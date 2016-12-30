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30 декабря 2016, 10:22
Барак Обама Джон Керри Израиль Палестинская автономия США
Анна Сакоян

Израиль, США и резолюция ООН

Палестинцы на пропускном пункте между Вифлеемом и Иерусалимом в последнюю пятницу Рамадана. 2016 год
Палестинцы на пропускном пункте между Вифлеемом и Иерусалимом в последнюю пятницу Рамадана. 2016 год
Palestine Israel Ecumenical Forum

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой израильские поселения на Западном берегу и в восточном Иерусалиме считаются незаконными. Администрация президента США Барака Обамы не стала блокировать эту резолюцию, чем вызвала бурную полемику в США. 28 декабря госсекретарь США Джон Керри выступил с защитой решения президентской администрации.

Австралийский ресурс ABC объясняет, почему резолюция ООН имеет такое значение для отношений между Израилем и США. На территориях, контролируемых Израилем с 1967 г., сейчас проживают около 570 000 израильтян. На палестинских территориях проживают около 2,6 млн. палестинцев. Издание пишет, что, согласно международному праву, израильские поселения там считаются незаконными, но Израиль это отрицает.

Это первая резолюция Совбеза ООН, касающаяся отношений между Израилем и Палестиной, за почти восемь лет. США в таких вопросах традиционно поддерживали Израиль. Традицию стал нарушать Обама, у которого сложились напряженные отношения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Израиль воспринял эту резолюцию как покушение на свои интересы, а Нетаньяху заявил, что он с нетерпением ждет, когда президентом США станет Дональд Трамп, потому что администрация Обамы не просто не защитила Израиль от нападок ООН, но вступила с ООН в сговор против Израиля. Керри, со своей стороны, мотивировал позицию США необходимостью выстроить мирные отношения с арабским миром, а для этого нужно установить согласие между израильтянами и палестинцами. Если следовать сценарию «два народа – два государства», то Израиль не должен ничего строить на оккупированных территориях. Он считает это более реалистичным решением, чем сценарий «два народа – одно государство», потому что в последнем случае Израилю придется выбирать между еврейством и демократией.

Wall Street Journal пишет, что выступление Керри усугубило напряженность между Израилем и США. Особенно специфически, по мнению авторов, это выглядит в контексте того, что уходящая администрация упорно пытается настаивать на своем, несмотря на то, что ей осталось всего три недели до окончания срока. Еще одним примечательным моментом было то, что выступление Керри происходило на фоне обмена мнениями об Обаме между Трампом и Нетаньяху - оба недовольны позицией нынешней администрации США.

Washington Post рассуждает о том, как вышло так, что США не стали возражать против резолюции. Автор отмечает, что хотя в ООН было много разговоров о том, что надо бы принять такую резолюцию, конкретное время не оговаривалось, поэтому решение о голосовании стало в своем роде неожиданностью.

Впрочем, инициаторы голосования (в том числе Египет, отказавшийся впоследствии быть коспонсором документа) стремились к тому, чтобы оно было проведено до вступления в должность Трампа, потому что от него ожидали сопротивления. Обама был готов воздержаться, хотя скептики, в том числе вице-президент США Джо Байден, считали, что это вызовет негодование со стороны Конгресса, не говоря уже о самом Израиле. Так, собственно, и произошло.

Трамп уже пообещал исправить ситуацию, когда придет к власти, отмечает автор. Однако в настоящий момент администрация Обамы как будто бы вполне довольна – по крайней мере, тем, что проблема израильских поселений, актуализировалась на международной повестке. Их позиция исходит из представления о том, что именно поселенческая активность грозила сорвать мирную сделку между Израилем и Палестиной. Впрочем, срывать было нечего, так как никакого нового варианта решения администрация Обамы в последнее время не предложила — и за это подвергается дополнительной критике.

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