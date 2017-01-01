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01 января 2017, 13:09
выборы Германия история Россия США Франция
Алексей Макаркин

«2017 год в России будет годом обсуждений»

Алексей Макаркин
Алексей Макаркин
В коллаже исполбщовано фото Михаила Соколова (RFE / RL)

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

Прогнозы, ожидания на 2017 год

2017 год, если говорить про Россию, будет последним годом перед президентскими выборами. Выборы, судя по всему, будут в 2018 году, без каких-то чрезвычайных решений, досрочных выборов. Следовательно, 2017 год – это будет год, когда не будет делано каких-то крупных шагов, которые возможны после президентских выборов – например, начиная с отставки правительства и заканчивая слишком непопулярными мерами в экономике. То есть просто непопулярные меры приниматься будут, но они будут точечными – с тем, чтобы не вызвать раздражения россиян перед президентскими выборами.

То есть непопулярные реформы откладываются до середины или второй половины 2018 года. А 2017 год будет годом обсуждений. В очередной раз, думаю, будут обсуждаться проблемы пенсионного возраста, в целом пенсионной политики. В очередной раз, но куда более предметно, чем раньше, будет обсуждаться проблемы налоговой реформы – что делать с НДС, что делать с НДФЛ, плоская шкала или прогрессивная, и так далее. В общем, это будет год, я бы сказал, промежуточный.

Во внешней политике будут попытки использовать тот мировой тренд, о котором я говорил, чтобы попробовать договориться с Западом, в первую очередь – с Трампом, и снять часть санкций – как-то договориться по Украине, как-то договориться по Ближнему Востоку. С учетом того, что Асад, скорее всего, возьмет Алеппо и дальше Сирии можно будет говорить с позиции силы. Наверное, этому будет посвящена значительная часть 2017 года.

Ну, а в мире будут французские выборы. Они будут очень интересны – причем, может быть, такие выборы будут впервые. Были случаи, когда представители левых партий не выходили во второй тур – был, например, 2002 год, когда во второй тур вышел отец Ле Пен, основатель Национального фронта, и вышел Ширак. Тогда практически все сторонники левых сил проголосовали за Ширака – даже не столько за Ширака, сколько против Национального фронта. Сейчас ситуация может быть куда более интересной, потому что левые рассчитывали, что во второй тур от правоцентристов выходит Жюппе. Он для них – в целом приемлемая фигура. Но Жюппе проиграл правоцентристские праймериз, и его не будет выборах, а будет Фийон. А Фийон, с одной стороны, предлагает почти тэтчеровскую программу в экономике, а с другой стороны, опирается на консервативные католические круги, когда речь идет о морально-нравственной сфере. И то, и другое для левого избирателя крайне неприятно.

И в то же время возможен и второй кандидат – Марин Ле Пен, Национальный фронт, совсем уже неприемлемый для левых (для левой субкультуры Национальный фронт – это почти фашисты). Но в то же время Марин Ле Пен, скорее всего, в противовес Фийону, выдвинет достаточно «левую» экономическую программу. И тут будет очень трудный выбор. Главное завоевание левых в экономике – это 30-часовая рабочая неделя. Фийон будет на нее покушаться, а Марин Ле Пен будет ее отстаивать. И что тут делать? Вот тут, похоже, будет очень интересная и совершенно непредсказуемая интрига.

Конечно, сохраняются небольшие шансы, что во второй тур выйдет кто-то из левых кандидатов, но это сейчас не очень вероятно. Хотя может быть всякое. Результаты праймериз партии республиканцев это показали. Но если будут Фийон и Ле Пен, для левых это будет очень тяжелым выбором – пожалуй, самым тяжелым за всю послевоенную историю.

Ну, и будут выборы в Германии, тоже очень интересные. Германия сейчас стала основной Евросоюза, и на сегодняшний момент позиции Ангелы Меркель в Германии очень сильны, хотя и менее, чем были до британского кризиса. Но все равно люди не видят ей альтернативы, с ней связывается стабильность. И там тоже будет интересно, что после выборов. Сейчас там, например, обсуждается сценарий «Черно-зеленой коалиции» («черные» – это Христианские демократы, а «зеленые» – это, понятно, Партия зеленых). Такой коалиции никогда не было в немецкой истории, но теперь она возможна, так как снято главное противоречие между партиями: ХДС раньше выступала за атомную энергетику, а теперь от этой идеи отказалась. Соответственно, «зеленые», которые поднялись как раз, в том числе, на неприятии атомной энергетики, теперь могут договариваться с христианскими демократами. Поэтому может быть очень интересно на выборах.

Но главная интрига здесь, пожалуй, – это будущее коалиции. И здесь тоже может быть необычное решение.

Так что будет много всего интересного, причем в мире, наверное, будет интереснее, чем в России. Хотя российской истории свойственно, когда она становится совсем скучной, преподносить сюрпризы.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Вопрос сложный – тут, что называется, на вкус и на цвет… Я ведь историк по образованию и интересам. И сам я надеюсь большую часть каникул провести вне Москвы – съездить в Смоленск, еще раз посмотреть его. Я там был в 2014 году, как раз когда разворачивался украинский кризис и была Олимпиада, это уже почти другая историческая эпоха. Но, думаю, в Смоленске за это время мало что изменилось. А на пути к Смоленску ест еще Вязьма, тоже старинный город, который хотелось бы снова увидеть. Так что совет мог бы быть такой: на рождественские праздники, может быть, стоит куда-нибудь поехать. И если нет возможности и желания ехать за границу, то есть много чего посмотреть и в России.

А что касается вопроса, что почитать… Ну, вот вышел очередной том «Истории российской» в изложении Бориса Акунина – это то, посвященный истории XVII века, Смутному времени и периоду до начала правления Петра. Думаю, что это может быть многим интересно, тем более, что книга издана весьма эстетично и написана увлекательно. Хотя это и классическая история, где события излагаются в их последовательности. Но с учетом того, чтобы наши знания об истории часто представляют собой симбиоз каких-то воспоминаний о давно забытой школьной программе и каких-то обрывков того, что показывают по телевизору (а там порой такое показывают, что профессиональные историки просто в шоке), то такая книга, на мой взгляд, является вдвойне полезной.

Если говорить о том, что стоило бы почитать, то я бы упомянул еще «Зимнюю дорогу» Леонида Юзефовича – книгу, которая получила очень большую известность. Ее уже многие прочитали, но если кто-то еще нет, то очень рекомендую. Это такое историко-документальное повествование о довольно мало известном эпизоде Гражданской войны: Дальний Восток, последние бои войны, высадка десанта белого генерала Пепеляева, который уже пришел из эмиграции, пытаясь создать плацдарм для борьбы с большевиками – можно сказать, последний плацдарм Гражданской войны. Итак, эта история о попытке генерала Пепеляева – и о том, как это у него не получилось, как ему противостоял красный командир Строд, и как развивались военные действия.

Но думаю, эта книга интересна не только тем, что она рассказывает об этом прежде мало известном эпизоде, – там есть действительно очень драматичные моменты военного противостояния. Но, наверное, для читателя интереснее увидеть, что у белых и у красных была своя правда. И что в истории нет или очень мало было черно-белого, ситуаций, где были однозначно хорошие и однозначно плохие люди. И что может быть ситуация, когда два порядочных человека могут оказаться врагами – в рамках такой трагедии, которой всегда является гражданская война. Это, наверное, самое интересное.

Вообще, сейчас, несмотря на кризис, выходит большое количество хорошей исторической литературы, как популярной, так и серьезных монографий. Ну, не знаю, насколько интересно читать монографии между Новым годом и Рождеством. Я-то, может быть, что-нибудь с собой и возьму. Я купил несколько книг – есть очень хорошая серия Historia Rossica, которую выпускает издательство «Новое литературное обозрение». В этой серии вышла, например, книга историка Фритьофа Беньямина Шенка «Поезд в современность» (Фритьоф Беньямин Шенк, «Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог»; книга вышла в серии Studia europaea, хотя книга Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой» действительно выходила в серии Historia Rossica – прим. ред.). Это историческая монография, она посвящена строительству в России 19 века железных дорог. Но главная ее тема – как менялась Россия в этот период и как появление такого феномена, как железные дороги, с одной стороны, было признаком этим изменений, а с другой – способствовало этим изменениям. Как сокращались время, необходимое для того, чтобы добраться от одной части империи к другой; как менялась сама империя, как сближались центр и регионы, как резко росла в результате географическая мобильность. И какую роль железные дороги играли в тех масштабных переменах, которые происходили в то время в России. То есть, на самом деле это – часть такой очень широкой темы, как история российской модернизации – и технологической, и общественной.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Могу пожелать, чтобы они лучше понимали друг друга. Лучше понимали, что у разных людей может быть свой правда. Что, наверное, надо отстаивать собственные ценности, и если ты в чем-то убежден, то надо высказывать эти свои мысли и уметь защищать их и те ценности, которые важны – но защищать не до такой степени, чтобы разносить все вокруг. То есть, если человек убежден в своей правоте – это хорошо. Но, наверно, если он понимает других людей – это еще лучше.

При этом «понимать» отнюдь не означает «принимать их представления и отказываться от собственных». У нас иногда считается, что если ты начинаешь понимать другого, то, получается, ты предаешь собственные ценности. Это неправильно. Просто если ты понимаешь другого, ты одновременно понимаешь, что твои ценности могут быть небезусловны. И что у тебя нет монополии на истину, равно как нет монополии на истину и у твоего оппонента. И создаются возможности для диалога, для того, чтобы избежать лобового столкновения и чтобы как-то (понятно, что прийти к полному консенсусу невозможно), где возможно, сблизить позиции друг друга. То есть понимания перейти к сближению позиций настолько, насколько это возможно. Притом, что ценностные конфликты, безусловно, будут сохраняться, очень важно не доводить их до слишком большого драматизма. Который, как мы знаем из истории, чреват кровью и другими печальными последствиями.

Словом, не отказываясь от своих ценностей, надо стремиться понимать ценности других. 

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