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30 декабря 2016, 13:48
Дмитрий Рогозин «Ростехнологии» «Уралвагонзавод»
Илья Карпюк

Танки идут в «Ростех»

Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на военно-техническом форуме «Армия-2016»
Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на военно-техническом форуме «Армия-2016»
rostec.ru

Финансовые ресурсы «Ростеха» под руководством Сергея Чемезова призваны помочь оздоровлению производства «Уралвагонзавода». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, передача УВЗ «Ростеху» приведет к объединению танкового производства.

«Сам бог велел, чтобы единая кооперация производства была в рамках создания всей технической основы бронетанковых сил наших войск», — сказал вице-премьер. Рогозин, который курирует в правительстве  военно-промышленный комплекс, привел в пример танк Т-14 «Армата», боевой модуль которого создается предприятиями «Ростеха», а платформа — «Уралвагонзаводом».

Рогозин считает, что у «Ростеха» есть «свой финансовый жирок», который может пойти на оздоровление гражданских производств «Уралвагонзавода».

 
Дмитрий Рогозин и Сергей Чемезов
kremlin.ru

Ранее, напомним, президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ «Ростеху». Правительство должно до середины 2018 года провести мероприятия, предусмотренные указом. Рогозин  предложил передать «Ростеху» УВЗ еще в октябре. Тогда газета «Ведомости» сообщила, что он написал Путину письмо, в котором выразил недовольство работой завода и предложил сменить гендиректора завода Олега Сиенко. На конец первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил 276 млрд руб. при выручке в 43,1 млрд руб. 1 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал, что процесс передачи завода будет запущен «в ближайшее время».

После перехода УВЗ под контроль «Ростеха» главная задача будет состоять в финансовом оздоровлении предприятия, сказал перед журналистами 26 декабря гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. «Нужно провести финансовое оздоровление, там достаточно большие долги», — заметил он. По словам Чемезова, долги образовались, прежде всего, из-за того что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик», которая «сама себе покупала вагоны», поскольку РЖД отказывалась их покупать в течение последних двух-трех лет. Это было сделано, чтобы не останавливать производство, напомнил глава «Ростеха». Он считает, что основную часть долга можно вернуть в случае продажи «УВЗ-Логистик». Вопрос возможной отставки Сиенко гендиректор «Ростеха» отказался комментировать.

 
Продукция УВЗ на форуме "Армия-2016"
uralvagonzavod.ru

По словам Чемезова, УВЗ также может быть объединен с Курганмашзаводом, «дочкой» концерна «Тракторные заводы», который также переходит в «Ростех», в единый холдинг, занимающийся выпуском бронетехники.

Заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич пояснил РБК, что передача 100% акций «Ростеху» вполне логична, учитывая то, что многие поставщики комплектующих для УВЗ входят в «Ростех». «Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», — сказал он, отказавшись при этом комментировать возможную продажу «УВЗ-Логистик».

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