Правительство Сахалинской области и Министерство иностранных дел России разрабатывают план совместной с Японией хозяйственной деятельность на Южных Курилах. Как следует из сообщения на сайте областного правительства, в ближайшее время документ, в котором предполагается прописаны конкретные шаги, будет представлен японской стороне.

Заявляется, что ряд ранее оговоренных мер уже были приняты. Так, например, уже с нового года будет упрощен визовый режим между Россией и Японией, а сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседними регионами — Сахалином (в рамки субъекта федерации входят и Курилы) и Хоккайдо.

Бизнес-структуры обеих стран уже озвучили намерения на дальнейшее развитие сотрудничества: «В ходе визита главы российского государства в Японию Сахалин заключил с иностранными партнерами ряд договоренностей. Например, подтверждены намерения японской корпорации JGC о строительстве на юге острова микрозавода по сжижению природного газа. А другая организация - «Соджиц Корпорейшн» - готова совместно с Восточной горнорудной компанией вкладывать средства в проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района. Еще две бизнес-структуры из соседней страны — «Мицуи энд Ко., Лтд» и «Чиода Корпорейшн» помогут области разработать так называемый Мастер-план по эффективному использованию природного газа», — говорится в официальном сообщении.

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов поддерживает инициативы в части расширения делового сотрудничества России с Японией и развитие приграничного сотрудничества, в частности. Он сомневается, что можно ждать ощутимого экономического эффекта от такого сотрудничества для страны в целом, но это определенно пойдет на благо развитию региона: «Еще более важен сам факт сотрудничества в этой сфере, поскольку мы понимаем, что существует политическая напряженность в части южных островов Курильской гряды, и приглашение японских партнеров совместно участвовать в освоении данных территорий служит, скорее, идеологическим целям, нежели сугубо экономическим», — считает эксперт, напоминая, что эти острова были японскими до 1945 года, и сейчас у японцев есть выраженное чувство по отношению к ним.

«В этой связи, не затрагивая вопрос политического суверенитета над этими островами, которые остаются российскими, выдвинуто предложение, носящее чисто экономический характер, о возможной совместной хозяйственной деятельности. Таким образом вопрос носит более идеологический характер, нежели экономически эффективный.

Если говорить в целом о сотрудничестве Сахалинской области не только в части развития Курильских островов, но и острова Сахалин, и близлежащего острова Хоккайдо, самого северного в Японии, то это тоже вполне оправдано. Эти территории отделены относительно небольшими морскими акваториями, и наверняка есть много вопросов, связанных с освоением морских ресурсов, транспортными задачами, которые можно решать совместно. Здесь можно вспомнить удачный опыт приграничного сотрудничества и безвизового обмена в части российско-китайского приграничья, например, Благовещенска и города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян. Соответственно, опыт такого приграничного сотрудничества, когда создается упрощенный таможенный режим, упрощенный режим пересечения границы гражданами нужно только приветствовать в том случае, если есть страны, которые расположены рядом, и есть взаимный интерес», — полагает Владимир Климанов.

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что в том случае, если речь идет исключительно о совместном экономическом использовании территорий, то такое сотрудничество окажет положительное влияние на развитие как Курильских островов, так и всего Дальнего Востока: «Но в договоре не должен обсуждаться политический статус островов, это территория Российской Федерации, и иное не должно нигде фигурировать. Курильские острова имеют стратегическое значение для России. Они расположены таким образом, что Охотское море фактически является внутренним. Если же хотя бы один остров будет как-либо относиться к Японии, то часть Охотского моря превращается в международные воды, и мы теряем гигантскую рыбохозяйственную акваторию. Кроме того, там расположены месторождения газа и нефти на шельфе, которые мы тоже можем потерять. Совместное экономическое освоение — это положительный момент, потому что мы сами не всегда имеем возможность, разве что путем создания военных баз.

Говоря о возможных проблемах, их может быть довольно много, потому что и юридические нормы, и законодательство двух стран сильно различается. Хотя, с другой стороны, положительный момент в том, что это изолированные территории. То есть как российские граждане не смогут попасть с островов в Японию, так и японцы не смогут попасть в Россию, и это сильно упрощает миграционные процедуры, если будет принято решение о возможности проживания японских граждан на территории Курильских островов.

В конечном итоге, надеюсь, что это позволит подписать мирный договор с Японией, и в регион станут активно поступать японские инвестиции, в которых нуждается не только российский Дальний Восток, но и сами японские инвесторы. Хорошо известно, что японская экономика имеет очень низкие темпы роста в последние 20-30 лет, и использование природно-ресурсного потенциала российского Дальнего Востока, конечно, тоже должно благоприятно сказаться на японской экономике. Поэтому, с экономической точки зрения, я вижу только плюсы», — сказал Степан Земцов.

Доцент кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Марина Шарко считает особенно важным стремление Японии реализовать качественно новую стратегию отношений с Россией и идею совместного хозяйствования двух стран на Курильских островах. При этом, по ее мнению, для практического внедрения этой идеи необходимо понимать значение Японии для настоящего и будущего развития России, АТР и мира: «Национальная специфика внешнеполитической деятельности Японии многообразна как в плане возможностей, так и проблем. Несмотря на проблемы, а порой и недопонимание, проявляющееся в двусторонних отношениях, необходимо учитывать и использовать реальную готовность Япония к инициированию новых проектов с Россией, в частности, по развитию совместной российско-японской хозяйственной деятельности на Курильских островах.

На сегодняшний день понятно, что для России и Японии необходимо диверсифицировать двустороннее сотрудничество, что отвечает интересам модернизации российской экономики и возрождению японской. Кроме того, Россия с ее огромными рыночными возможностями в международном контексте способна уравновесить соперничество между Японией и Китаем в АТР. В свою очередь Япония способна уравновесить китайскую доминанту во внешнеэкономической политике России. Оптимистично, особенно на фоне санкционной политики Запада, что именно Япония стремится найти более успешный способ взаимодействия с Россией. Совместная российско-японская хозяйственная деятельность на Курилах является серьезной заявкой для развития интеграционных процессов в регионе, а также самых оптимистических сценариев развертывания геостратегической ситуации в АТР», — считает Марина Шарко.

Говоря о сложностях, которые могут возникнуть в процессе реализации совместной хоздеятельности на Южных Курилах, она заметила, что внешняя политика Японии в этом вопросе зависит от видения японской стороной перспектив развития своей страны: «Как в концептуальном, так и в практическом планах в японской политической элите, подталкиваемой интересами бизнес-кругов, идет осознание того факта, что полноценное развитие японского государства связано с Россией. Крупномасштабные инфраструктурные, энергетические проекты, совместное освоение территорий на Дальнем Востоке в буквальном смысле открывают прямую дорогу Японии на Евразийский континент и мир в целом.

Диалектика развития российско-японских отношений во многом будет зависеть от взаимоотношений первых лиц обоих государств, от того, каких долгосрочных целей они хотят достичь в период своего правления. Сегодня появилась надежда, что лидеры обеих стран укрепят фундамент для создания отношений стратегического партнерства России и Японии», — объясняет Шарко. По ее мнению, России в отношениях с Японией важно ориентироваться не на узкие и краткосрочные экономические интересы, а на перспективные цели развития всей страны. Базовые условия развития российско-японских отношений – это доверие, сотрудничество и международная безопасность, полагает Марина Шарко.

«В анализе перспектив совместного хозяйствования на Курильских островах трудно абстрагироваться от того, что на Японию в ее отношении к России неоднозначно влияют не только внешние факторы глобального и регионального характера, но и внутренние. Главным препятствием для Японии, связанной узами военно-политического альянса с США, является американский фактор. Не последнюю роль играет и давление внутреннего фактора, который может заставить японских руководителей основывать свое видение хозяйственной деятельности на Курильских островах на предположениях и ожиданиях, которые далеки от действительности. Важен и тот фактор, какую роль в принятии внешнеполитических решений Японии будут играть военные. В частности, в вопросах японских односторонних территориальных претензий к России.

Сложности могут возникнуть и из-за влияния на политику Японии стереотипов восточноазиатской системы ценностей. Это японоцентристский характер представлений; национальное понимание справедливости, не исключающее силовой фактор в политике; субъективное восприятие миропорядка с тенденцией сохранения амбициозных претензий на лидерство посредством традиционной концепции борьбы во внешней политике; мифологические представления о превосходстве японской нации с усилением националистических и ксенофобских тенденций; глобальная проекция бренда «Сделано в Японии» с сохранением элементов агрессивной парадигмы международной конкурентоспособности; традиционные представления о безопасности страны как островного государства. Надо понимать, что Япония в системе международных отношений намерена активно участвовать в формировании новой геополитической структуры современного мира и потому ищет свои способы влияния на него», — заключила эксперт академии Марина Шарко.