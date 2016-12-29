Топ новостей 29 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин объявил о полном прекращении огня в Сирии с 30 декабря, комиссия огласила первые результаты расследования крушения Ту-154, в Дагестане по подозрению в подготовке терактов задержали сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В ходе беседы Путин заявил о выводе части российского контингента из Сирии. «Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике», — сказал Путин.

В марте Россия вывела войска из Сирии. А сейчас сообщают, что Путин согласился с уменьшением там военного присутствия РФ. Как это? — ТЕТЯ РОЗА (@ANAKOYHER) 29 декабря 2016 г.

На три вещи в этом мире можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как Владимир Владимирович выводит войска. — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 29 декабря 2016 г.

В ходе пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов заявил об очевидной нештатной работе техники самолета Минобороны Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море. При этом он подчеркнул, что ни одна из версий, включая теракт, не является приоритетной. Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов заверил, что экипаж самолета соответствовал всем необходимым нормам и требованиям, а общий налет членов экипажа составил более 6 тысяч часов.

Полет самолета Ту-154, который потерпел крушение, вылетая из Сочи в Сирию, продолжался около 70 секунд. При этом нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секунд, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов: «Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров».

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании семерых сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые, как полагает следствие, намеревались совершить теракты в Москве. Задержание удалось произвести в Дагестане. Предположительно, боевики готовили преступления по указанию находящегося в Сирии эмиссара запрещенной группировки.

Две медалистки Сочи-2014, отстраненные от соревнований после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте, — это биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко считает необходимым «отрегулировать российский сегмент интернета» на случай отключения от мировой сети.

Посоны, доставайте свои телеграфы. Скоро только так мемасами будем обмениваться pic.twitter.com/BDaztUt44E — Лентач (@oldLentach) 29 декабря 2016 г.

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает о планах администрации Барака Обамы о введении новых санкций в отношении России. 28 декабря на пресс-конференции во Флориде его попросили прокомментировать заявление сенатора Линдси Грэма о работе законодателей над новыми антироссийскими санкциями. «Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом», - сказал Трамп.

Дональд Трамп заявил, что «никто не знает точно, что происходит» из-за компьютеров и вообще отстаньте от России... pic.twitter.com/Fg87N6MO1i — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 29 декабря 2016 г.

Банк ВТБ и спортивное общество «Динамо» договорились о купле-продаже 74,99% акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Банк выступает продавцом акций клуба, спортивное общество — покупателем. ВТБ приобрел акции ФК «Динамо» в 2009 году. Инициатива подарить акции спортивному обществу принадлежала банку, говорится в сообщении.

Будет подписан договор о спонсорстве между ВТБ и Обществом "Динамо" на 3года.Договор предусматривает спонсирование как Общества,так и клубов — ВФСО «Динамо» (@vfsoDynamo) 29 декабря 2016 г.