В новогоднюю ночь в Стамбуле по крайней мере один неизвестный расстрелял гостей вечеринки в одном из самых популярных ночных клубов города. Погибли не менее 39 человек, около 70 человек госпитализированы с ранениями. Россиян среди погибших нет. Нападавшему удалось скрыться, полиция ведет его поиски. Окончательной картины преступления еще нет, власти Турции предварительно оценивают произошедшее как теракт.

В ночь на 1 января как минимум один мужчина, вооруженный автоматом, застрелил полицейского на улице, после чего вошел в ночной клуб Reina (район Ортакей, европейская часть Стамбула) и открыл беспорядочную стрельбу по гостям. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Около 70 посетителей клуба госпитализированы. В момент нападения в заведении находилось не менее 500 человек.

До сих пор неизвестно точное число нападавших. Первоначально турецкие власти заявили, что в клуб вошел один человек с оружием и позже он был убит полицией. Однако эта информация не подтвердилась. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу позже уточнил, что убийца все еще на свободе. Очевидцы говорят, что нападавших могло быть двое или больше. Возможно, они были одеты в костюмы Санта-Клауса. Ведется розыск подозреваемых, на улицах дежурят около 17 тысяч полицейских. Пока ни одна из радикальных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

По словам владельца клуба Reina, за несколько дней до Нового года американские спецслужбы предупреждали о готовящемся теракте в Стамбуле, в городе были приняты усиленные меры безопасности. 31 декабря были задержаны несколько исламистов по подозрению в подготовке теракта, однако трагедии избежать не удалось.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт в новогоднюю ночь был устроен для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и посеять хаос.

«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей. Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми», — сказал Эрдоган.

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило РИА Новости, что россиян среди погибших нет. Ранее российский МИД называл Стамбул и Анкару районами повышенного риска, призвав россиян отказаться от посещения юго-восточный районов Турции.

Мировые лидеры выражают соболезнования турецким властям. Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом. «Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Теракт в ночном клубе Стамбула нанес очередной удар по привлекательности турецких курортов для туристов, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Стамбул — направление чисто экскурсионное, а в свете событий, которые периодически происходят в Турции, можно утверждать, что направление сейчас не в топе спроса», — сказала Тюрина РИА "Новости".

По ее мнению, в связи с высокой террористической угрозой многие «сильно задумаются» о необходимости посещения Турции, учитывая сопряженные с этим риски: «Те, кто купили туры, отказываться от поездок, скорее всего, не будут, но те, кто только планировали такое путешествие, сильно задумаются».

По статистике, за 11 месяцев 2016 года из-за имевшего места разрыва отношений с Россией и проблем с безопасностью Стамбул потерял три миллиона иностранных туристов. Снижение числа российских туристов за этот период составило 41,5%.

