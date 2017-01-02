Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА»

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Наш Центр «Сова» занимается такими взаимосвязанными темами, как национализм и радикальные проявления этнорелигиозной нетерпимости; свобода совести; все, что относится в России к экстремизму, и, соответственно, антиэкстремистская (в кавычках или без) деятельность государства.

О злоупотреблениях антиэкстремистским законодательством теперь все знают. Но надо подчеркнуть, что важны не только случаи явного злоупотребления, сравнительно редкие, на самом деле, но и невероятная массовость уголовного преследования за действительно весьма интолерантные высказывания. Такая криминализация действительно серьезной общественной проблемы – тоже совсем не лучшая новость, хотя она уже и не совсем новость, так как масштаб этой криминализации рос и раньше и главный скачок случился уже в 2015 году. Эти меры можно бы как-то понять, если бы в стране нарастала активность ультранационалистических, радикально исламистских или других реально опасных движений. Но радикальный национализм находится в прогрессирующем упадке, а действительно милитантные исламисты чаще предпочитают уехать в Сирию, чем организовываться и воевать в России.

Самым громким событием этого года, конечно, стал «пакет Яровой». Наиболее он известен слегка безумными и вряд ли реализуемыми поправками в части контроля над интернетом. Стал ли от этого интернет уже менее свободным? Трудно сказать, на самом деле. Такое впечатление, что пространство свободы сужается не столько законами, сколько разного рода методами запугивания, лишь часть которых прямо основана на законе. Законы же понимаются, скорее как «сигналы».

Что не означает, что они вообще неважны. Например, пока ни к кому не применили новую статью УК о недонесении о террористических преступлениях, но был уже случай, когда ее применением запугивали журналистов в ситуации, когда речь о реальном терроризме и не шла.

И конечно, очень показательно, как в рамках «антеррористического» пакета удалось протащить поправки против миссионеров, подобные которым полтора десятилетия не удавалось даже довести до голосования. Не менее показательно то, что случилось потом. Привлекали по «антимиссионерским поправкам» вовсе не салафитских проповедников, ради которых, как можно предположить, сами эти поправки и оказались в пакете, а кришнаитов и протестантов. Но после достаточно заметных протестов и активной работы юристов МВД пошло в этом – не самом политически важном, конечно, - вопросе на попятный, и волна нелепых административных дел спала.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Последний пример должен, по идее, внушать оптимизм, ожидаемый в новогодних высказываниях. И действительно, организованное сопротивление не бесполезно. Но все зависит от соотношения, нет, не сил, тут все ясно, а прилагаемых усилий. Там, где властям действительно надо наращивать давление, у гражданского общества нет сил остановить это наращивание, разве что – замедлить. Что, впрочем, тоже имеет смысл.

Самому мне кажется, что политический режим не нуждается в дальнейшем наращивании давления для поддержания своей безопасности. И тем более не нужны новые ограничения для противодействия реальным угрозам – терроризму, какой-то партизанской деятельности, преступлениям по мотиву расовой и прочей ненависти. Но сам политический режим сейчас так устроен, что наращивание давления воспринимается не как динамика, а как поддержание существующего положения дел, иными словами, как стабильность понимается не сохранение уровня давления, а отсутствия ускорения в его наращивании. Это значит, что в новом году нас с неизбежностью ждут новые репрессивные или просто бессмысленно жесткие (как увеличение максимальных сроков заключения по тяжким статьям УК) законопроекты. Хотелось бы хотя бы обойтись без масштабных «пакетов».

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Я бы рад что-то такое посоветовать. Но для этого надо сперва самому встряхнуться и найти время поискать что-то интересное вне того рабочего поля, о котором я только что писал.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Take care, как говорится. И – не попасть в наш мониторинг.