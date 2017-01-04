Антон Табах, экономист, доцент Научного-исследовательского университета Высшая школа экономики

Итоги и наиболее важные события 2016 года

Если говорить о главных событиях года, то, во-первых, политические новости США и Западной Европы были связаны с прилетом «черных лебедей» (понятие «черный лебедь» было введено математиком и трейдером Нассимом Николасом Талебом для обозначения событий необычных, лежащих за пределами ожиданий и имеющих очень большие последствия – прим.ред.), которые очень сильно дестабилизировали рынки. Это то главное, что случилось.

То главное, чего не случилось, связано с очень мягкой политика Федерального резерва, который ставки повысил только в самом конце года. То есть, грубо говоря, это идет с сильным запозданием по отношению к тому, что было обещано год назад. В результате этого наиболее интересные экономические сюжеты перенесены на 2017 год.

У нас внутри страны самое важное событие года – это, пожалуй, ситуация со смещением Улюкаева, комплекс историй и взаимоотношений вокруг этого. В остальном экономическая политика России двигалась в основном в том же русле, что и прежде. Тут тоже много интересных событий, фактически, отложены на следующий год.

Ожидания, прогнозы на 2017 год

Прогнозы тут таковы: будет весело и страшно. Ставки рубля останутся высокими относительно инфляции, соответственно, и это будет давить на рубль вверх. С другой стороны, Соединенные Штаты начнут повышать ставки, и это будет давить на рубль вниз.

За ценой на нефть – это уже к астрологам. В настоящий момент это так.

В Европе будут разыгрываться дополнительные политические карты; Россия входит в выборный цикл, и это тоже будет накладывать свой отпечаток. Так что будет достаточно много событий – и, в общем-то, надо быть готовыми к прилету новых «черных лебедей».

Читателям «Полит.ру» – рекомендации, что почитать-посмотреть на новогодних каникулах

Почитать и посмотреть, чтобы в голове как-то прояснилось, я бы советовал художественную литературу, сериалы. Экономическую литературу читать не рекомендую.

Пожелания читателям «Полит.ру»

Пожелания будут: «крепкого здоровья» и «держитесь там». Потому что «денег нет».