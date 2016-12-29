С начала 2016 года рубль укрепил позиции к доллару почти на 22%, это лучшая динамика среди всех мировых валют. Укрепляется рубль и по отношению к валютам соседей, с которыми торговля идет куда активней, чем с Соединенными Штатами. Происходит это в том числе благодаря девальвации в Турции и Египте, а также падению курса евро. В итоге сейчас реальный обменный курс (REER) рубля выше среднего 2015-2016 гг. примерно на 15%.

Причин для укрепления рубля множество. Это и нефть по цене выше 50 долларов за баррель, и снижение других валют, и даже избрание президентом США Дональда Трампа.

В 2016 году рубль впервые за четыре года завершает год укреплением позиций против ведущих мировых валют. В четверг за доллар на Московской бирже давали менее 60,15 рублей — такой курс в последний раз был зафиксирован летом 2015 года. За год, таким образом, номинальный курс российской валюты укрепился на 13 рублей. Курс евро снизился на 19 рублей, за него уже дают меньше 63 рублей.

Так что российский рубль впервые с начала валютных торгов четверть века назад стал по итогам года одной из самых быстро укрепляющихся валют. Сопоставимый рост показал только бразильский реал, курс которого вырос к доллару США на 21%. Большинство валют других развивающихся стран снизились на 2-7,2%.

При этом стоит все-таки отметить, что курс рубля в целом следует за ценой на нефть. В январе за баррель давали около 30 долларов - и на Московской бирже рубль обрушился до значения 86 рублей за доллар. Но уже к лету цены на энергоносители заметно выросли, что позитивно сказалось на курсе российской валюты.

В последние месяцы связка «цены на нефть — курс рубля» несколько ослабла, главным образом из-за политических причин. Победа на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа дала надежду на снятие части санкций против России и в целом - на ослабление напряженности, так что рубль чувствовал себя достаточно хорошо даже в дни, когда нефть дешевела.

Именно в расчете на смягчение санкций против российской политики в отношении Украины резко вырос спрос иностранных инвесторов на рублевые активы: за шесть недель после победы Трампа в российские фонды акций иностранцы вложил почти $1,3 млрд. В результате этого рубль оказался единственной развивающейся валютой, которая за это время укрепила позиции к доллару.

Но все же в наступающем году курс рубля во многом будет зависеть от того, будет ли реально снижена добыча нефти странами ОПЕК. В январе, по крайней мере, Дональд Трамп вряд ли сможет оказать заметное влияние на российско-американские отношения: церемония инаугурации состоится только 20-го, а потом еще нужно будет налаживать работу администрации.