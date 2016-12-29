Евгений Онищенко, научный сотрудник Лаборатории физики низкоразмерных систем и структур ФИАН, председатель профсоюза ФИАН, член ЦС Профсоюза работников РАН, ответил на вопросы «Полит.ру» о перспективах финансирования гражданской науки в России. Сведения об объемах финансирования приводятся по Федеральному закону от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Беседовала Наталия Демина.

Что известно о бюджетах ФАНО, Роскосмоса, Курчатовского центра на следующий год? Куда еще будут направлены деньги на гражданскую науку?

Всего на гражданскую науку в 2017 году планируется потратить примерно 336 млрд. руб. из федерального бюджета, что даже в номинальном выражении на 25 % меньше, чем в 2014 и 2015 годах. Из них 117,5 млрд. руб. пойдут на фундаментальные научные исследования.

Крупнейшим получателем средств тут будет Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) – ему будут выделены на эти цели 67,5 млрд. руб. Как и в 2015, и в 2016 году, общий объем финансирования ФАНО продолжит уменьшаться: он сократится в 2017 году до 74,6 млрд. руб. (Ред. На пресс-конференции в ТАСС Михаил Котюков привел такие цифры: «2016 год мы завершаем с бюджетом около 86 млрд рублей. В том числе бюджет фундаментальных научных исследований – 72,5 млрд. Бюджет 2017 года, непосредственно то, что записано за ФАНО – это 73,5 млрд рублей»).

Одним из заметных получателей средств на гражданскую науку останется НИЦ «Курчатовский институт»: эта организация в будущем году получит из бюджета 13,5 млрд. руб., в том числе 3 млрд. руб. на фундаментальные научные исследования и 9,4 млрд. руб. на прикладные исследования в области общегосударственных вопросов.

В части прикладных исследований лидером будет «Роскосмос» – он получит по статье «прикладные научные исследования в области национальной экономики» 85,6 млрд. руб.

Космическая программа, соответственно, будет наиболее крупным получателем денег на гражданские прикладные исследования – на эту программу будет выделено 90,2 млрд. руб.

Значительные средства будут выделены также на развитие авиастроения (24,6 млрд. руб.), прикладные исследования в области общегосударственных вопросов (16,7 млрд. руб.), здравоохранения (16,6 млрд. руб.) и образования (12,7 млрд. руб.).

Расходы на гражданскую науку в 2016 и 2017 году (по ФЗ №415 от 19 декабря 2016 года)

Всего на гражд. науку На фундамент. исследования Курчатовский центр Роскосмос РНФ РФФИ 336 млрд. (на 2017) 117,5 млрд. (было 106,4 в 2016) 13,5 млрд. (в 2016 было 13,8) 85,6 млрд. 17,8 = 14.28+ 3,5 млрд. (15,27 в 2016) 11,6 млрд. (как и в 2016) Из них: Из них: ФАНО на науку 67,5 (в 2016 было 72,5) фундаментальные исследования 3 (было 1,3) Прикладные исследования 9,4 (в 2016 8,2)

Что известно о бюджете научных фондов – будут ли сокращено их финансирование?

Финансирование Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 2017 году останется на уровне 2016 года – 11,6 млрд. руб., к 2019 году его планируется снизить до 10,4 млрд. руб. Это противоречит президентскому Указу № 599 от 7 мая 2012 года, который предписывает увеличить бюджетное финансирование РФФИ до 25 млрд. руб. к 2018 году.

Чиновники Минфина предпочли действовать по усмотрению и «по понятиям»: к примеру, дополнительные ассигнования на реконструкцию лабораторного корпуса научно-исследовательского реакторного комплекса «ПИК» для НИЦ «Курчатовский институт» они нашли, а денег на выполнение одного из «майских указов» в связи с тяжелой экономической ситуацией не оказалось.

Бюджет Российского научного фонда возрастет до 17,8 млрд. руб. (14.28 + дополнительные 3,5 млрд, которые обещаны В. Путиным на встрече с А. Фурсенко, А. Силуановым и О. Васильевой), а в 2018 году – до 18,8 млрд. руб.

Как вы в целом оцениваете ситуацию с финансированием науки в России? Каковы перспективы?

Ситуацию с финансированием гражданской науки можно оценить как неудовлетворительную. Чиновники любят говорить о том, что в России государство тратит на науку слишком много как в абсолютном выражении, так и в отношении к ВВП, апеллируя к данным 2014 года.

Да, в 2014 году по величине расходов государственного бюджета на исследования и разработки Россия была на четвертом месте в мире (по паритету покупательной способности). Вроде бы впечатляет, но в 2014 год по объему ВВП (по паритету покупательной способности) Россия находилась на пятом месте в мире. Да и доля расходов государства на исследования и разработки в отношении к ВВП в России была не рекордная – примерно на уровне США, Японии, Германии, Швейцарии и Португалии и заметно ниже, чем в Южной Корее.

Однако в настоящее время ситуация с финансированием гражданской науки, безусловно, резко ухудшилась, как ни оценивай – хоть в абсолютном выражении, хоть в отношении к ВВП. Кроме того, откровенным лукавством является указание чиновников на то, что у нас государство тратит слишком много денег на фундаментальную науку. Если в отношении прикладных исследований и разработок можно говорить о том, что доля бизнеса слишком низка и обсуждать, кто и в каком объеме должен финансировать такие исследования, то финансирование фундаментальных исследований во всем мире является зоной ответственности государства.

Как выглядит ситуация с финансированием науки в России по сравнению с другими странами?

Статистика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) дает картину финансирования науки по развитым странам. В благополучном 2014 году Россия тратила на фундаментальные исследования 0,18 % своего ВВП (в том числе 0,17 % ВВП – из федерального бюджета), а наиболее развитые в научно-технологическом отношении страны ОЭСР – в несколько раз большую долю своего ВВП (0,4 % ВВП и больше).

Не самые экономически и научно-технологически развитые страны, такие как Польша и Венгрия, Португалия и Греция, тратят на науку 0,2 – 0,3 % ВВП. Да, даже оказавшаяся в тяжелейшем и долгосрочном финансово-экономическом кризисе Греция расходует на фундаментальную науку 0,28 % ВВП.

В 2015 году президент Путин издал поручение сохранить уровень финансирования фундаментальной науки из средств федерального бюджета в отношении к ВВП на уровне 2015 года. По подсчетам Минобрнауки – это 0,15 % ВВП. Но и это поручение не вполне выполняется: федеральный бюджет расходует на фундаментальные исследования меньше предписанного, и только с учетом средств ОАО «Роснефтегаз», передаваемых Российскому научному фонду, требование более-менее выполняется.

Впрочем, уже в 2019 году финансирование фундаментальной науки в России упадет примерно до 0,14 % ВВП.

Так что, если не удастся переломить отношения власти к гражданской науке, в том числе, к фундаментальной, перспективы печальны: ситуация в науке будет ухудшатся, а научно-технологическое отставание от наиболее развитых стран будет увеличиваться.

Какова позиция Профсоюза работников РАН? Есть ли опасения, что в следующем году начнутся сокращения работников Академии?

Профсоюз работников РАН считает нынешний объем финансирования научных исследований недопустимо низким и настаивает на том, чтобы уже в ближайшие годы финансирование, как минимум, фундаментальной науки из средств федерального бюджета в отношении к ВВП приблизилось хотя бы к уровню Польши, Венгрии, Португалии и Греции.

Кроме того, Профсоюз работников РАН предлагает внести изменения в Указ президента России № 597 от 7 мая 2012 года, заменив требование довести среднюю зарплату научных сотрудников до 200 % от среднерегиональной зарплаты на требование довести ее до 200 % от среднероссийской зарплаты. Уже это сильно облегчило бы административное давление на институты и уменьшило бы объемы необходимых сокращений.

Но власти пока стоят на своем. Официально, конечно, ни на уровне ФАНО, ни на уровне институтов никто издавать приказов о сокращении штатов не будет. Однако финансирование государственного задания подавляющего большинства институтов будет сокращено, при этом требования повышать среднюю зарплату научных сотрудников никто не отменял, поэтому сокращения неизбежны.

Основной удар придется на московские и петербургские институты, поскольку в этих регионах уровень зарплат заметной выше среднероссийского. Сокращения будут происходить в разных формах: вынужденных на деле увольнений сотрудников по собственному желанию, перевода части сотрудников на неполную ставку и т.д. Их масштабы будут зависеть от того, насколько жесткие санкции будут применяться к институтам за невыполнение требования повышать среднюю зарплату научных сотрудников.