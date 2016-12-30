«"Диссертация Мединского" превращается в летучий голландец. Так и будет она мотаться неприкаянной и нерассмотренной в межвузовском пространстве веки вечные, в назидание потомкам», – заметил в своем блоге в ФБ финансовый аналитик Сергей Романчук.

К настоящему моменту не очень понятно, что же случилось с диссертационным делом министра культуры РФ: дошло ли оно до МГУ или нет. Сначала казалось, что научная экспертиза докторского труда Владимира Мединского начнется на историческом факультете МГУ уже в середине декабря.

Однако 28 декабря РБК сообщил, ссылаясь на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву, что предварительное заседание диссертационного совета (Д 501.001.72) по делу Мединского отложено. Оно должно было состояться 27 декабря, и там должны были решить, кто из коллег займется анализом диссертации министра. Но за 10 дней до этой даты члены совета получили уведомление о переносе заседания.

Два члена диссертационного совета, зав. кафедрой истории России до начала XIX века Николай Борисов и научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко подтвердили корреспондентам «Дождя», что заседание было перенесено. Однако председатель диссовета (заведующий той самой кафедрой источниковедения, где работает Татьяна Горячева) Андрей Голиков сообщил «Дождю», что заседание перенесли из-за проблем с кворумом в канун новогодних праздников, и что журналисты РБК все напутали и на этом заседании «речи о Мединском [бы] не шло, его работу мы еще не получили».

Он сказал, что «может получить текст только из рук декана» (деканом сейчас является доктор искусствоведения, профессор Иван Иванович Тучков; до недавних пор декандом был, а сегодня является президентом факультета академик РАН Сергей Павлович Карпов), но тот ему пока ничего не передавал. Представитель администрации факультета также сказал, что на Истфак извещение от Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не поступало. Андрей Георгиевич Голиков уточнил, что «если работа появится в совете, то ее, вероятно, рассмотрят в срок».

Представитель Исторического факультета МГУ также подтвердил журналистам, что извещение от Высшей аттестационной комиссии (ВАК) к ним пока не поступало. В ВАКе объяснить столь долгое путешествие дела из Москвы в Москву пока не смогли.

«Я сильно подозреваю, что ВАК материалы давно прислал, а все эти разговоры – просто увёртка, – так филолог Иван Бабицкий, один из авторов аявления о лишении ученой степени (ЗоЛУСа), направленного в ВАК против В. Мединского, прокомментировал блуждания диссертационного дела министра. – Конечно, заседание вряд ли было посвящено ТОЛЬКО назначению комиссии по Мединскому, но что оно оказалось отменено без ясных причин – мягко говоря, подозрительно, учитывая, что следующее явно будет не так скоро. В любом случае, когда объяснят, что двухмесячный срок истёк и дело забирают из МГУ – увидим, от какой даты они этот срок отсчитывали».

Как известно, у диссертационного совета МГУ есть два месяца для рассмотрения докторской работы Владимира Мединского, после поступления необходимых документов. Ранее якобы по этой самой причине (не уложились вовремя) диссертационное дело было отозвано ВАКом из Уральского федерального университета, где, по неофициальным сведениям, большинство членов диссертационного совета собирались проголосовать за лишение Мединского ученой степени доктора исторических наук.

В комментарии РБК член диссовета Д 501.001.72, профессор кафедры истории России до XIX века Антон Горский подчеркнул, что там могут не успеть уложиться в установленные сроки. «За 2,5 недели осуществить все процедуры сложно. Между заседаниями совета, как правило, проходит не меньше месяца. Срок — 2 месяца — это очень маленький срок, с учетом праздничных выходных». Можно ли из этих слов сделать вывод, что дело министра в МГУ все-таки поступило, и отсчет времени уже начался? Может быть, теперь руководству диссовета и факультета выгодно говорить, что документов они еще не получили?

Появилась версия, что против рассмотрения дела выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Неважно, какое решение будет принято, но зачем университету лишние проблемы... Между тем, в комментарии «Полит.ру» Иван Бабицкий расценил происходящее как «намерение сорвать рассмотрение дела в МГУ». Однако он считает, что «скорее это намерение Минобрнауки, а не самого МГУ. Грубо говоря, диссовет может саботировать рассмотрение только с целью не поссориться с руководством ВАК и министерства, сам Мединский ему ничем не опасен – соответственно, делать это без их санкции ему смысла нет».

«МГУ, конечно, не хочет иметь проблем, но уже в них попал», – уточнил он.

«Мое отношение к происходящему в МГУ не имеет ни для чего никакого значения, и вообще неважно в конечном счете, что там состоится или не состоится. Мне лично всё уже ясно, и всем, кто хоть как-то читал диссертацию, следил за процедурой защиты, за высказываниями специалистов, за потоками дряни, которыми министр культуры подменил свои публичные научные оценки... Всем всё ясно», – подчеркнул в своем блоге в Фейсбуке Константин Ерусалимский, еще один автор заявления в ВАК о диссертации министра культуры РФ.

«Всё это можно оттягивать до бесконечности, а ученые из совета, которому поручено это непростое дело, не перестанут быть теми, кем они были и есть (это же очевидно и в отношении ученых из УрФУ). Все закономерно устали, никто закономерно не видит никакого научного смысла ни в диссертации министра культуры, ни в ее дисквалификации. Все это дело – дрянь от начала до конца, а усилия, которые тратятся на превращение дряни в дрянной цирк, только доказывают, что в этом деле нет ничего, кроме дряни», – заметил Константин.

Пользователи социальных сетей встретили новость о Мединском ироничными репликами. На твит главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, что «Мединский не отправил диссертацию на проверку в МГУ несмотря на обещание» пользователи ответили так: «Ну, времени не было… человек-то занятой…», «Найти не может. Жена где-то положила и забыла. Будут искать. Сейчас вот ремонт сделают, и она сама найдётся», «По всем правилам "обещаний" у него есть ровно 3 года ... Ждите!», «"Тонкий" расчет – или ишак сдохнет, или шах помрет».

Впрочем, процитированная Венедиктов новость на «Снобе», что «Мединский не отправил диссертацию на проверку в МГУ…» содержит явную ошибку (там же Ерусалимский и Козляков ошибочно названы участниками сообщества Диссернет) и ничем неоправданный наезд на министра. «Ни Мединский, никакой другой человек не может просто так взять и принести диссертацию в диссертационный совет. Обычно совет запрашивает диссертацию в РГБ. ВАК тоже диссертаций совету не поставляет», – заметил в комментарии «Полит.ру» Андрей Ростовцев.

Интересно, как все же завершится рассмотрение диссертационнного дела Мединского. Напомним, что 25 апреля 2016 года докторы исторических наук Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и участник сообщества «Диссернет» филолог, Ph.D. Иван Бабицкий отправили в ВАК заявление, в котором отмечалось, что они считают ненаучной диссертацию В. Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». 4 октября 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге должен был рассмотреть вопрос о диссертации министра. Однако заседание было перенесено по просьбе Владимира Мединского и главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.

Затем, 7 октября 2016 года, вместо того, чтобы дождаться рассмотрения диссертации историками из УрФУ, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело обратно в Москву. Свое решение глава ВАК Владимир Филиппов объяснил так: «Дело в том, что в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете».

17 октября Иван Бабицкий направил министру образования и науки Ольге Васильевой письмо, в котором привлек ее внимание к некорректным действиям главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера. Минобр ответил письмом за подписью Владимира Гайдука, зам главы Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки. «Мне прислали наглую отписку в том духе, что ничего Аристер никому не указывал, а решение о переносе было принято голосованием», – сообщил Иван.

В конце октября 2016 года, в последний день Общего собрания РАН, было опубликовано письмо 24 академиков и членов-корреспондентов РАН, посвященное казусу Мединского. Оно обсуждалось едва ли не больше, чем итоги выборов в Академию. «Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир», – говорилось в обращении. Академики потребовали вернуть диссертацию Мединского на рассмотрение в ученый совет Уральского федерального университета (УрФУ). Кроме того, они настаивали на отставке руководителей ВАК и возобновлении обсуждения о передаче контроля над ВАК Российской академии наук.

Впрочем, глава РАН Владимир Фортов отметил, что «диссертацию Мединского не читал. Я – не историк, как вы знаете, хотя люблю читать всякие исторические книжки. Поэтому это мнение тех, кто подписал эту бумагу. Это не есть интегральное мнение Академии».

25 ноября 2016 года на заседании Президиума ВАК было решено направить диссертационное дело В. Мединского в диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ. По отзывам участников этого заседания никакой дискуссии по этому поводу не было и решение было принято очень быстро. «Летучий голландец» продолжает свое плавание, а научное и журналистское сообщество следить за продолжением истории.