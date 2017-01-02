Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 января 2017, понедельник, 14:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
02 января 2017, 14:18
закон об «иностранных агентах» некоммерческие организации
Александр Верховский

«Нас неизбежно ждут новые репрессивные законопроекты»

Александр Верховский
Александр Верховский
В коллаже использовано фото Radio Liberty (RFE / RL)

Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА»

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Наш Центр «Сова» занимается такими взаимосвязанными темами, как национализм и радикальные проявления этнорелигиозной нетерпимости; свобода совести; все, что относится в России к экстремизму, и, соответственно, антиэкстремистская (в кавычках или без) деятельность государства.

О злоупотреблениях антиэкстремистским законодательством теперь все знают. Но надо подчеркнуть, что важны не только случаи явного злоупотребления, сравнительно редкие, на самом деле, но и невероятная массовость уголовного преследования за действительно весьма интолерантные высказывания. Такая криминализация действительно серьезной общественной проблемы – тоже совсем не лучшая новость, хотя она уже и не совсем новость, так как масштаб этой криминализации рос и раньше и главный скачок случился уже в 2015 году. Эти меры можно бы как-то понять, если бы в стране нарастала активность ультранационалистических, радикально исламистских или других реально опасных движений. Но радикальный национализм находится в прогрессирующем упадке, а действительно милитантные исламисты чаще предпочитают уехать в Сирию, чем организовываться и воевать в России.

Самым громким событием этого года, конечно, стал «пакет Яровой». Наиболее он известен слегка безумными и вряд ли реализуемыми поправками в части контроля над интернетом. Стал ли от этого интернет уже менее свободным? Трудно сказать, на самом деле. Такое впечатление, что пространство свободы сужается не столько законами, сколько разного рода методами запугивания, лишь часть которых прямо основана на законе. Законы же понимаются, скорее как «сигналы».

Что не означает, что они вообще неважны. Например, пока ни к кому не применили новую статью УК о недонесении о террористических преступлениях, но был уже случай, когда ее применением запугивали журналистов в ситуации, когда речь о реальном терроризме и не шла.

И конечно, очень показательно, как в рамках «антеррористического» пакета удалось протащить поправки против миссионеров, подобные которым полтора десятилетия не удавалось даже довести до голосования. Не менее показательно то, что случилось потом. Привлекали по «антимиссионерским поправкам» вовсе не салафитских проповедников, ради которых, как можно предположить, сами эти поправки и оказались в пакете, а кришнаитов и протестантов. Но после достаточно заметных протестов и активной работы юристов МВД пошло в этом – не самом политически важном, конечно, - вопросе на попятный, и волна нелепых административных дел спала.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Последний пример должен, по идее, внушать оптимизм, ожидаемый в новогодних высказываниях. И действительно, организованное сопротивление не бесполезно. Но все зависит от соотношения, нет, не сил, тут все ясно, а прилагаемых усилий. Там, где властям действительно надо наращивать давление, у гражданского общества нет сил остановить это наращивание, разве что – замедлить. Что, впрочем, тоже имеет смысл.

Самому мне кажется, что политический режим не нуждается в дальнейшем наращивании давления для поддержания своей безопасности. И тем более не нужны новые ограничения для противодействия реальным угрозам – терроризму, какой-то партизанской деятельности, преступлениям по мотиву расовой и прочей ненависти. Но сам политический режим сейчас так устроен, что наращивание давления воспринимается не как динамика, а как поддержание существующего положения дел, иными словами, как стабильность понимается не сохранение уровня давления, а отсутствия ускорения в его наращивании. Это значит, что в новом году нас с неизбежностью ждут новые репрессивные или просто бессмысленно жесткие (как увеличение максимальных сроков заключения по тяжким статьям УК) законопроекты. Хотелось бы хотя бы обойтись без масштабных «пакетов».

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Я бы рад что-то такое посоветовать. Но для этого надо сперва самому встряхнуться и найти время поискать что-то интересное вне того рабочего поля, о котором я только что писал.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Take care, как говорится. И – не попасть в наш мониторинг.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Палата лордов Великобритании.
Терезе Мэй предложили упразднить Палату лордов за противодействие Brexit
Виктор Царев.
Умер знаменитый футболист Виктор Царев
Стрельба в Стамбуле.
В стамбульском ночном клубе погибла россиянка
Стрелок в стамбульском ночном клубе.
СМИ узнали о преполагаемом исполнителе теракта в Стамбуле
Добыча нефти
СМИ сообщили о рекордном количестве добытой в РФ нефти в 2016 году
14:29 Крым принял первый регулярный рейс из Сочи
14:10 Украина пообещала вернуть Донбасс до середины 2018 года
13:52 Терезе Мэй предложили упразднить Палату лордов за противодействие Brexit
13:27 В новогоднюю ночь в Париже сожгли 650 машин
13:05 В результате взрыва в Багдаде погибли 20 человек

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дзига Вертов
Дзига Вертов
2 января 1896 (21 декабря 1895) года родился Дзига Вертов (Давид Кауфман), кинорежиссер, один из основателей документального кино.
12:48 Умер знаменитый футболист Виктор Царев
12:28 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
12:05 Израильская полиция допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху
11:47 СМИ сообщили о рекордном количестве добытой в РФ нефти в 2016 году
11:23 По факту обрушения дома в Казахстане заведено уголовное дело
11:02 СМИ узнали о предполагаемом исполнителе теракта в Стамбуле
10:45 Командующий ВМФ РФ анонсировал серьезную модернизацию морской авиации
10:18 Высланные из США дипломаты РФ прибыли в Москву
10:02 В Лос-Анджелесе неизвестный изменил знаменитую надпись Hollywood
09:46 В конгрессе США пообещали отстаивать введенные антироссийские санкции
09:23 В стамбульском ночном клубе погибла россиянка
01.01 20:49 СМИ рассказали о чудом уцелевшей в Стамбуле украинке
01.01 20:15 Студенты техникумов получили отсрочку от армии
01.01 20:09 Мемория. Павел Грачев
01.01 19:48 Страховики перешли на электронное ОСАГО
01.01 19:17 Курдские боевики открестились от стамбульского теракта
01.01 18:51 В Казахстане перестали использовать жезл для остановки автомобилей
01.01 18:33 Дипломаты РФ вылетели спецрейсом из США
01.01 18:05 В Кельне задержаны сотни выходцев из Африки
01.01 17:50 Жена Дадина пожаловалась на отсутствие информации о его местонахождении
01.01 17:31 Украина заявила о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина
01.01 17:14 Российский лыжник Устюгов выиграл во втором этапе в «Тур де Ски»
01.01 16:53 Эрдоган назвал цель вооруженного нападения в Стамбуле
01.01 16:27 Иордания признала гибель трех своих подданных при стрельбе в Стамбуле
01.01 16:09 Умер старший в роду Романовых князь Димитрий Романович
01.01 15:56 Россиянам разрешили платить друг за друга налоги
01.01 15:33 Во Флоренции взорвалась самодельная бомба
01.01 15:13 Совбез ООН одобрил российско-турецкую резолюцию по Сирии
01.01 14:57 В Стамбуле допрашивают подвозившего стрелка таксиста
01.01 14:41 СКР возбудил дело по факту нападения на Мирзаева
01.01 14:23 В Сети появилось видео начала стрельбы в Стамбуле
01.01 14:10 В ЛНР рассказали о переброске ВСУ к Донбассу
01.01 13:51 Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с обстрелом в Стамбуле
01.01 13:34 Электронные сигареты в РФ стали облагаться акцизом
01.01 13:02 Южнокорейский самолет по ошибке сбросил в море ракеты и торпеду
01.01 12:41 Россия обыграла Словакию на молодежном ЧМ по хоккею
01.01 12:14 Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»
01.01 11:45 Лидер КНДР призвал к улучшению отношений с Южной Кореей
01.01 11:34 В России повысились акцизы на алкоголь
01.01 11:04 Лукашенко пообещал отсутствие агрессии со стороны Белоруссии
01.01 10:33 Трамп усомнился в причастности России к хакерским атакам в США
01.01 10:01 Число погибших при нападении в Стамбуле достигло 39 человек
01.01 09:32 С 1 января 2017 года повысился пенсионный возраст чиновников РФ
31.12 20:45 За выдворенными из США российскими дипломатами прибыл спецборт
31.12 20:06 Правительство РФ постановило принять трехлетний бюджет
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.