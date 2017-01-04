Пока большая часть россиян отдыхает, биржи постепенно начинают работать. Причем, и российские, и мировые — так что уже можно следить за первыми реакциями рынков на события нового года.

Так, курс доллара по отношению к большинству мировых валют резко вырос. Значение рассчитываемого агентством Bloomberg индекса U.S. Dollar Index, отслеживающего изменение курса доллара США к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне вырос о вторник до максимума с 2002 года.

Сейчас за евро дают 1,0437 доллара, а еще вчера курс опускался до уровня 1,0341 — в последний раз столь близко к паритету курсы двух важнейших мировых валют находились в 2003 году.

При этом курсы валют, которые так или иначе зависят от цены на нефть в первые дни нового года растут. Это и канадский доллар, и норвежская крона и, само собой, российский рубль. Во вторник курс доллара к рублю опустился до уровня 60,355 руб. (потеряв более 90 копеек). Потом, впрочем, некоторое падение цен на нефть (цена барреля Brent опустилась до отметки $55,39, что на $2,99 ниже максимума первых в 2017 году торгов) повлекло за собой ослабление рубля, но не сильное — в среду торги сначала шли вокруг отметки 61 рубль за доллар, а потом рубль вышел в зеленую зону, рост курса составил примерно 25 копеек.

Зато прошедшие во вторник первые в 2017 году торги на фондовом рынке Московской биржи были очень удачными: значение индекса ММВБ впервые за всю историю превысило 2260 пунктов.

Индекс ММВБ рассчитывается на основе рублевых цен на акции 50 компаний, представляющих основные секторы экономики России. Индекс РТС, напротив, рассчитывается при помощи перевода цен на акции в доллары США. Поэтому после резкого обвала курса рубля в 2014-2015 гг. индекс РТС резко снизился, а индекс ММВБ остался примерно на тех же позициях.

На пике значение индекса ММВБ превышало значение в 2290 пунктов, но к закрытию индекс снизился и в среду торги уже открывались со значения 2275 пунктов.

Основными драйверами роста индекса стали акции Московской биржи, которые подорожали более чем на 3%, а также бумаги Rusal (плюс 4,08%), «Россетей» (плюс 3,16%), «Алросы» (плюс 2,94%) и «Аэрофлота» (плюс 2,29%).

Американский фондовый рынок также чувствует себя отлично. Во вторник индекс Dow Jones вырос на 0,27%, индекс S&P 500 увеличился на 0,55%, а индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,47%.