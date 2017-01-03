Семья оппозиционера Ильдара Дадина, осужденного за нарушение правил проведения митингов, уже месяц не знает о его местонахождении. Об этом сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова. В начале декабря его перевели из колонии в Сегеже в другое исправительное учреждение, с тех пор ФСИН не предоставляет сведений о том, где находится осужденный.

В настоящее время неизвестно, в какую колонию был переведен Дадин. Из его письма супруге известно, что 2 декабря он находился в Вологде. Адвокатам никакой конкретной информации не предоставляют.

1 ноября Зотова со ссылкой на адвоката сообщила, что сотрудники колонии избивают и пытают ее мужа, а также угрожают убить. Ее письмо о систематических пытках в колонии, опубликованное изданием Meduza, вызвало широкий общественный резонанс. В карельском управлении ФСИН подтвердили факт применения спецсредств к заключенному, когда тот якобы отказался выходить из камеры и попытался схватить сотрудников колонии за одежду. Применение пыток к заключенному ведомство опровергает. С Дадиным встретилась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, позже заявившая о целесообразности его перевода в другую колонию.

Доследственные и служебные проверки регионального управления Следственного комитета и ФСИН не повлекли за собой признания фактов, подтверждающих информацию о применении насилия в отношении Дадина. Представители гражданского общества склонны верить его жалобам. 5 декабря пресс-секретарь карельского управления ФСИН Виталий Фефелов сообщил «Интерфаксу», что Дадина переводят в колонию другого региона, но в какую именно он не уточнил, объяснив, что не имеет права раскрывать эту информацию. По словам Зотовой, даже после визита в карельскую колонию правозащитников там продолжаются пытки других заключенных.

16 декабря сайт президентского Совета по правам человека (СПЧ) опубликовал обращение директора ФСИН Геннадия Корниенко к главе СПЧ Михаилу Федотову в котором говорится о том, что Дадина перевели из карельской колонии «в целях обеспечения личной безопасности».

Правозащитник Лев Пономарев направил письмо ФСИН с просьбой сообщить о местонахождении оппозиционера. «Дадин предал гласности информацию о преступлениях сотрудников ФСИН в колонии ИК-7, в связи с чем родственники опасаются з его жизнь и здоровье», — пишет Пономарев.

Аналогичный запрос в ведомство направил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он требует от ФСИН предоставить информацию местонахождения Дадина в соответствии со статьей 39 «Закона о СМИ» (Запрос информации).

«Где сейчас находится И.Дадин, осужденный по статье 212.1 и переведенный из исполнительной колонии №7 в Сегеже? Почему ближайшие родственники Дадина в течение месяца не могут получить от органов ФСИН информацию о его местонахождении? В какие сроки ФСИН намерен предоставить родным эту информацию?», - говорится в запросе Венедиктова.

Ранее информацию о местонахождении Дадина у правительства России запросил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ильдар Дадин — первый активист, осужденный за неоднократное участие в уличных акциях. Он был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, по каждому задержанию Дадин привлекался к административной ответственности. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, прокурор просил только два года колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок на полгода, после чего Дадина этапировали в ИК-7 в Республике Карелия.

24 января Конституционный суд рассмотрит жалобу осужденного на норму УК об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов (статья 212.1).