для штатной эксплуатации», акт утвердил гендиректор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь Моисеенко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Система, пишет издание, оценивалась по «самым разным параметрам», в том числе «проходила оценку надежности функционирования». В итоге АС ОрВД «испытания выдержала», их результаты «признаны положительными».

Московская воздушная зона — наиболее загруженная в России, в год она проводит аэронавигацию для 800 тысяч воздушных судов, в аэропортах производится около 2 тысяч взлетно-посадочных операций (ВПО) в сутки: в Шереметьево — до 50 ВПО в час, во Внуково — 35 ВПО в час, в Домодедово — 55 ВПО в час. В аэропорту Жуковский в первое время планируется осуществлять 15-20 ВПО в сутки.

Взлет из аэропорта Внуково Фото Москвы / Moscow-Live

Сейчас Основной системой, управляющей воздушным движением над Москвой, остается шведская «Теркас», запущенная сразу после Олимпиады, в 1981 году. Это работающие синхронно компьютерные комплексы с автоматическим резервированием. Формально ресурс системы был исчерпан еще 20 лет назад, в 1996 году, однако отказываться от нее не спешили. По данным «Коммерсанта», в 2015-2016 годах было четыре полных отказа системы, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году.

Решение о строительстве нового центра управления полетами для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД было принято правительством в 2007 году, генподрядчиком в 2009 году был выбран концерн «Алмаз-Антей», в 2013 году во Внуково было завершено строительство ЦУПа. Ввод ЦУПа планировался на ноябрь 2013 года, однако срок неоднократно переносился. Теперь же ожидается, что новый ЦУП, который сможет обеспечивать полеты в том числе и государственной авиации, начнет реально управлять движением в марте 2017 года. После адаптации диспетчеров к работе в строй будет введена и новая схема движения самолетов над Москвой, для этого осенью 2017 года пройдет ресекторизация воздушного пространства. Благодаря этому пропускная способность московского центра может быть увеличена в полтора раза.

При этом вчера стало известно, что Минтранс возобновил переговоры с аэропортами Московского авиационного узла (МАУ) — Внуково, Домодедово и Шереметьево — о передаче в концессию аэродромов. Об этом сообщила газета «Ведомости». Совещание на эту тему у главы Минтранса Максима Соколова состоялось 16 декабря, обсуждение началось по инициативе министерства.

Заседание коллегии Министерства транспорта РФ mintrans.ru

В рамках концессии аэропорты должны сами содержать аэродромы, которые сейчас принадлежат государству. При этом государство не берет на себя обязательств по строительству автомобильных и железных дорог для улучшения транспортной доступности аэропортов. Концессионная плата составит 1 рубль в год, при этом аэропорты перестанут платить арендную плату, затраты на содержание аэродромов предлагается окупать за счет повышения сбора с авиакомпаний.

Как рассказали источники издания, представители Домодедово заявили на совещании, что такой подход ставит их в неравные конкурентные условия. Участники совещания оценили потребности в инвестициях на ближайшие 10 лет. Домодедово потребуется 63,4 млрд руб., в то время как Шереметьево — 17,9 млрд руб., а Внуково — 6,7 млрд руб. Домодедово оценило свои потребности значительно выше из-за необходимости строительства третьей взлетной полосы.