Сотни мирных жителей вынуждены были бежать из гористого региона недалеко от сирийской столицы, поскольку правительственная армия возобновила военную операцию против нескольких групп повстанцев, в том числе связанных с запрещенной в России "Аль-Каидой", исключенной из договора о перемирии, сообщает Associated Press.

По информации агентства, с 31 декабря долину Вади-Барада покинули около 1,3 тысячи человек. Несмотря на режим прекращения огня, поддержанный Совбезом ООН, в регионе продолжаются авианалеты и обстрелы. Как сообщила телестанция Al Alam, сирийская армия при поддержке отрядов ополченцев вошла в населенный пункт Айн-эль-Фиджи, где расположен крупнейший резервуар питьевой воды. По другим данным, в наземной операции участвуют бойцы ливанской «Хизбаллы» при поддержке российской и сирийское авиации.

Долина Вади-Барада является основным источником воды для Дамаска и столичного региона. По данным местного медиа-центра, система водоснабжения, расположенная в Айн-эль-Фиджи был разрушена при авиаударах, однако сирийское правительство утверждает, что повстанцы намеренно испортили водоисточник дизельным топливом. С 22 декабря Дамаск испытывает острую нехватку воды.

Бои идут также за соседние населенные пункты Басима, Эль-Хусейния и Айн-эль-Ходра. Операция правительственной армии в регионе началась неделю назад. По версии Дамаска, боевики группировки Фатх аш-Шам отказались покинуть окрестности Дамаска в обмен на вывод в провинцию Идлиб.

Перемирие на территории Сирии вступило в силу 30 декабря 2016 года. На следующий день Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о режиме прекращения огня, которую подготовили Россия и Турция. Правительственная армия и ряд вооруженных группировок согласились подключиться к перемирию, гарантами которого выступают Москва и Анкара. Группировки, которые отказались присоединиться к перемирию, будут считаться террористическими.

Очередной режим прекращения огня — результат двухмесячных переговоров между сирийским правительством и повстанцами, отметил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Перемирие не распространяется на территории, подконтрольные боевикам запрещенного в России «Исламского государства».

Ожидается, что сирийское правительство и представители оппозиционных групп встретятся в столице Казахстана во второй половине января. Затем, по плану спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, стороны конфликта соберутся в Женеве, где 8 февраля должны возобновиться межсирийские переговоры.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается адекватно. Однако российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал за последние сутки 21 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама. Оппозиционные сирийские СМИ сообщают, что в этих районах сирийская и российская авиация продолжает авианалеты.

1 января турецкие и российские самолеты нанесли удары по позициям ИГ на севере Сирии, уничтожив 22 боевика. За сутки в этом районе было уничтожено свыше 100 объектов ИГ. По данным агентства Anadolu, удары были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями.

По его сведениям, удары по объектам террористов были нанесены как авиацией, так и сухопутными подразделениями. В целом за сутки уничтожено 111 объектов ИГ. В частности, в районе сирийского города Эль-Баб с самоходно-артиллерийских установок "Фыртына"были нанесены удары по 103 объектам. Еще 8 объектов уничтожили ВВС Турции.

Агентство также отмечает, что ВКС России уничтожили объекты боевиков ИГ к юго-востоку от города Эль-Баб.