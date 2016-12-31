Видео дня. Новогодний стишок от Натальи Поклонской

Депутат Государственной Думы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в преддверии Нового года опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись собственного выступления со стихотворением Татьяны Коваль «Новогодние игрушки».

Отметим, Поклонская не выучила стихотворение, а читает с листа, хотя новогодняя традиция обещает подарок от Деда Мороза только тем, кто прочтет стишок по памяти.

Кроме того, Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook новогоднее поздравление, в котором вновь напомнила о последнем российском императоре Николае II.

Напомним, Поклонская во время шествия Бессмертного полка 9 мая пронесла не фотографию родного или близкого человека, воевавшего в Великую Отечественную войну, а икону Николая II, что впоследствии очень активно обсуждали в интернете.

Затем Поклонская за свои личные деньги заказала памятник последнему российскому императору Николаю II на территории Ливадийского дворца в Ялте, который использовался который как летняя резиденция царской семьи.

После этого Поклонская опубликовала в своем блоге пост под названием «Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог». В тексте депутат поставила в один ряд Ленина и Гитлера, которых назвала «извергами XX столетия» (в тот же ряд она включила Льва Троцкого и Мао Цзэдуна).

Это, а также заявление Поклонской, что фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» — «Служить хочу, да прислуживать тошно» — произнес полководец Александр Суворов, породило слухи о решении «Единой России» настоятельно рекомендовать Поклонской воздержаться от любых видов медийной активности.