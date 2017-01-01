Этот год для российской власти состоит из сплошных «не» - чего не надо делать и чего стоит или вовсе допускать. Ибо выборы Путина, по-видимому, назначены на плановый 2018 год, и нужно продержаться целый год и еще оставить хоть какую-то заначку физического и символического капитала для их успешного проведения.

В состав этих «не» входят:

- нельзя допускать слишком сильного спада экономики, который заметят аналитики и, главное, сами граждане, и который нельзя выдать за хотя бы крохотный рост;

- нельзя истратить все золотовалютные запасы и резервные фонды;

- нельзя допускать слишком высокой учетной ставки (хотя пока ее продолжают держать) из-за опасности спекулятивного воздействия на рынок, но и слишком низкая чревата «патриотическим» спекулятивным вытягиванием из средств из неприватизированных основных банков;

- нельзя делать резких движений на международной арене, ибо наши так называемые друзья, от Ципраса до Трампа, не так уже нас любят и совсем не желают помогать нам выкручиваться из созданных нами же проблем;

- нельзя слишком близко дружить ни с Ираном, ни с Китаем, ибо наш друг Трамп может рассердиться;

- в то же время не стоит и навязываться в близкие друзья Трампу, ибо тот может потребовать в благодарность за дружбу совсем неприемлемых действий;

- нельзя прекратить индексацию пенсий, ибо пенсионеры – это главная сила, опора и надежа на выборах и между ними, но даже на выживание пенсионеров нельзя допускать чрезмерных расходов;

- нельзя повышать пенсионный возраст, ибо это один из дурацких, но не отменяемых пунктов неписанного договора власти с населением;

- нельзя отменять и плоскую шкалу налогообложения, ибо это один из дурацких, но не отменяемых пунктов неписанного договора власти с бизнесом, который в отместку может еще активнее побежать в «тень» и снова вернуться к массовому выводу капиталов из России;

- в то же время нельзя прекращать и массовую пропаганду и рассказы о том, что Россия – это Россия – это сверхдержава, которую все боятся и уважают, а Путин – супергерой;

- нельзя прекращать внешние военно-политические операции, чтобы было о чем рассказывать по телевидению, чем пугать внешнеполитических друзей и врагов и чем поддерживать нашего единственного настоящего друга – Асада;

- нельзя существенно сокращать расходы на медицину и демографические программы, ибо один из не отменяемых (и разумных!) пунктов неписанного договора власти с населением, но нельзя тратить слишком средств, ибо без этого так на все не хватает.

На этом список «не» далеко не заканчивается, но мы не знаем и не может знать, как будут расставлены приоритеты среди этих и других «не», и к чему приведение пренебрежение «не» с самыми низким приоритетами.

А потому не знаем, что и что прорвется, что сделают в этом случае власти, и не станут ли их действия большим источником дестабилизации, чем вызвавшие их причины.

Поэтому нам остается, как говорится, запастить поп-корном, и ждать, что произойдет, не пошлет ли Бог передышки в виде заметного повышения цен на нефть, или все же сбудется мой прошлогодний прогноз о том, что с 2017 года начнутся настоящие перемены, направление которых нельзя угадать заранее.