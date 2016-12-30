Американские СМИ оживленно обсуждают санкции, которые администрация американского президента США Барака Обамы ввела против России в ответ на якобы имевшие место попытки вмешаться в американские президентские выборы и подорвать американскую демократию. Комментарии делятся на две категории. В одной из них авторы исходят из того, что российское влияние на выборы – это несомненный факт. В другой авторы относятся к этим утверждениям скептически.

«Президент Обама наконец-то покарал Россию», - радуется редакция NY Times. Пусть слишком поздно и, вероятно, слишком мягко, но в справедливости ответа на попытки России влиять на американские президентские выборы с помощью хакерских атак, считает редакция, сомнений быть не может. «С его стороны было бы безответственно оставить в следующем месяце пост, позволив президенту Владимиру Путину считать, что он может безнаказанно подрывать американскую демократию».

По мнению редакции, задача у Обамы была непростая. С одной стороны, его ответные меры должны были быть такими, чтобы они не привели к эскалации кибервойны. С другой стороны, они должны были быть эффектными, чтобы стать сигналом не только для России, но и для всех стран, которые помышляют о вмешательстве в американские выборы. Очевидно, отмечает редакция, что действия Обамы создают проблему для следующего президента США Дональда Трампа, который не убежден в том, что за кибератаками стояла Россия.

CNN пишет, что этими санкциями администрация Обамы ставит Трампа в неловкое положение. В материале тоже отмечается, что ответные меры со стороны Обамы появились с сильной задержкой, но это уже не так важно, потому что они всё-таки появились. Теперь, отмечает автор, главная интрига в том, что с этим будет делать Трамп, который вступит в президентскую должность меньше, чем через месяц.

Затем CNN объясняет, в чем состояло российское влияние на американские выборы. «Американские спецслужбы единодушны в том, что хакеры при поддержке России намеренно украли переписку Национального комитета Демократической партии и главы кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты, а затем выложили эти частные письма в открытый доступ, чтобы помочь Трампу, за которого болел Путин, победить на выборах». Официальное обвинение со стороны Вашингтона появилось еще в октябре, оговаривает автор. Россия отрицает свою причастность. Обама медлил с ответом, потому что опасался, что его обвинят в том, что он, в свою очередь, действует в интересах своего кандидата, то есть Клинтон.

Протестующие обвиняют Трампа в поощрение кибершпионажа. Сан-Франциско, 18 декабря 2016 David Goehring

Российская киберинтервенция, комментирует автор, - это не шпионаж. Шпионажем это было бы, если бы письма были похищены, и Россия использовала бы полученную из них информацию в своих интересах. Вместо этого Россия превратила полученную информацию в оружие (weaponize), которое выстрелило в точно рассчитанный момент и тем самым повлияло на выборы. Здесь CNN воспроизводит популярный медийный мем о том, что Россия всё, до чего может дотянуться, «превращает в оружие».

Неудобство для Трампа, по мнению автора, состоит в том, что, с одной стороны, он с самого начала последовательно ставил под сомнение утверждения о влиянии России на американские выборы. А с другой стороны, речь всё-таки идет о вмешательстве иностранной державы во внутренние дела США, и от такой проблемы трудно отмахнуться, сохранив при этом патриотический имидж.

Wall Street Journal принадлежит к числу изданий, которые не убеждены утверждениями о том, что Россия повлияла (или даже пыталась влиять) на президентские выборы. Это выражается в том, что, когда речь заходит о «российских хакерах», там обычно подчеркивается бездоказательность («предположительно», «якобы»). Так вот, в четверг, пишет WSJ, Обама выдал драматичный ответ на предполагаемое российское кибервмешательство. Там есть и наложение санкций на российские ведомства и компании, и изгнание десятков подозреваемых в шпионаже из США. И всё это представляет собой одну из крупнейших конфронтаций между Вашингтоном и Москвой с момента окончания холодной войны.

Санкции против российских спецслужб, отмечают авторы, в значительной мере носят символический характер, потому что российская разведка и так мало общается с американской стороной на официальном уровне. Тем не менее, имеет место высылка 35 дипломатов на том основании, что они как будто бы сотрудники разведки. Сопоставимые и даже более масштабные высылки имели место при президентах Джордже Буше-младшем в 2001 г., когда из США был выслан 51 российский дипломат, и Рональде Рейгане, который выслал 55 российских дипломатов.