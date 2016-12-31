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31 декабря 2016, 14:34
закон об «иностранных агентах» Минюст некоммерческие организации
Глеб Корепанов

Президент обещает - преследования продолжают

Министерство юстиции включило в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, ведущий аналитический центр России, занимающийся проблемами национализма и ксенофобии, взаимоотношениями религии и общества, политическим радикализмом и борьбой с ним и т.д. - информационно-аналитический центр «Сова». Такое решение ведомство вынесло после внеплановой проверки организации. Минюст утверждает в своем акте, что «Сова» выполняет функции иноагента, получает финансирование из-за рубежа и публично оценивает деятельность государственных органов, что приравнивается им к политической деятельности.

Директор «Совы» Александр Верховский заявил агентству «Москва», что центр в письменном виде выразил несогласие с результатами проверки и будет обжаловать его в суде. На сайте организации указано, что «ответные действия» будут предприниматься в 2017 году.

«У нас была проверка, которую проводило городское управление министерства юстиции. Они сочли, что наша организация выполняет эти самые функции иностранного агента. По крайней мере, в моем понимании, мы такие функции не осуществляем. Просто закон сформулирован таким образом, что там любой чих может считаться политической функцией. Конечно, мы не признаем себя иностранным агентом. Мы сейчас с юристами посоветуемся, может, будем обжаловать в суде это решение», - сказал Верховский.

«Деньги мы, конечно же, получаем. И деятельность органов оцениваем, мне кажется, этим занимается каждый гражданин. Мне совершенно непонятно, почему это называется политической деятельностью», — добавил директор «Совы» в беседе с «Интерфаксом».

Информационно-аналитический центр «Сова» был основан в октябре 2002 года сотрудниками информационно-исследовательского центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы.

Спустя два года после вступления в силу закона об НКО — «иностранных агентах» реестр Минюста насчитывает более 150 структур, среди которых авторитетные правозащитные и исследовательские организации. В сентябре иностранным агентом был признан «Левада-центр», а в октябре в список попала одна из старейших общественный организаций - Международный историко-просветительский, благотворительный и правозащитный центр «Мемориал».

Тему законодательства об НКО 6 декабря обсуждали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и члены президиума Совета по правам человека (СПЧ). Глава совета Михаил Федотов после встречи рассказывал, что стороны согласились с необходимостью изучения практики применения данного закона, чтобы откорректировать его в дальнейшем.

«Кириенко сказал, что невозможно отменить закон, но можно так усовершенствовать, что он не будет бить по тем организациям, кто не является агентом. Он считает, что по тем, кого признали незаконно или необоснованно, можно изучить ситуацию и вывести какие-то организации из списка иноагентов», — рассказывал РБК член СПЧ Андрей Бабушкин. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева предлагала сделать главным критерием агентской деятельности работу на иностранное государство.

Сейчас, согласно закону, статус «иностранного агента» присваивается НКО, которая занимается «политической деятельностью» и при этом получает иностранное финансирование. В декабре прошлого года Владимир Путин давал поручение уточнить понятие «политическая деятельность». В Кремле под руководством бывшего первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина была создана рабочая группа для доработки закона. В результате были разработаны поправки (вступили в силу в июне), после которых под понятие «политическая деятельность» стало подпадать формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и иных социологических исследований. Эти поправки позволили признать иностранным агентом «Леваду-центр».

На встрече с президентом в декабре 2016 года члены СПЧ вновь попросили поправить закон об иногаентах. Путин ответил, что поручил Кириенко «еще раз посмотреть» закон и пообещал проработать просьбы правозащитников по «максимуму».

Разговоры о возможном облегчении закона об НКО сопровождались пополнением реестра Минюста, а также давлением на «именитых» фигурантов списка. Разным «Мемориалам» только в декабре было выписано три штрафа в размере 300 тысяч рублей каждый за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО — «иноагента» или за размещение материалов на сайте без указания этого статуса.

Последний штраф Правозащитному центру «Мемориал» был выписан 27 декабря в связи с отсутствием маркировки «иностранный агент» на пяти публикациях, которые были посвящены положению политзаключенных в России. Ранее, 14 декабря, организация была оштрафована по аналогичному обвинению, внимание Роскомнадзора привлекли материалы, на которые пожаловались активисты НОД. 

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