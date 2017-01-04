Аварийная посадка с парализующим эффектом

Калининградский аэропорт Храброво, работа которого была временно прекращена утром 4 января из-за произошедшей накануне аварийной посадки А320, до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.

Возобновление работы несколько раз переносилось: первый раз его назначали на 11:00 мск, потом отложили до 13:00, затем до 15:00, а впоследствии признали, что не могут гарантировать открытие Храброво в какое-то конкретное время.

Сотрудники аэропорта посоветовали собравшимся в терминале местным жителям разъехаться по домам, потому что вообще неизвестно, заработает ли Храброво сегодня — и если да, то когда именно.

«Пассажиры выстроились в очередь к представителям "Аэрофлота". Переоформляют или сдают билеты. Человек 50 пока стоит. Также начали выдавать пассажирам талоны на питание», — пишет «Новый Калининград.Ru».

Все это время СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщали, что его работа приостановлена по техническим причинам. И только ближе к вечеру выяснилось, что в Храброво отсутствует техника для эвакуации самолета. Поэтому приходится ждать специальный кран — а когда он прибудет, не уточняется. Доставка габаритной машины в Калининград может представлять собой проблему.

Между тем источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что правила предусматривают эвакуацию воздушного судна со взлетно-посадочной полосы аэропорта в течение 40 минут — трех часов.

Издание «Новый караван» выложило в интернет видео, на котором предположительно запечатлен процесс транспортировки пострадавшего воздушного судна. «Похоже, что спецтехника для эвакуации аварийного самолета все-таки нашлась и работы уже ведутся», — пишет оно.

Причиной закрытия аэропорта стала аварийная посадка А320 «Аэрофлота», прибывшего в город из Москвы рейсом SU 1006. Авиалайнер, на борту которого находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, совершил жесткое приземление, сломав шасси, и, по словам очевидцев, «сел на брюхо, уткнувшись носом в землю».

Нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь: по разным данным, их количество оценивается от трех до шести человек.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело в рамках ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В соцсетях пассажиры злополучного рейса жалуются на отсутствие информации и полную неопределенность. «Люди не могут улететь, информации никакой, дорогостоящие стыковки пропадают», — пишут в Facebook.

По предварительным данным, отменены два рейса из Москвы и два обратно, задерживаются два вылета в Санкт-Петербург и один в Москву, перенесены четыре рейса из Санкт-Петербурга и три из Москвы. Информацию в режиме онлайн можно получить на главной странице официального сайта Храброво.

Свежие фотографии из закрытого аэропорта Храброво: pic.twitter.com/77AysP3cGT — FlashNord (@flashnord) 4 января 2017 г.

Один из пассажиров пожаловался на низкое качество организации эвакуации. Он заявил, что пилоты не предупредили находившихся в салоне людей и якобы даже стюардесс о предстоящей аварийной посадке, а потом в заснеженном поле, куда пассажиры спускались по аварийным трапам, их никто не встречал — лишь через некоторое время подъехали автобусы, чтобы доставить людей в терминал Храброво.

По его словам, сотрудники аэропорта «вели себя странно» — по несколько раз пытались «заполнить какие-то списки и анкеты», при этом не сообщая пассажирам никакой конкретной информации о дальнейших действиях.

«Держат в зале как заложников... Только без автоматов», — написал пассажир, отметив, что авиакомпания «Аэрофлот» могла бы предоставить людям после аварийной посадки психологическую помощь, потому что они испытали стресс.

Мужчина пожаловался, что сотрудники авиакомпании вручную составляли списки пассажиров, не смогли внятно сформулировать инструкцию по получению вещей и не организовали доставку людей по домам.

В соцсетях калининградцы выкладывают фотографии заваленного снегом подъезда к Храброво и предполагают, что взлетно-посадочная полоса могла быть в таком же неубранном состоянии.