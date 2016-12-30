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30 декабря 2016, 15:40
авиакатастрофа Минобороны Сочи
Глеб Корепанов

Крушение Ту-154: что стало известно

Ту-154
Ту-154
МО РФ

В Черном море завершена активная фаза поисков обломков разбившегося самолета Минобороны Ту-154 и останков погибших. На поверхность удалось поднять все три бортовых самописца, первичные данные с которых подтверждают, что взрыва на борту не было. Исходя из записей переговоров пилотов военного самолета ясно, что катастрофа произошла в результате технических неполадок, их причина устанавливается.

В пятницу с территории проведения спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Сочи были выведены спасательные отряды «Центроспас» и Центра «Лидер». Основная фаза поисковой операции завершена, подтвердил начальник НЦУКС МЧС Виктор Яцуценко в ходе селекторного совещания. Семьям погибших оказывается психологическая поддержка. Проводятся мероприятия по опознанию и идентификации тел.

 
Поисковая операция в акватории Черного моря
Южный региональный центр МЧС России

Спасатели завершают поиски обломков разбившегося самолета и тел погибших в акватории Черного моря. По данным Южного регионального спасательно-поискового отряда, на данный момент со дна моря подняты все более или менее крупные обломки. Обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших. Всего на борту Ту-154 находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах региона сообщил, что поиски погибших и фрагментов самолета продолжаются, но сокращенным составом группировки МЧС: «Идет перегруппировка. Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда «Кубань — Спас» будут работать на прибрежной территории, предварительно, до 9 января включительно».

Со дна моря удалось поднять все три бортовых самописца, они отправлены в Москву для расшифровки. Сильно поврежден оказался только черный ящик, который находился в хвостовом отсеке, его можно будет расшифровать лишь частично. Два других самописца находятся в хорошем состоянии.

На данный момент у следствия есть три основных версии причин авиакатастрофы: техническая неполадка, ошибка экипажа и внешнее воздействие на самолет. Версия теракта рассматривается как наименее вероятная, поскольку признаков взрыва на борту не обнаружено. Процедура сбора фюзеляжа самолета из обломков должна будет подтвердить или опровергнуть версию внешнего удара по корпусу лайнера. 

 
Схема места катастрофы Ту-154 ВВС России под Сочи
МО РФ

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — заявил неназванный источник «Интерфакса».

По его словам, на первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые, в том числе в совокупности, могли привести к катастрофе. Комиссии предстоит дополнительно уточнить параметры обслуживания самолета, квалификацию обслуживающего персонала аэродромных служб и летного экипажа.

Напомним, что прямо перед падением Ту-154 в Черное море экипаж успел сообщить о технических неполадках. В Минобороны подтвердили наличие записи, на которой пилот сообщает о нештатной ситуации. Ранее Life опубликовал запись, которая, как утверждает агентство, является сведениями с речевого самописца. На расшифровке слышно, как пилот говорит о проблемах с закрылками самолета.

Источники «Коммерсанта» говорят, что отказ закрылков сам по себе вряд ли мог привести к падению, поскольку пилоты постоянно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах. Специалисты считают, что пилоты могли сильно потянуть штурвал на себя, в результате чего произошло сваливание и падение в море. Ранее один из очевидцев рассказал изданию, что нос лайнера перед падением был сильно задран вверх. Известно, что вылетев из Адлера, Ту-154 не смог подняться выше 250 метров, полет продолжался 70 секунд.

В течение 10-20 дней специалисты Минобороны создадут графическую модель катастрофы самолета. Полные результаты расшифровки самописцев появятся через месяц, тогда же, вероятно, будут сделаны окончательные выводы о причинах крушения. 

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