Президент России Владимир Путин впервые за долгое время наложил вето на закон, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. Теперь, в соответствии с Конституцией, для принятия этого закона Думе и Совфеду придется голосовать за него квалифицированным большинством — то есть двумя третями от состава каждой палаты. Впрочем, это фантастический сценарий.

Интересно, что отклоненный президентом закон, в принципе, не представляет из себя ничего особенного. Это поправки в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об образовании», которые были внесены правительством в апреле, приняты Госдумой 21 декабря и одобрены Советом Федерации 23 декабря.

В законе шла речь о создании межведомственной системе учета обучающихся. «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся» должна была быть создана «для обеспечения управления системой образования, в том числе для организации оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования и проведения мониторинга в системе образования». Законопроект, что характерно, был разработан по поручению Путина.

Интересно, что ранее против закона выступала сенатор Елена Мизулина. Она увидела опасность в том, что сведения о детях, содержащиеся в системе «Контингент обучающихся», могут попасть к «недобросовестным людям». «Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда, подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые в конечном итоге будут доступны неопределенному кругу людей», — предостерегала сенатор. Она также отмечала, что принятие подобного законопроекта «в очередной раз поднимает тему существования ювенальной юстиции в России».

Большая пресс-конференция Владимира Путина kremlin.ru

23 декабря Мизулина оказалась единственным сенатором, который отдал свой голос против закона. Еще 141 парламентарий проголосовал «за», 6 воздержались и 22 человека не голосовали. Во время рассмотрения законопроекта в Думе противников у документа также было немного. Во втором чтении против никто не голосовал, а в третьем против была также всего один депутат — бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Из письма, которое Владимир Путин отправил спикерам обеих палат парламента следует, что президенту тоже не понравился содержащийся в законе пункт о создании федеральной и региональной электронных баз «Контингент обучающихся». Глава государства посчитал, что в законе должен быть проработан перечень конкретных сведений, содержащихся в таких системах, а также определены лица, которые смогут иметь доступ к таким данным, а также их ответственность.

Интересно, что российская политическая система позволяет Владимиру Путину фактически не пользоваться закрепленным Конституцией правом вето. В последний раз оно было использовано в 2012 году, когда Путин заблокировал поправки в закон о «Сколкове». Тогда президенту формально не понравилось отсутствие конкретики, в частности то, что в законе не были определены «критерии и показатели, необходимые для оценки эффективности результатов деятельности инновационного центра «Сколково» в экономической, социальной и научной сферах». Считается, однако, что в реальности Путин таким образом заблокировал финансирование «Сколкова» через которое якобы деньги получало протестное движение (основанием для фантазий, вероятно, послужило контрактное сотрудничество фонда с Ильей Пономаревым).