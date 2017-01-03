Григорий Голосов, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Я полагаю, что главным событием 2016 года была эскалация российского военного вмешательства в Сирии. Собственно говоря, началось это вмешательство еще в 2015 году, но тогда оно имело совершенно другое измерение. Лишь в этом году, во-первых, это участие приобрело значительно больший масштаб, и, во-вторых, Россия окончательно утвердилась в глазах мирового сообщества в качестве участника сирийского конфликта.

То есть риторику о борьбе с международным терроризмом на территории Сирии, которую первоначально некоторые участники мирового сообщества были, в общем-то, склонны принимать всерьез, сейчас уже в таком качестве никто не воспринимает. Все понимают, что Россия оказалась в Сирии для того, чтобы защитить Башара Асада. И это создает, во-первых, новую ситуацию, а во-вторых, задает известную перспективу на будущий год. Потому что эта ситуация совершенно меняет взаимоотношения между Россией и любой страной, с которой она может взаимодействовать в ходе сирийского конфликта.

Кроме того, не секрет, что участие в этом конфликте лежит тяжелым бременем на российском бюджете, и в сочетании с внутриполитическими и экономическими проблемами это может заметно осложнить ситуацию в стране в 2017 году.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Полагаю, что 2017 год пройдет под знаком предстоящих президентских выборов. Думаю, что некоторая его часть, а именно – первые месяцы, во внешней политике России пройдут под знаком попыток каким-то образом прояснить взаимоотношения с Соединенными Штатами, с новой администрацией. Я, однако, затрудняюсь спрогнозировать, к чему приведут эти попытки.

Возможны оба варианта: что отношения России с Соединенным Штатами улучшатся (это следует из некоторых заявлений Дональда Трампа) и что отношения России с Соединенными Штатами ухудшатся. Потому что у президента Трампа будут отсутствовать те сдерживающие факторы, которые есть у президента Обамы. И если договориться с Россией по поводу основных проблем взаимного интереса – а это, прежде всего, Сирия – не удастся, то действия Трампа могут быть очень жесткими.

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

У меня очень субъективный совет на этот счет. Я бы посоветовал лучше заняться каким-нибудь делом. Необязательно связанным с профессиональными задачами – может быть, просто для души, если вы не уезжаете никуда на отдых – в Таиланд или на Мальдивы, кому как кошелек позволяет. Если уезжаете, это, вообще говоря, делает сам вопрос излишним.

Словом, если остаетесь дома, не очень празднуйте – займитесь лучше каким-нибудь делом. Даже если оно неоплачиваемое, оно отвлечет от этих тоскливых долгих каникул, которые депутаты, что их ввели, проводят, как правило, за рубежом, а относительно большая часть россиян, не имеющих такой возможности, тоскуют и пьют дома.

Пожелания читателям «Полит.ру»

У меня каких-то удивительных пожеланий нет – я желаю читателям «Полит.ру» здоровья. Это, пожалуй, единственное пожелание, которое всегда уместно. Им я и ограничусь.