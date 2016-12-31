Англоязычные СМИ обсуждают новое перемирие в Сирии, установленное по инициативе России и Турции. Авторы прикидывают, насколько оно окажется устойчивым и от каких факторов это зависит.

BBC опубликовала материал под названием «Сирийский конфликт: установленное при посредничестве России и Турции перемирие сохраняется, несмотря на столкновения». Режим прекращения огня, объясняет BBC, распространяется на многие группы сирийских повстанцев, однако не распространяется на группировки, которые были признаны террористическими. В их число вошло «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), а также на этот раз курдские Отряды народной самообороны (YPG). Если перемирие продолжится, то в течение месяца в Казахстане должны быть проведены мирные переговоры.

Взятие Алеппо сирийскими правительственными силами при поддержке России показало, что Россия и ее сирийские союзники сейчас определяют военную ситуацию. Договоренность о перемирии говорит о том, что Россия теперь оказывает большое влияние и в дипломатической сфере. В отличие от предыдущих попыток перемирия, эта сделка состоялась без участия США, но при этом в партнерстве с Турцией. Каким бы ни был результат этой новой попытки, комментирует BBC, это знаковое событие, потому что в нем присутствуют, во-первых, негласное признание США своего поражения в Сирии, а во-вторых, отчетливый сигнал сирийским повстанцам со стороны Турции, которая дает понять, что ее сейчас больше занимают не их проблемы, а ее собственные стратегические интересы.

Алеппо после вступления в город сирийских правительственных войск. Декабрь 2016 Fathi Nezam / Tasnim News

Впрочем, вопрос о том, насколько стабильным окажется перемирие, тоже актуален. Наличие дипломатической инициативы само по себе обнадеживает, даже некоторые оппозиционные группы предполагают, что это начинание может быть успешным. Однако есть нехорошие прецеденты: все предыдущие перемирия в этом году быстро срывались. В пользу того, что перемирие продержится, говорит тот факт, что повстанцы сейчас находятся в менее стратегически выгодном положении, чем раньше.

Также BBC особо оговаривает динамику отношений между Россией и Турцией. Осенью 2015 г., после того как Турция сбила российский военный самолет, отношения стали очень напряженными. В 2016 г. началась оттепель. В России этому способствовали западные экономические санкции, в Турции – ее недовольство союзниками по НАТО. В итоге Турция из яростной противницы сирийского руководства и поддерживающей его России стала союзницей России в совместных усилиях по мирному урегулированию. Однако противоречия между ними по-прежнему сохраняются, и как они скажутся на дальнейшем развитии событий, пока непонятно.

CNN пишет, что Россия и Турция оттесняют на второй план США, которые возглавляют в Сирии антитеррористическую коалицию. США первоначально были категорически против того, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти. Теперь США на официальном уровне выражают одобрение миротворческому повороту событий. Россия со своей стороны выражает надежду на конструктивное сотрудничество со следующей американской президентской администрацией.

NY Times расставляет акценты: «В Сирии началось новое перемирие, но уже через несколько часов поступили сообщения о нарушениях». Впрочем, отмечают авторы, не исключено, что это перемирие станет поворотным моментом в шестилетней сирийской войне. Соглашение о перемирии, по мнению авторов издания, закрепило за Россией статус главного внешнего игрока в Сирии.

Так или иначе, перемирие представляется авторам хрупким, потому что у заключивших его сторон остается множество противоречий. Противоречия касаются статуса повстанческих группировок, дальнейшей судьбы Асада, а также присутствия в Сирии боевиков из ливанской «Хизбаллы». В пользу того, что перемирие на этот раз может сработать, говорит то, что до него в сирийском конфликте произошли значительные изменения, то есть ситуация теперь иная, нежели в тех случаях, когда перемирия срывались.