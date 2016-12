В «Коммерсанте» заглавная статья называется «Семнадцатого года не будет». Утверждается, что Россия намерена прожить год как можно быстрее.

Как органы власти борются за влияние написано в статье «Системный развод».

«С уверенностью во вчерашнем дне»: экономические показатели переходят к росту.

РБК обращает внимание: «Путин впервые с 2012 года отклонил одобренный Совфедом и Госдумой закон». Ранее против данного законопроекта активно выступала Елена Мизулина.

«Обама подписал указ о санкциях против ФСБ и ГРУ»: теперь российская разведка и контрразведка не смогут пользоваться иностранным ПО.

«Известия»: «США объявили о высылке 35 российских дипломатов». Госдеп объявил персонами нон грата российских официальных лиц, действия которых якобы «не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника».

«Владимир Путин провел год в рабочем графике»: российский лидер уделил много внимания международным отношениям и экономической ситуации в стране.

Экономические итоги 2016 года и прогноз на 2017-й даны в статье «Сильный рубль и слабый рост».

«Газета.ru»: «США наказали Россию за хакерские атаки». США ввели персональные санкции и высылают 35 российских дипломатов.

«Такой человек полезен для МИД»: Владимир Путин назначил Анатолия Антонова замглавы МИДа.

Список главных разочарований 2016 года представлен в статье «Кризис, война и пиво на лавках: что хочется оставить в 2016-м».

The Economist: «Кембриджские экономисты. Экзамены и ожидания» (Cambridge economists: Exams and expectations). Материал сообщает, что «то, как экономика преподается, зависит от того, зачем, по нашему мнению, нужны экономисты».

«Капитализм и демократия: Волна популизма означает, что капитализм снова в опасности» (Capitalism and democracy: A surge of populism means capitalism is once more in danger). В 1942 г. были разговоры о том, что капитализм, возможно, не выживет. Сейчас, считает автор, из-за волны популизма возникает сходная ситуация.

Bloomberg: «Нетаньяху надеется на новый старт при Трампе» (Netanyahu Looks for Fresh Start With Trump). И без того натянутые отношения между Израилем и США стали еще более напряженными, после того как госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись обвинениями в дестабилизации Ближнего Востока. Между тем, избранный президент США Дональд Трамп пообещал выстроить отношения с Израилем с чистого листа.

«Россия и Турция выступили посредниками в сирийском перемирии в надежде добиться мирного соглашения» (Russia, Turkey Broker Syria Truce in Step Toward Peace Deal). Россия и Турция заявили, что они добились перемирия в Сирии и надеются, что это позволит прийти к мирному соглашению и положить конец шестилетней гражданской войне.

The Wall Street Journal: «США наказывают Россию за кибератаки в связи с выборами; Москва обещает ответный удар» (U.S. Punishes Russia Over Election Cyberattacks; Moscow Vows Retaliation). Администрация президента США Барака Обамы ввела суровые санкции против России в ответ на предполагаемые кибератаки, целью которых было вмешательство в американские президентские выборы.

«Почему путинская экономика выживает» (Why Putin’s Economy Survives). Автор рассуждает о том, почему российская экономика, вопреки ожиданиям, держится на плаву.