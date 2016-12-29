Сообщения о новой договоренности о прекращении огня в Сирии не снимают вопрос о том, как будут разрешаться многочисленные противоречия между многочисленными сирийскими игроками, а также их внешними союзниками. В среду в Reuters был опубликован материал о планах по разрешению конфликта в Сирии: Россия, Иран и Турция, по данным издания, собираются урегулировать ситуацию, разделив Сирию на неформальные зоны регионального влияния. Президент Сирии Башар Асад должен остаться президентом еще на несколько лет, то есть до следующих президентских выборов. Речь идет о федеративной структуре с региональными автономиями в ее составе.

Трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции по сирийскому вопросу. Москва, 20 декабря 2016 МИД РФ

Для такой сделки, отмечается в материале, потребуется согласие со стороны самого Асада, его сирийских оппонентов, а также внешних участников конфликта, в том числе США и государств Персидского залива. Это пока очень общий план, в котором много неопределенностей и спорных моментов. Авторы оговаривают, что такая сделка едва ли сработает, с учетом того, что международное сообщество уже несколько лет тщетно пытается прекратить эту гражданскую войну с иностранным участием. По мнению авторов, эта инициатива рассчитана не столько на успешное разрешение конфликта, сколько на позиционирование России как лидера в урегулировании и на закрепление ее в роли влиятельной силы на Ближнем Востоке.

Если всё пойдет по плану, то в середине января в Астане начнутся новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией. Эти переговоры будут проходить независимо от переговоров, которые ведутся при посредничестве ООН. По первоначальной версии, нынешние не подразумевают участия США. Некоторых деятелей в Вашингтоне, отмечают авторы, это раздражает. Раздражение проявляется в высказываниях в стиле «без нас Россия и Турция не справятся».

Авторы объясняют, что сотрудничество между Россией и Турцией – это следствие прагматичного подхода к политике. Россия не хочет надолго увязнуть в войне и стремится сохранить союзничество с Сирией. Турция хочет сохранить неформальное влияние на севере Сирии, чтобы контролировать там курдов, а также использовать эту территорию в качестве зоны безопасности для беженцев. Кроме того, для Турции ключевое значение имеет взятие города Эль-Баба, занимаемого сейчас террористами. Ее первостепенная задача сейчас в том, чтобы этот город был захвачен ее силами (возможно, при поддержке России), а не курдами.

Бойцы курдских YPG на севере Сирии Kurdishstruggle

Мотивы Ирана представляются авторам менее прямолинейными, однако они оговаривают, что ему, кроме всего прочего, важно сохранить каналы связи с Ливаном и «Хизбаллой» через территорию Сирии. Он хочет участвовать в переговорах и сохранить свое влияние в Сирии в дальнейшем. При этом некоторые эксперты считают, что подключение Ирана к переговорам по российско-турецкой сделке может оказаться серьезным препятствием к ее заключению. Ранее СМИ периодически обсуждали возможные сценарии урегулирования сирийского конфликта. Разделение Сирии на в той или иной степени автономные территории было одним из наиболее популярных. В сентябре, например, Wall Street Journal писал о том, что единственный действенный способ прекратить войну – это территориальное разделение Сирии на несколько государств. В качестве успешного примера автор тогда приводил Югославию.