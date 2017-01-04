Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 января 2017, среда, 19:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
04 января 2017, 18:34
гражданская авиация Калининград

Аварийная посадка с парализующим эффектом

В аэропорту Храброво
В аэропорту Храброво
Храброво

Калининградский аэропорт Храброво, работа которого была временно прекращена утром 4 января из-за произошедшей накануне аварийной посадки А320, до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.

Возобновление работы несколько раз переносилось: первый раз его назначали на 11:00 мск, потом отложили до 13:00, затем до 15:00, а впоследствии признали, что не могут гарантировать открытие Храброво в какое-то конкретное время.

Сотрудники аэропорта посоветовали собравшимся в терминале местным жителям разъехаться по домам, потому что вообще неизвестно, заработает ли Храброво сегодня — и если да, то когда именно.

«Пассажиры выстроились в очередь к представителям "Аэрофлота". Переоформляют или сдают билеты. Человек 50 пока стоит. Также начали выдавать пассажирам талоны на питание», — пишет «Новый Калининград.Ru».

Все это время СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщали, что его работа приостановлена по техническим причинам. И только ближе к вечеру выяснилось, что в Храброво отсутствует техника для эвакуации самолета. Поэтому приходится ждать специальный кран — а когда он прибудет, не уточняется. Доставка габаритной машины в Калининград может представлять собой проблему.

Между тем источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что правила предусматривают эвакуацию воздушного судна со взлетно-посадочной полосы аэропорта в течение 40 минут — трех часов.

Издание «Новый караван» выложило в интернет видео, на котором предположительно запечатлен процесс транспортировки пострадавшего воздушного судна. «Похоже, что спецтехника для эвакуации аварийного самолета все-таки нашлась и работы уже ведутся», — пишет оно.

Причиной закрытия аэропорта стала аварийная посадка А320 «Аэрофлота», прибывшего в город из Москвы рейсом SU 1006. Авиалайнер, на борту которого находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, совершил жесткое приземление, сломав шасси, и, по словам очевидцев, «сел на брюхо, уткнувшись носом в землю».

Нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь: по разным данным, их количество оценивается от трех до шести человек.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело в рамках ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В соцсетях пассажиры злополучного рейса жалуются на отсутствие информации и полную неопределенность. «Люди не могут улететь, информации никакой, дорогостоящие стыковки пропадают», — пишут в Facebook.

По предварительным данным, отменены два рейса из Москвы и два обратно, задерживаются два вылета в Санкт-Петербург и один в Москву, перенесены четыре рейса из Санкт-Петербурга и три из Москвы. Информацию в режиме онлайн можно получить на главной странице официального сайта Храброво.

Один из пассажиров пожаловался на низкое качество организации эвакуации. Он заявил, что пилоты не предупредили находившихся в салоне людей и якобы даже стюардесс о предстоящей аварийной посадке, а потом в заснеженном поле, куда пассажиры спускались по аварийным трапам, их никто не встречал — лишь через некоторое время подъехали автобусы, чтобы доставить людей в терминал Храброво.

По его словам, сотрудники аэропорта «вели себя странно» — по несколько раз пытались «заполнить какие-то списки и анкеты», при этом не сообщая пассажирам никакой конкретной информации о дальнейших действиях.

«Держат в зале как заложников... Только без автоматов», — написал пассажир, отметив, что авиакомпания «Аэрофлот» могла бы предоставить людям после аварийной посадки психологическую помощь, потому что они испытали стресс.

Мужчина пожаловался, что сотрудники авиакомпании вручную составляли списки пассажиров, не смогли внятно сформулировать инструкцию по получению вещей и не организовали доставку людей по домам.

В соцсетях калининградцы выкладывают фотографии заваленного снегом подъезда к Храброво и предполагают, что взлетно-посадочная полоса могла быть в таком же неубранном состоянии.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Вольфганг Пихлер
Россиян предложили не пускать на Олимпиаду 2018 года
WikiLeaks
WikiLeaks назначил награду за данные о переписке Клинтон
Полиция в Германии
В Германии пойман второй подозреваемый по делу о теракте на ярмарке
Реджеп Эрдоган
Эрдоган назвал цель атак террористов на Стамбул
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Минобороны ответило на обвинения ЦРУ в «выжигании» Сирии
19:13 Аварийная посадка А320 в Храброво стала поводом для уголовного дела
18:45 В Германии пойман второй подозреваемый по делу о теракте на ярмарке
18:26 В автокатастрофе погиб организатор олимпиадного движения Виталий Арнольд
17:27 Марин Ле Пен предложила избавиться от евро
17:07 В Китае мужчина ранил ножом 11 детсадовцев

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Зураб Церетели
Зураб Церетели с головой монумента Христофору Колумбу
4 января 1934 года родился Зураб Церетели, художник и скульптор, президент Российской академии художеств.
16:37 Возле ФСИН задержали шестерых пикетчиков в поддержку Дадина
16:12 Кузнецова повторила рекорд Шараповой по общему количеству побед
16:07 «Рождественские математические встречи» проходят в Москве
15:39 Минобороны ответило на обвинения ЦРУ в «выжигании» Сирии
14:50 Эрдоган назвал цель атак террористов на Стамбул
14:28 МВД подсчитало количество украинцев в России
14:03 Глава ЦРУ назвал действия РФ в Сирии тактикой выжженной земли
13:53 Минобороны показало авиацию «Адмирала Кузнецова» в действии
13:22 Самой безопасной авиакомпанией признали Cathay Pacific
13:08 WikiLeaks назначил награду за данные о переписке Клинтон
12:59 КНР обещала ускорить таможенные процедуры на треть
12:24 Трамп решил начать вести президентский Twitter с чистого листа
12:13 МИД Турции назвал дату переговоров по Сирии в Астане
11:47 Калининградский аэропорт решили оставить закрытым до 13:00
11:30 Личность напавшего на стамбульский ночной клуб террориста установлена
10:52 Россиян предложили не пускать на Олимпиаду 2018 года
10:37 МИД Турции назвал дату приезда экспертов из РФ по сирийскому вопросу
10:17 Журналист установил скрытую причину гибели «Титаника»
09:50 СМИ узнали имя главы Комиссии по ценным бумагам США
09:23 Калининградский аэропорт закрыли после аварийной посадки А320
03.01 21:06 Источник сообщил о проникновении в Европу 400 террористов из Сирии
03.01 20:50 Трамп посоветовал конгрессу сосредоточиться на медицине и налогах
03.01 20:32 В СБУ допустили запрет Ле Пен въезжать на Украину
03.01 20:15 Научное переиздание Mein Kampf стало бестселлером в Германии
03.01 19:54 Президент Молдавии лишил гражданства экс-президента Румынии
03.01 19:42 Валерий Карпин может возглавить «Анжи»
03.01 19:17 На Украине будут выпускать винтовки M16
03.01 18:57 Сергей Устюгов в третий раз выиграл золото на «Тур де Ски»
03.01 18:48 Стали известны имена отстраненных российских скелетонистов
03.01 18:30 В Москве развернули полевые кухни МЧС
03.01 16:59 Предполагаемый стамбульский террорист опроверг причастность к нападению
03.01 16:42 WhatsApp перестанет работать на смартфонах с Android 2.2 и iPhone 3GS
03.01 16:24 Путин поручил проверить правомерность изъятия детей из семьи
03.01 16:03 Житель Хабаровского края погиб при проверке фейерверка
03.01 15:50 Стало известно имя и гражданство стамбульского террориста
03.01 15:24 Ле Пен признала законность присоединения Крыма к России
03.01 15:02 На Украине запретили наличные расчеты при сумме более 112 тысяч рублей
03.01 14:37 Путин поручил проверить независимость судей
03.01 14:15 Германия стала самым популярным государством для беженцев в Европе
03.01 13:54 Израильского премьера допросили из-за подозрений в коррупции
03.01 13:45 Спасатели вытащили туриста из Электростали из трещины на Эльбрусе
03.01 13:33 Глава МЧС предложил установить в Москве полевые кухни из-за сильных морозов
03.01 13:17 Стоимость нефти превысила 58 долларов впервые за полтора года
03.01 13:05 Источник сообщил о возвращении «Адмирала Кузнецова» на родину в январе
03.01 12:50 Тулеев попросил Медведева ограничить рост цен на бензин
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.