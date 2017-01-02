Завершается рассказ о самых крупных открытиях 2016 года обзором археологических находок.

Фото: Etienne Fabre/SSAC

Неандертальцы-строители

В пещере Брюникель (Bruniquel), во французском департаменте Тарн и Гаронна, еще в 1990-е годы были обнаружены два кольца, сооруженных из обломков сталактитов. Теперь ученым удалось доказать, что эти кольца были делом рук неандертальцев.

Кольца были построены из сломанных сталактитов на расстоянии более 330 метров от нынешнего входа в пещеру. Большое кольцо неправильной формы имеет примерно 6,7 метра в длину и 4,5 метра в ширину. Внутри него сложено две небольших кучи из таких же обломков. Малое кольцо, диаметром 2,5 метра, находится рядом. Большая часть фрагментов сталактитов, из которых они сложены, длиной с предплечье и цилиндрической формы. Среди них нет кончиков сталактитов или фрагментов их расширенных оснований. Поэтому спелеологи сразу пришли к выводу, что “стройматериал” был создан и отобран преднамеренно. Размер колец и их форма противоречат и гипотезе о том, что они представляли собой логово пещерного медведя.

Геолог из Королевского бельгийского института естественных наук Софи Верхейден (Sophie Verheyden) и ее коллеги датировали как сами фрагменты сталактитов, так и осадочные слои, образовавшиеся на них после того, как кольца были уже построены. В итоге они установили, что пещерное сооружение возникло 175 – 177 тысяч лет назад. Поскольку до выхода из Африки предков людей современного типа оставалось еще несколько десятков тысяч лет, остается заключить, что кольца построили тогдашние обитатели Европы – неандертальцы.

Остается неясным, для чего понадобились неандертальцам такие сооружения. В нескольких местах внутри колец обесцвечивание минералов указывает, что в древности там разводили костры. Также удалось найти небольшой фрагмент кости со следами огня.

Находка стала первым прямым свидетельством строительной деятельности неандертальцев. Софи Верхейден предполагает, что они могли возводить и другие постройки из дерева, шкур животных или костей, но из-за недолговечности материалов следов от них не осталось. Пещерные же сооружения сохранились, так как были возведены из камня в защищенной среде.

Надпись царя Дария в Краснодарском крае

Редкое событие – пополнение корпуса известных нам надписей на древнеперсидском языке. Совсем уникальной эту находку делает тот факт, что древнеперсидская надпись обнаружена на территории России. Ее нашли археологи, изучающие древнегреческий город Фанагория на Таманском полуострове. Предполагают, что надпись была сделана по приказу царя Дария I в первой половине V века до н. э.

В тексте надписи нашлось одно ранее никогда не встречавшееся в древнеперсидском языке слово. Предположительно название города Милета – богатого древнегреческого города в Ионии, на побережье Малой Азии. В середине VI века до нашей эры Милет и другие греческие города Ионии попали под власть персов. Но в 498 году до нашей эры Милет поднял восстание против персидской власти. Оно быстро охватило другие города побережья и остров Кипр. Война длилась шесть лет, но в конце концов персидские войска разгромили восставших. Милет был разграблен, большинство мужчин убито, а женщины и дети обращены в рабство. В память о своей победе царь Дарий приказал установить обелиск с надписью. Как предполагают ученые, по прошествии веков монумент был сломан, и его фрагменты в качестве корабельного балласта попали в Фанагорию.

Одна из писчих табличек. Фото: MOLA

Древнейшее упоминание Лондона

Музей археологии Лондона (MOLA) опубликовал книгу Roman London's first voices, в которой описываются найденные в ходе раскопок 2010 – 2014 годов древнеримские писчие таблички. Исследователи называют их самыми древними рукописными документами в Великобритании. Среди опубликованных документов есть и самое древнее упоминания Лондиния (нынешнего Лондона).

Строительство здания европейской штаб-квартиры компании Bloomberg было намечено в самом центре Лондона, где поселения существовали с древнейших времен, поэтому археологи не без оснований надеялись, что в их руки попадет немало интересных находок. И эти надежды вполне оправдались. За пять лет работ ученые обнаружили предметы, представляющие период от римского Лондиния до 5 века н.э. Среди них были амулеты, античная обувь, конская упряжь и многое другое. Но в наибольшей степени удача улыбнулась археологам в 2013 году, когда на раскопках были найдены писчие таблички.

Эти таблички римляне называли tabulae ceratae, cerati condicillii, «восковые таблички» или просто cerae. У них поверхность выскабливалась с одной или с двух сторон так, чтобы большую часть дощечки занимало плоское прямоугольное углубление, окруженное приподнятыми “полями”. Углубление заполнялось воском, на котором буквы писали стилем – заостренной деревянной палочкой. Как правило, на таких табличках писали частные письма, какие-либо личные заметки, финансовые документы, квитанции, отчеты, завещания, расписки, дарственные надписи.

Часто нанесенный на табличку воск за века утрачивается, но текст можно восстановить по царапинам, который стиль оставил на поверхности дерева. Для этого используется фотографирование большого разрешения в косопадающем свете и исследование поверхности под микроскопом. Безусловно, чтобы читать записи на табличках, ученым приходится разобраться во всех тонкостях староримского курсивного письма, которое совсем не похоже на ясные и четкие буквы надписей, сделанных на камне.

До 2013 года на территории Лондона было найдено всего 19 писчих табличек. Во время раскопок на Bloomberg Place их нашли 405, что делает лондонские таблички одним из крупнейших собраний такого рода документов. Сохранению дощечек способствовала высокая влажность почвы, ведь место раскопок находится недалеко от Темзы и от заключенного ныне в подземный коллектор ее притока Уолбрука. Записи на табличках читал специалист по римскому курсивному письму Роджер Томлин (Roger Tomlin). «Блумбергские таблички очень важны для ранней истории Римской Британии и Лондона в частности, – говорит ученый. – Мне повезло стать первым, кто вновь прочитал их спустя более девятнадцати столетий, и я смог представить, какими были эти люди, основатели нового города Лондона».

Одно из найденных посланий было адресовано Londinio Mogontio «Могонтию в Лондиний». Табличка датируется 65 – 80 годами, в следующий раз Лондиний будет упомянут лишь полвека спустя в «Анналах» Тацита (14.33).

Останки из Фалиро Дельта. Alexis Konstantinidis/Reuters

Свидетельство «Килоновой скверны»

На древнем кладбище Фалиро Дельта в пригороде Афин археологи нашли массовое захоронение VII века до н. э. Учеными были обнаружены две братские могилы со скелетами восьмидесяти человек. В одной из могил они были похоронены бок о бок в длинном ряду, во второй тела были свалены в кучу. У 36 погребенных руки были скованы над головой, а у одного еще и связаны ноги. Судя по состоянию зубов, все погребенные были молодыми здоровыми мужчинами. Предполагается, что похороненные там люди были убиты во время так называемой «Килоновой скверны» – попытки государственного переворота, совершенной афинянином Килоном и его сторонниками 632 году до н. э.

Жители города Килона не поддержали, его сторонники оказались окружены в Акрополе, а сам Килон сумел скрыться. В ходе переговоров заговорщиков убедили явиться на суд Ареопага, расположенного недалеко от выхода из Акрополя. Опасаясь расправы, они привязали веревку к алтарю Афины и вышли, держась за нее руками. Это означало, что они находятся под защитой богини. Но, по словам Плутарха, веревка неожиданно порвалась. Многие полагают, что ее нарочно обрубили мечом. Архонт Мегакл воскликнул, что богиня отвергает мольбу осажденных, и приказал хватать их. Несчастных забрасывали камнями и закалывали мечами.

В этом и заключалась «Килонова скверна» – грех убийства людей, которые получили защиту алтаря Афины Паллады. Потом афиняне считали, что последовавшие за этими событиями военные поражения и эпидемии были следствием гнева богини. В 596 году афиняне провели суд над теми, кого затронула Килонова скверна. В основном это были представители знатного рода Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл и другие архонты, руководившие расправой. Живых постановили изгнать из Афин, а останки мертвых выкопать и выбросить за пределы Аттики.

Потом изгнание Алкмеонидов повторялось в Афинах еще дважды, все по тому же обвинению в Килоновой скверне. Обвинение в давнем святотатстве стали способом политической борьбы между влиятельными кланами. Парадоксально, что, если сам мятеж Килона был незначительным эпизодом и не оказал особо влияния на афинскую историю, то обвинения в Килоновой скверне стали важным фактором политической жизни Афин на протяжении почти двухсот лет.

Место, где когда-то располагался коридор Маккензи. Фото: Mikkel Winther Pedersen

Другой путь в Америку

Новое исследование может внести серьезные коррективы в сценарии проникновения первых людей на американский континент. Оно основано на изучении древней ДНК из останков растений, животных и пыльцевых зерен из озерных отложений. Авторы работы считают свои результаты весомым подтверждением того, что люди пришли в Америку не через коридор между двумя ледниками, а двигаясь в обход, по океанскому побережью.

До самого недавнего времени считалось, что первыми обитателями Северной Америки были представители археологической культуры Кловис. Примерно 16 тысяч лет назад их предки из Восточной Сибири переселились в Берингию – на территорию перешейка, существовавшего в то время на месте Берингова пролива. Дальнейший путь им преграждали Лаврентийский и Кордильерский ледниковые щиты, закрывавшие территорию современной Аляски. Примечательно, что именно ледники, которые помешали людям идти на юг Америки, сделали возможным их приход из Азии. Ведь Берингия возникла из-за понижения уровня моря, вызванного в первую очередь образованием ледников. Приблизительно 14 тысячелетий назад, как обычно считают, между ледниками открылся проход длиной около полутора тысяч километров, так называемый «коридор Маккензи». По нему люди сумели пройти дальше на юг и заселить территорию от области Великих равнин и Скалистых гор до Новой Англии и района Великих озер.

Однако время от времени археологи сообщали о находках в Северной и Южной Америке, которые, по их оценке, были старше культуры Кловис. Значит, люди должны были проникнуть в Америку не через коридор Маккензи. Долгое время подобные датировки подвергались сомнению, но в последние годы докловисских находок стало сравнительно много. Самое последние сообщение о них появилось в ноябре прошлого года, когда в Монте-Верде (Чили) были обнаружены каменные орудия, кости животных и следы костров возрастом 14500 – 18500 лет. Предшественники кловисской культуры могли проникнуть на юг, огибая ледник. Для этого им надо было двигаться вдоль побережья пешком или на лодках. Ученые справедливо отмечали трудности такого маршрута, где в условиях скудных ресурсов поселенцы должны были еще продвигаться в неизвестные им земли. Но других возможностей опередить представителей культуры Кловис, похоже, не было.

Новая работа подвергает сомнению саму возможность прохода первых американцев через коридор Маккензи. Ее авторы пришли к выводу, что коридор стал пригоден для путешествий слишком поздно не только для докловисских обитателей Америки, но даже и для представителей культуры Кловис. По словам исследователей, путь через коридор Маккензи был разблокирован только 12600 лет назад, тогда как первые поселения на территории Северной Америки возникли уже около 15 тысяч лет назад. Поэтому прибрежный маршрут поселенцев надо считать более вероятным.

Чтобы узнать прошлое коридора Маккензи, ученые взяли девять буровых проб из донных отложений двух озер в Канаде, которые расположены там, где проходил этот коридор. Когда-то оба озера были частью одного озера Пис (Lake Peace), в которое поступала вода от тающих ледников. В водоемах всегда есть следы ДНК животных и растений, как живущих в воде, так и обитающих на берегах. В воду падают листья растений, насекомые, попадают экскременты, частички кожи и волосы. ДНК из этих органических материалов способна связываться с частицами донных осадков и накапливаться в них.

Как говорит один из авторов исследования Эске Виллерслев из Университета Копенгагена, в течение первых семи столетий после возникновения коридора Маккензи он представлял собой арктическую пустыню, где, хотя лед и отступил, было мало свидетельств какой-либо жизни. Затем, примерно 12600 лет назад, в нем возникает тундростепная растительность, а из животного мира появляются шерстистые мамонты, бизоны и зайцы. Примерно 12400 лет назад на месте тундростепей появляются леса из тополей и осин, а в этих лесах начинают водиться лоси и олени вапити (Cervus canadensis). Около 11600 лет место лиственных деревьев заняли ели и сосны.

Виллерслев и его коллеги, рассказавшие о полученных результатах в журнале Nature, полагают наиболее вероятным, что поселенцы должны были идти в обход ледника, вдоль западного побережья континента. К сожалению, получить прямые доказательства этого трудно. Возможно, линия побережья в ту эпоху проходила несколько иначе, и существовал более широкий проход между ледником и океаном, часть которого сейчас оказалась затоплена. Но, по мнению Виллерслева, некоторые острова могут быть остатками этого прохода. Ученый сохраняет надежду найти древние донные отложения озер на обходном маршруте, которые помогли бы подтвердить его пригодность для жизни людей.