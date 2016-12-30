Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 декабря 2016, пятница, 13:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 декабря 2016, 11:00
Владимир Мединский защита диссертаций
Наталия Демина

Диссертация Мединского как летучий голландец

Диссертация В. Мединского все больше напоминает неприкаянный корабль-призрак
Диссертация В. Мединского все больше напоминает неприкаянный корабль-призрак
Использованы рисунок с сайта pirate-islands.com и М. Метцеля (ТАСС)

«"Диссертация Мединского" превращается в летучий голландец. Так и будет она мотаться неприкаянной и нерассмотренной в межвузовском пространстве веки вечные, в назидание потомкам», – заметил в своем блоге в ФБ финансовый аналитик Сергей Романчук

К настоящему моменту не очень понятно, что же случилось с диссертационным делом министра культуры РФ: дошло ли оно до МГУ или нет. Сначала казалось, что научная экспертиза докторского труда Владимира Мединского начнется на историческом факультете МГУ уже в середине декабря.

Однако 28 декабря РБК сообщил, ссылаясь на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву, что предварительное заседание диссертационного совета (Д 501.001.72) по делу Мединского отложено. Оно должно было состояться 27 декабря, и там должны были решить, кто из коллег займется анализом диссертации министра. Но за 10 дней до этой даты члены совета получили уведомление о переносе заседания.

Два члена диссертационного совета, зав. кафедрой истории России до начала XIX века Николай Борисов и научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко подтвердили корреспондентам «Дождя», что заседание было перенесено. Однако председатель диссовета (заведующий той самой кафедрой источниковедения, где работает Татьяна Горячева) Андрей Голиков сообщил «Дождю», что заседание перенесли из-за проблем с кворумом в канун новогодних праздников, и что журналисты РБК все напутали и на этом заседании «речи о Мединском [бы] не шло, его работу мы еще не получили».

Он сказал, что «может получить текст только из рук декана» (деканом сейчас является доктор искусствоведения, профессор Иван Иванович Тучков; до недавних пор декандом был, а сегодня является президентом факультета академик РАН Сергей Павлович Карпов), но тот ему пока ничего не передавал. Представитель администрации факультета также сказал, что на Истфак извещение от Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не поступало. Андрей Георгиевич Голиков уточнил, что «если работа появится в совете, то ее, вероятно, рассмотрят в срок».

Представитель Исторического факультета МГУ также подтвердил журналистам, что извещение от Высшей аттестационной комиссии (ВАК) к ним пока не поступало. В ВАКе объяснить столь долгое путешествие дела из Москвы в Москву пока не смогли.

«Я сильно подозреваю, что ВАК материалы давно прислал, а все эти разговоры – просто увёртка, – так филолог Иван Бабицкий, один из авторов аявления о лишении ученой степени (ЗоЛУСа), направленного в ВАК против В. Мединского, прокомментировал блуждания диссертационного дела министра. – Конечно, заседание вряд ли было посвящено ТОЛЬКО назначению комиссии по Мединскому, но что оно оказалось отменено без ясных причин – мягко говоря, подозрительно, учитывая, что следующее явно будет не так скоро. В любом случае, когда объяснят, что двухмесячный срок истёк и дело забирают из МГУ – увидим, от какой даты они этот срок отсчитывали». 

Как известно, у диссертационного совета МГУ есть два месяца для рассмотрения докторской работы Владимира Мединского, после поступления необходимых документов. Ранее якобы по этой самой причине (не уложились вовремя) диссертационное дело было отозвано ВАКом из Уральского федерального университета, где, по неофициальным сведениям, большинство членов диссертационного совета собирались проголосовать за лишение Мединского ученой степени доктора исторических наук.

В комментарии РБК член диссовета Д 501.001.72, профессор кафедры истории России до XIX века Антон Горский подчеркнул, что там могут не успеть уложиться в установленные сроки. «За 2,5 недели осуществить все процедуры сложно. Между заседаниями совета, как правило, проходит не меньше месяца. Срок — 2 месяца — это очень маленький срок, с учетом праздничных выходных». Можно ли из этих слов сделать вывод, что дело министра в МГУ все-таки поступило, и отсчет времени уже начался? Может быть, теперь руководству диссовета и факультета выгодно говорить, что документов они еще не получили?

Появилась версия, что против рассмотрения дела выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Неважно, какое решение будет принято, но зачем университету лишние проблемы... Между тем, в комментарии «Полит.ру» Иван Бабицкий расценил происходящее как «намерение сорвать рассмотрение дела в МГУ». Однако он считает, что «скорее это намерение Минобрнауки, а не самого МГУ. Грубо говоря, диссовет может саботировать рассмотрение только с целью не поссориться с руководством ВАК и министерства, сам Мединский ему ничем не опасен – соответственно, делать это без их санкции ему смысла нет».

«МГУ, конечно,  не хочет иметь проблем, но уже в них попал», – уточнил он.

«Мое отношение к происходящему в МГУ не имеет ни для чего никакого значения, и вообще неважно в конечном счете, что там состоится или не состоится. Мне лично всё уже ясно, и всем, кто хоть как-то читал диссертацию, следил за процедурой защиты, за высказываниями специалистов, за потоками дряни, которыми министр культуры подменил свои публичные научные оценки... Всем всё ясно», – подчеркнул в своем блоге в Фейсбуке Константин Ерусалимский, еще один автор заявления в ВАК о диссертации министра культуры РФ.

«Всё это можно оттягивать до бесконечности, а ученые из совета, которому поручено это непростое дело, не перестанут быть теми, кем они были и есть (это же очевидно и в отношении ученых из УрФУ). Все закономерно устали, никто закономерно не видит никакого научного смысла ни в диссертации министра культуры, ни в ее дисквалификации. Все это дело – дрянь от начала до конца, а усилия, которые тратятся на превращение дряни в дрянной цирк, только доказывают, что в этом деле нет ничего, кроме дряни», – заметил Константин.

Пользователи социальных сетей встретили новость о Мединском ироничными репликами. На твит главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, что «Мединский не отправил диссертацию на проверку в МГУ несмотря на обещание» пользователи ответили так: «Ну, времени не было… человек-то занятой…», «Найти не может. Жена где-то положила и забыла. Будут искать. Сейчас вот ремонт сделают, и она сама найдётся», «По всем правилам "обещаний" у него есть ровно 3 года ... Ждите!», «"Тонкий" расчет – или ишак сдохнет, или шах помрет».

Впрочем, процитированная Венедиктов новость на «Снобе», что «Мединский не отправил диссертацию на проверку в МГУ…» содержит явную ошибку (там же Ерусалимский и Козляков ошибочно названы участниками сообщества Диссернет) и ничем неоправданный наезд на министра. «Ни Мединский, никакой другой человек не может просто так взять и принести диссертацию в диссертационный совет. Обычно совет запрашивает диссертацию в РГБ. ВАК тоже диссертаций совету не поставляет», – заметил в комментарии «Полит.ру» Андрей Ростовцев.

Интересно, как все же завершится рассмотрение диссертационнного дела Мединского. Напомним, что 25 апреля 2016 года докторы исторических наук Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и участник сообщества «Диссернет» филолог, Ph.D. Иван Бабицкий отправили в ВАК заявление, в котором отмечалось, что они считают ненаучной диссертацию В. Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». 4 октября 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге должен был рассмотреть вопрос о диссертации министра. Однако заседание было перенесено по просьбе Владимира Мединского и главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера.

Затем, 7 октября 2016 года, вместо того, чтобы дождаться рассмотрения диссертации историками из УрФУ, Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело обратно в Москву. Свое решение глава ВАК Владимир Филиппов объяснил так: «Дело в том, что в пункте 70 положения о присуждении ученых степеней, которое утверждено правительством Российской Федерации, истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете».

17 октября Иван Бабицкий направил министру образования и науки Ольге Васильевой письмо, в котором привлек ее внимание к некорректным действиям главного ученого секретаря ВАК Николая Аристера. Минобр ответил письмом за подписью Владимира Гайдука, зам главы Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки. «Мне прислали наглую отписку в том духе, что ничего Аристер никому не указывал, а решение о переносе было принято голосованием», –  сообщил Иван.

В конце октября 2016 года, в последний день Общего собрания РАН, было опубликовано письмо 24 академиков и членов-корреспондентов РАН, посвященное казусу Мединского. Оно обсуждалось едва ли не больше, чем итоги выборов в Академию. «Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир», – говорилось в обращении. Академики потребовали вернуть диссертацию Мединского на рассмотрение в ученый совет Уральского федерального университета (УрФУ). Кроме того, они настаивали на отставке руководителей ВАК и возобновлении обсуждения о передаче контроля над ВАК Российской академии наук.

Впрочем, глава РАН Владимир Фортов отметил, что «диссертацию Мединского не читал. Я – не историк, как вы знаете, хотя люблю читать всякие исторические книжки. Поэтому это мнение тех, кто подписал эту бумагу. Это не есть интегральное мнение Академии».

25 ноября 2016 года на заседании Президиума ВАК было решено направить диссертационное дело В. Мединского в диссертационный совет Д 501.001.72 исторического факультета МГУ. По отзывам участников этого заседания никакой дискуссии по этому поводу не было и решение было принято очень быстро. «Летучий голландец» продолжает свое плавание, а научное и журналистское сообщество следить за продолжением истории. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Хакеры
ФБР опубликовало доклад о хакерской деятельности спецслужб РФ
Газовая плита
Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах
Инфляция
Росстат зафиксировал рекордно низкую годовую инфляцию в стране
Знамя Росгвардии
Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии в Новой Москве признали вину
Сергей Семак
Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»
13:49 Захарова попросила Деда Мороза «кого-нибудь унести»
13:43 Росстат зафиксировал рекордно низкую годовую инфляцию в стране
13:30 Лавров предложил Путину выслать 35 дипломатов США
13:22 Генетики изучают историю болезни картофеля
13:10 ГД подумает о запрете продажи пиротехники в Новый год

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Отто Коцебу
Отто Коцебу
30 декабря 1787 года родился мореплаватель Отто Коцебу.
13:08 Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии в Новой Москве признали вину
12:58 Полиция Москвы не стала обвинять Маруани по требованию Киркорова
12:51 Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката
12:42 Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы»
12:32 Новый 2017 год наступит на секунду позже
12:22 Медведев констатировал «антироссийскую агонию» администрации США
12:14 Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах
12:13 Следствие отказалось от версии теракта при крушении Ту-154
12:13 Китай предупредил Apple о сложностях в случае переноса производства iPhone в США
11:51 В МВД научили россиян выбирать алкоголь
11:51 Рособрнадзор запретил прием студентов пяти вузам
11:39 Кузнецов помог опаздывающему на матч Овечкину перелезть через забор
11:31 В Кремле прокомментировали новые санкции США
11:21 СМИ сообщили о нарушении премирия в Сирии
11:07 Суд арестовал одного из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником»
10:58 В московских аэропортах отменили 35 рейсов
10:51 Украинская церковь раскритиковала власти за поощрение однополого секса
10:50 Рыбий жир снижает риск астмы у детей
10:48 При правительстве РФ создали Авиационную коллегию
10:39 «Газпром» выделит 310 млн евро на строительство «Турецкого потока»
10:28 О происходящем в тюрьмах не знают почти 70% опрошенных россиян
10:22 Роналду отказался от 300 миллионов евро китайского клуба
10:07 В машине пропавшего в Рио-де-Жанейро греческого посла нашли обгоревшее тело
09:59 СМИ узнали об аресте внука президента Кеннеди за драку
09:38 Нетаньяху заговорил по-русски
09:37 Правительство выделит 8,8 млрд рублей на поддержку авиастроительной отрасли
09:23 Трамп обсудит с руководителями разведки антироссийские санкции
09:18 Комиссия парламента Турции одобрила «президентские» поправки в конституцию
09:08 Источник сообщил о проблеме высылки дипломатов РФ из США
08:59 Мумии из Южной Америки прошли компьютерную томографию
08:55 ФБР опубликовало доклад о хакерской деятельности спецслужб РФ
08:29 Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
08:14 После нападения на патруль Нацгвардии возбуждено уголовное дело
07:56 СМИ узнали об ответе Москвы на новые санкции Вашингтона
01:05 В администрации Обамы рассказали о возможной отмене санкций
00:46 В органах власти Крыма начались кадровые перемены
00:41 Росгвардия задержала троих напавших на ее бойцов в Новой Москве
00:33 В Совфеде администрацию Обамы назвали «политическими трупами»
00:09 Песков посулил адекватный ответ на антироссийские санкции США
29.12 23:53 Обама предупредил американцев об антироссийских санкциях
29.12 23:11 Госдеп прокомментировал высылку российских дипломатов
29.12 22:56 Минфин США заявил о новых антироссийских санкциях
29.12 22:43 СМИ узнали о выезде 35 российских дипломатов из США
29.12 22:36 Путин и Асад обсудили сирийский кризис по телефону
29.12 22:29 На снос крымского самостроя выделили 1 млрд рублей
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.