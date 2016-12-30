Топ новостей 30 декабря

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин отказался высылать дипломатов США в ответ на американские санкции, четверых скелетонистов из РФ отстранили от соревнований из-за допингового расследования, а Ростехнадзор предложил запретить газовое отопление домов.

Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из РФ в ответ на аналогичный шаг США. Такую меру ему предложил Сергей Лавров. Он призвал отправить домой 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства США в Петербурге, а также запретить им пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице в столице. Президент же позвал детей дипломатов на елку в Кремль, а также поздравил с Новым годом Дональда Трампа и Барака Обаму.

В ответ на санкции Обамы Путин мог бы закрыть счета своих друзей за рубежом, но он закрыл Англо-Американскую школу,где учились русские дети. pic.twitter.com/fKzbpMVnq3 — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 29 декабря 2016 г.

В качестве симметричного ответа, Кремль намерен запретить администрации Обамы приезжать в Россию и брать кредиты в банке Русский Стандарт. — Уголок циника (@cynicarea) 30 декабря 2016 г.

Тем временем первые русские дипломаты уже начинают покидать Соединённые Штаты. pic.twitter.com/aX8iKSubbg — Илья Белоус (@iliabelous) 30 декабря 2016 г.

Обама - фашист, конечно. Заставить дипломатов встречать Новый Год не на Таймс Сквер, а в Выхино - это бесчеловечно. Гаага плачет по нему! — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 30 декабря 2016 г.

ФБР и Министерство национальной безопасности США представили доклад о деятельности российских спецслужб хакерскими методами против властей и граждан США. Всего работали две группы - APT 29 и APT 28. Первая начала деятельность в 2015 году, вторая - незадолго до выборов президента США. В прошлом хакеры атаковали правительственные организации, исследовательские центры, университеты и корпорации во всем мире. Всего в списке ФБР более 40 никнеймов хакеров.

Гаврила шёл в кибератаку,

Контуженный Гаврила был. — Гаврилиада (@Gavriliada) 30 декабря 2016 г.

Следствие не подтвердило версию о теракте на борту упавшего в Черное море борта Ту-154 Минобороны. Это доказывают первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков. Из причин аварии исключили и сложные метеоусловия. Теперь на первый план вышли технический и человеческий факторы.

"Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!"

Сербия, баскетбол. Фанаты "Црвены Звезды" почтили память жертв катастрофы Ту-154. pic.twitter.com/pq0ndq2aC3 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 30 декабря 2016 г.

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четырех российских скелетонистов от соревнований из-за расследования Международного олимпийского комитета в связи с возможным применением допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Имена отстраненных спортсменов пока не раскрываются.

Sports.ru | Вилли Шнайдер: «Абсолютно уверен в отсутствии допинга в команде по скелетону в период подготовки к Соч… https://t.co/bnxDngs7ul — Срочные новости (@worldnewsday) 30 декабря 2016 г.

Инфляция в РФ в октябре, ноябре и декабре составила 0,4% после 0,2% в сентябре и нулевой динамики в августе. За 2016 год инфляция составила минимальные за всю новейшую историю России 5,4% против 12,9% в 2015 году. Это объяснили существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд.

В 2016 году инфляция составила 5.4% - минимум в новейшей истории России. Росстат pic.twitter.com/4Fe5Kzq4lp — ДОХОДЪ (@dohod_ru) 30 декабря 2016 г.

Руководитель Ростехнадзора предложил запретить в России использование газа в жилых домах для «исключения взрывов и пожаров». Он отметил, что газифицировано 67% жилых домов, но потребление газа для приготовления пищи составляет около 1%, а электроплитами оснащено только 22% квартир. Запрет должен распространиться и на уже введенные в эксплуатацию дома.

- Наш ответ на новые американские санкции, будет симметрично жёстким!



"Ростехнадзор предложил запретить газ в жилых домах". — Четкий ТАСС (@ChetkiyTass) 30 декабря 2016 г.

Подозреваемые в нападении на сотрудников управления вневедомственной охраны Росгвардии в Новой Москве сознались в содеянном. Всего их восемь, выяснилось, что они причастны к ряду ограблений и разбоев в столичном регионе. При нападении преступники убили одного сотрудника Росгвардии и ранили еще одного. Это произошло при проверке документов.

Опрос ФОМ показал, что 68% опрошенных россиян ничего не знают об условиях содержания и порядках в местах лишения свободы. Если в 1997 года этот показатель составлял 18%, то с 2005 года он вырос в два раза. Из тех, кто знаком с порядком в тюрьмах, условия содержания оценили как «плохие» 55% респондентов. 41%ответивших назвали жесткие условия содержания недопустимыми, а вот 34% уверены, что для наказания преступников они необходимы.

Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах.



Владимир Владимирович, - ну ты уже россиян балуешь. — Кодекс (@KodeksuNET) 29 декабря 2016 г.

Экс-тренер санкт-петербургского «Зенита», пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного тренера «Уфы». Он будет работать с «Уфой» на 2,5 года. В Уфу Семак должен переехать с ассистентом и семьей, что является одним из его главных условий.

Мэрия Калининграда запретила муниципальным учреждениям пользоваться продуктами иностранных интернет-компаний для «обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы». В список попали сервисы «Яндекса», WhatsApp, Skype, Gmail, Facebook Messenger и Viber. В качестве альтернативы предлагаются мессенджеры ICQ и QIP, почта Mail.Ru и сервисы для облачного хранения и управления сайтами от «1С-Битрикс».