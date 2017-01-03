По ложному следу стамбульского террориста

Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, задержан, сообщили сегодня турецкие, а следом за ними и мировые СМИ. По их данным, теракт в новогоднюю ночь устроил гражданин Киргизии Яхье Машрапов. В сети широко разошлась фотография его загранпаспорта.

Яхье Машрапов

Однако вскоре с сайта турецкого государственного телеканала TRT World исчезло упоминание Машрапова. При поиске по фамилии Mashrapov стала выдаваться ссылка на статью о том, что нападавший идентифицирован, при этом его имени не указывалось. Говорилось лишь, что он может быть из Узбекистана, Киргизии или Восточного Китая.

TRT World потер и собственный твит о том, что разыскивается именно Машрапов. Первоначально в сообщении говорилось: «Турецкая полиция разыскивает 28-летнего Яхью Машрапова из Киргизии в связи с расстрелом в ночном клубе Стамбула».

Между тем сегодня же турецкая полиция обнародовала видео, на котором предполагаемый и безымянный пока террорист снял свою прогулку в центре Стамбула.

Неизвестно ни то, когда было снято это селфи, ни то, как видео попало в руки полиции.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сразу после сообщений в СМИ запросил у Турции информацию по Машрапову и вскоре официально заявил «Интерфаксу»: «Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается».

Как видно, даже в имени подозреваемого возникли серьезные разночтения. На фото паспорта он IAKHE MASHRAPOV. Во многих шрифтах легко спутать латинские l (малая L) и I (большая i). Иначе довольно трудно объяснить, почему «Интерфакс» дает имя подозреваемого как Лакхе.

Тем временем сам Машрапов уже успел дать интервью киргизскому изданию Turmush. Машрапов (которого зовут именно Яхье) рассказал, что в 07:00 3 января он прилетел из Турции в бишкекский аэропорт Манас, через пуру часов пересел на самолет до Оша, а оттуда прибыл в свой родной город Кара-Суу. Там то его и допросили сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Изданию Машрапов рассказал о том, что до этого его допрашивали и турецкие правоохранительные органы.

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет», — рассказывал мужчина. Turmush также опубликовало несколько страниц его загранпаспорта, чтобы подтвердить передвижения собеседника.

«В это время, — продолжил незадачливый бизнесмен, — сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа».

По его словам, из-за допроса на час задержали и его самолет до Бишкека. «Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — добавил житель Кара-Суу.

Он добавил, что не знает террориста, которого разыскивают в Турции и не знает, откуда в интернете оказалось фото его паспорта.

«С 2011 года я торгую на кара-суйском рынке "Туратали". Когда был теракт, 31 декабря, я был в Кыргызстане. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул из-за своей работы — торговли», — резюмировал бизнесмен.

Вопрос, кто же расстрелял посетителей ночного клуба, так и остается открытым.

Нападение на клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом застрелил полицейского, стоявшего на входе, а затем вошел в клуб и начал расстреливать его посетителей.

В заведении в тот момент находились более 700 человек, 39 из них погибли, еще 69 получили ранения. Среди погибших была и россиянка Нурана Гасанова.

Ответственность за кровавую бойню взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).