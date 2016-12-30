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30 декабря 2016, 19:30
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Ростехнадзору не нравится газ в квартирах

Фото Москвы / Moscow-Live
Фото Москвы / Moscow-Live

Ростехнадзор предлагает запретить использование газа в многоквартирных домах, чтобы исключить риск взрывов и пожаров. В качестве альтернативы обсуждается комплектование жилых домов электроприборами.

Сама идея заменить электропроводку в тысячах и тысячах домов по всей стране имеет некоторый смысл: кое где провода в стояках не меняли десятилетиями, порой в квартирах даже нет заземления. Вот только есть ли у Ростехнадзора уверенность в том, что все работы будут сделаны в соответствии с нормами и мы не получим вал сообщений о пожарах в результате замыканий в проводке?

Да и вообще, неужели необходимо расписываться таким образом в неспособности осуществить нехитрое в целом обслуживание газового оборудования в многоэтажках?

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